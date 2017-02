Napi horoszkóp - 2017. március 1.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.03.01 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Egyszerűbb lenne visszafordulni és úgy tenni, mintha el sem indult volna, de ezzel leginkább saját magának okozna csalódást. Tudta már az elején is, hogy lesznek buktatók, tehát semmi ok az elkeseredésre, előre kell tekinteni. Ott vannak a kitűzött célok, melyekért érdemes harcolni. Ha fáradtnak érzi magát, pihenjen meg egy kicsit, tartson rövid szünetet, de utána higgyen ismét saját magában és legfőképpen a képességeiben.

Addig próbálja tisztázni a nézeteltérést, amíg nem mérgesedik el teljesen a helyzet. Most még viszonylag nyugodtak és képesek meghallgatni a másik fél véleményét. Ha azonban a szőnyeg alá seprik a problémát, akkor fogja ismét felütni a fejét, amikor már mással kellene foglalkozniuk és emiatt csak feszültek lesznek. Kisebb áldozat árán megteremtheti a békét, ha ragaszkodik ahhoz, hogy még most beszéljék meg.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bár nehezen indul a nap, nem adja fel a célokat. Elhatározza, hogy az akadályok által csak erősebbé válik, ezért szinte keresi ezeket a kihívásokat. Saját magának is bebizonyítja, hogy tényleg képes elérni a célokat, ha azokat nagyon akarja. Ne hagyja azonban figyelmen kívül a környezetében élőket, mert most ugyan nem szorult a segítségükre, a lendületével elsodorhatja őket, eltávolodásukkal sokat veszíthet.

Bár erős Önben az akarat, ez nem lesz elég minden akadály leküzdéséhez. Kérjen segítséget azoktól, akiknek van tapasztalata az adott kérdésben, hiszen csak az első lépéseket kell megmutatniuk, utána már Ön is tudni fogja, hogyan haladjon határozottan a kijelölt irányba. Nem von le semmit az elért eredmények értékéből az, hogy képes volt felismerni, egyedül képtelen lenne kivitelezhető tervet összeállítani.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Úgy próbál menekülni a saját problémái elől, hogy másokéval foglalkozik. Szívesen ad tanácsot, akár még félre is teszi a feladatokat, hogy másokét oldja meg, hiszen ezzel is ismeretlen területre kalandozhat, elterelve a figyelmét minden olyan kérdésről, melyekkel nem szeretne szembesülni. Ne feledje, így nem lesz megoldás a kezében, időt ugyan nyerhet, de a továbblépéshez ennél többre lesz szüksége.

Nehezen tud uralkodni az indulatain, azok folyamatosan próbálnak felszínre törni. Ne keressen bűnbakot, hiszen így csak megbántja a másik felet, Ön is pontosan tudja, hogy minden ok nélkül zúdítaná a nyakába a problémákat. Mielőbb tudja le a kötelezettségeit és a friss levegőn sétálva szabaduljon meg azoktól az érzelmektől, melyek mérgezik. Otthonba ne be a feszültséget, hiszen oly nehéz volt megteremteni a békét.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne akarja mások problémáit is megoldani addig, amíg Önnek is volna mit csinálnia. Az elmúlt hetekben nem csak feladatokat halogatott, de hajlamos volt bizonyos kellemetlen eseményeket is csak elnyomni magában, mintha nem kellene azokat feldolgozni. Márpedig tudja magáról, hogy ilyenkor a gondolataiban sokáig ott motoszkál, emiatt figyelmetlenné, feszülté válik. Most már ne várjon ezzel, vonuljon félre és gondolja át azokat.

Igyekszik kerülni az embereket, mert fáradtnak érzi magát ahhoz, hogy rájuk is tekintettel legyen. Amíg csak önmagára kell figyelni, szépen halad a feladataival, de elérkezik az a pont, amikor már egymásra vannak utalva. Próbálja megőrizni a türelmét akkor is, ha nem minden az Ön elképzelései szerint alakul, a nap végére azért összeáll a kívánt kép, még ha lassabban is, mint tervezte. Az idegeskedés azonban nem gyorsítaná fel a folyamatokat.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Úgy ossza be az idejét, hogy mások mellett önmagára is maradjon belőle. Bizonyos eseményeket csak átélt, de még nem dolgozott fel. Ahhoz, hogy tovább tudjon lépni, most már ne halogassa tovább, vonuljon félre és dolgozza fel a következményeket. Bizonyos szakítások most végképp megérlelődnek Önben, ami egyúttal csalódást is jelent, hiszen olyan embereket kell elengednie, akik közel állnak Önhöz.

Szeretné, ha végig irányíthatná a folyamatokat, de menet közben ez rengeteg energiáját emészti fel. Már túl sok embert vont be a feladat megoldásába, így nem is az okozza a legnagyobb problémát, hogy minden gördülékenyen menjen, hanem a személyes ellentéteket nem tudja kezelni. Álljon a sarkára, tisztázza mindenkivel, mik is a célok, és aki ezzel nem tud azonosulni, azzal szakítsa meg a kapcsolatot.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Szívesen mozog emberek között, így hamar a társaság középpontja is lehet. Különösen ott lesz hasznos a tevékenysége, ahol szemben álló felek közé kell hidat építeni. Remekül találja meg ugyanis minden oldallal a közös hangot, így pedig már tisztán látja a nézeteltérés gyökerét is. Ha erre rávilágít, a probléma nem tűnik megoldhatatlannak, megfogadva a tanácsait végül a béke is megteremtődik.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



