Napi horoszkóp - 2017. február 28.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.02.28 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Bátran kezdjen neki a napnak, a lendülete segíteni fogja abban, hogy az akadályokat képes legyen leküzdeni. Mindig nehéz a kezdet, most sem igazán érzi magában az erőt, de tudja azt is, hogy menni kell, haladni, hiszen várják a céljai. Csak a holtponton kell átlendülnie ahhoz, hogy higgyen magában és abban, hogy elérheti, amit kitűz maga elé. Legyenek ezek apó kis lépések, de mutassanak egy irányba.

Szeretne új úton elindulni, már mindent el is tervezett, de hiányzik a lendület. Kérjen segítséget olyan emberektől, akik ilyenkor megtalálják azokat a mondatokat, melyekre szüksége van. Hiszen csak pár bíztató szóra lenne szükség, hogy megtegye a kezdő lépéseket, utána már a lendülete viszi előre. Az elért eredmények pedig még arra is bizonyságul szolgálnak, hogy jól döntött, mikor kiválasztotta a céljait.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne várjon, cselekedjen, ha szeretne előrébb jutni. Hiába gondolja úgy, hogy majd jön egy lehetőség, amivel csak élnie kell, tisztában van azzal is, hogy ezért meg kell dolgozni. Ha most még nem is látja a céljait, nem jelenti azt, hogy hátradőlhet. Addig is foglalkozzon olyan kérdésekkel, melyek a fiók mélyén lapulnak és halogatta azokat, mert nem szívesen vette kézbe azokat. A siker érdekében ezeket sem hanyagolhatja el.

Bár úgy gondolja, nincsenek leküzdhetetlen akadályok, azt Ön sem hiheti, hogy ne lennének olyan nehézségek, melyek lassításra késztetik. Ezekre jobb előre felkészülni, ne akkor kezdjen kapkodni, amikor már minden perc számít. Ha végül az út mégis egyszerűbb, mint tervezte, legalább gyorsabban ér célba és több ideje jut saját magára illetve a szeretteire. Tartson ki a lendülete és a türelme az esti órákig, hiszen otthonában is szüksége lesz ezekre.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Csak annyit vállaljon, amennyivel kényelmesen képes megbirkózni akár egyedül is. Bár az út elején kap segítséget, ez szép lassan elkopik és a nagy nehézségeket már úgy kell megoldania, hogy nem lesz kihez fordulni támogatásért. Ezért fontos már az elején tisztázni magában, mire is lesz képes a nap folyamán úgy, hogy az még ne haladja meg a képességeit, erejét. Amint célba ér, már bosszankodhat azon, miért is hagyták cserben.

Ha teheti, vonuljon inkább félre, kerülje a feltűnést. Fáradtan ébred, így a kihívások most leküzdhetetlen akadályoknak tűnhetnek. Ha saját útját járhatja, nem kell másokhoz alkalmazkodnia, ezeket elkerülheti, és így nem adja fel idő előtt azokat a feladatokat, melyek valóban megterhelőek, de elvégezhetőek, ha engedik kibontakozni. Iktasson be rövidebb szüneteket, szellőztesse ki gyakran a fejét, ez is segíti Önt a haladásban.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bár szívesen adja át a feladatait másoknak, ez nem jelenti azt, hogy az adott kérdéssel nem kell foglalkoznia. Önnek kell ugyanis összehangolni mások munkáját és végül egy nagy egésszé formálni. Éppen ezért folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a környezetében élőket, segíteni azokat, akik elakadnak. A dicsőség végül közös, de a legnagyobb öröm, hogy együtt tudták mindezt elérni, erre legyen a legbüszkébb.

Szellemileg friss, így érdemes olyan kérdésekkel foglalkozni, melyek elsősorban ezen a téren jelentenek kihívást. Minden bizonnyal akad néhány halogatott feladat, melyeket éppen azért tett félre, mert nem érzett magában elég energiát ahhoz, hogy valóban végig is vigye, amit kigondol. Most azonban egy olyan utat képes megtervezni, melyen az akadályok könnyedén leküzdhetőek, mindig lesz arra is ötlete, hogy a váratlanul felbukkanókat is kezelje.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Emberek között mozogva hamar elveszíti a türelmét. Ha azonban engedik a saját útját járni, képes megküzdeni az akadályokkal. Most az ad erőt Önnek, ha meghatározhatja, merre tartson, milyen ütemben haladjon. Nem szívesen alkalmazkodik másokhoz, ezért igyekszik kerülni is az olyan helyzeteket, ahol ezt elvárnák Öntől. Szép eredményeket tud így felmutatni, de hosszabb távon nem ez jelenti a megoldást a sikerekhez.

Számos határidő közeleg, így nem lazíthat. Bár nehezen indul a nap, ha sikerül meggyőznie magát arról, hogy képes lesz bizonyos célokat elérni, el is indulhat az úton. Az első lépések megtétele ugyan még nehezére esik, de aztán belelendül, és már szinte keresi is kihívásokat. Beigazolódik a mondás, hogy minden kezdet nehéz, nap végére azonban elmondhatja, végre ledolgozta a hátralékát is, így ugyanis az aktuális problémái is megoldódni látszanak.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



A menekülés nem vezet eredményre. Meg kell oldani a felmerült problémát, ha szeretne továbblépni. Ideig-óráig elterelheti a figyelmét, elhitetheti magával, hogy majd az idő elrendezi, de a nap végén legkésőbb rá kell ébrednie, hogy még mindig ott motoszkálnak a fejében a gondolatok. Amíg képes nyugodtan válaszokat keresni, addig tegye is ezt meg, mert csak így lesz képes valóban végérvényesen lezárni.

Egyszerre egy feladattal foglalkozzon, hiszen így arra összpontosítva kisebb eséllyel hibázik. Kipihent állapotban nem okoz problémát, hogy több folyamatot is kézben tudjon tartani, de jelenleg ez meghaladná a képességét. Most ugyanis fáradt és hiába próbálja elhitetni magával, hogy minden rendben, hamar be kell látnia, hogy nehezére esik mindenre akkora figyelmet fordítni, hogy ott ne forduljanak elő kisebb megtorpanások.

