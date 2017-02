Napi horoszkóp - 2017. február 27.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.02.27 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Mielőtt másokban keresné a hibát, nézzen szét magában is. Talán Önnek is része volt abban, hogy ide jutottak. Ha ezt felismeri, mindjárt nem is lesz olyan fontos a bűnbakkeresés, viszont végre a megoldás felkutatását helyezné előtérbe. Erre van most egyébként is szükség, hiszen a helyzet csak egyre feszültebb lesz egészen addig, amíg nem sikerül ismét visszajutni a megfelelő útra. Legyen ez tanulság is egyben arra, hogy mindig járjon nyitott szemmel.

Engedjen a csábításnak, tegye félre a feladatokat, hogy a szeretteivel tölthessen pár órát önfeledten, minden kötelezettség nélkül. Bátran lazítson, hiszen nincs halaszthatatlan dolga, még ha először úgy is tűnik, ha most nem végzi el, annak következményei lesznek. Hamar ráébred arra, hogy ez a kis lazítás már igazán kijárt Önnek, hiszen már nehezen ment az összpontosítás is, de eddig nem vallotta be magának.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nehezen indul a nap, de ha már átlendül a holtponton, minden a helyére kerül. Addig azonban csak kapkod és másokat hibáztat. Fogadja el a segítő szándékot, hiszen egyedül képtelen is lenne talpra állni. Így ugyan bizonyos terveit el kell halasztania, de még mindig így okoz magának kevesebb problémát, hiszen a figyelmetlensége komolyabb következményekkel is járhatna. Legyen türelmes, mindennek eljön az ideje.

Őrizze meg a nyugalmát még akkor is, ha a környezetében élők között kitör a vihar. Talán éppen Ön lehet a kulcs a megoldáshoz azzal, hogy képes kívülállóként megoldást keresni ahelyett, hogy az indulatok Önt is magukkal ragadnák. Türelemre lesz szükség ahhoz, hogy valóban minden körülményt felderítsen, de képes lehet erre, hiszen fontosnak érzi ismét békét teremteni az otthonában és érzi, hogy most cselekednie kell.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nehéz feldolgozni a kudarcot, de meg kell tennie, ha tovább szeretne lépni. Márpedig azt Ön is érzi, hogy egy helyben toporog és így egyre feszültebb is. Áldozza ezt a napot arra, hogy utoljára átgondolja, mi is vezetett odáig, hogy ilyen nagy csalódást kellett átélnie. Levonva a tanulságot a jövőben elkerülheti, hogy ismét hibázzon, még ha ezáltal kevesebb embert fog közelebb engedni magához.

Ne adja fel az álmait csak azért, mert most még nem adott minden körülmény ahhoz, hogy megvalósítsa. Bár úgy tervezte, ezt a napot ezen elképzelésének kivitelezésével tölti, de egy váratlan esemény keresztülhúzza a számításait. Olyan érzése támad, mintha a sors ezzel kívánta tudtára adni, más utat kell keresnie. Ne tulajdonítson ekkora jelentőséget a történéseknek, hiszen a céljai ennél sokkal többet érnek.

RÁK: (június 22 - július 22.)



A szerettei próbálják elterelni a figyelmét azokról a feladatokról, melyeket betervezett, hiszen látják, szüksége lenne egy kis pihenésre. Mivel Ön nem szeret hátradőlni, így kénytelenek ilyen megoldáshoz folyamodni. Ne mérgelődjön emiatt, inkább örüljön annak, hogy ilyen figyelmesek és engedjen a csábításnak. Most legalább nem kell a problémáira gondolni, hiszen végre egy kicsit kikapcsolódhatott.

Találja meg azt az arany középutat, amikor elvégzi a feladatait, de közben a szeretteivel is tölt annyi időt, hogy ismét meghitté váljon a viszony. Amikor velük foglalkozik, felejtse el a problémáit és legyen nyitott az irányukba. Nem szeretnének most a gondokról beszélni, sokkal inkább lazítani és kikapcsolódni. Ha ehhez az szükséges, hogy kimozduljanak, legyen ebben is partner, egy kis friss levegő Önnek sem fog megártani.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nem szívesen mozog emberek között, de a szeretteivel tegyen kivételt. Elfogadják, ha félrevonul, de próbálnának segíteni Önnek. Ne zárkózzon be a saját világába, hiszen egyedül lassabban fog rátalálni a megoldásra. Ők jól ismerik Önt, így a tanácsaik nem is állnak olyan távol Öntől. Érdemes lenne máskor is megosztani velük azokat a gondolatokat, melyek foglalkoztatják, hiszen így még közelebb is kerülhetnek egymáshoz.

A feszültség, amit tapasztal maga körül, leginkább Önből táplálkozik. Ezért első lépésként önmagában kell rendet raknia és megnyugodni, ha másokat is erre szeretne ösztönözni. A türelem és az önfegyelem most is segítségére lehet. Amíg azonban nem rendezi a saját sorait, ne is próbálkozzon azzal, hogy mások problémájával foglalkozik, hiszen úgy csak félmegoldások születnének, márpedig most ez nem vezetne sehova.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Elsősorban önmagának kell megfelelnie, nem a külvilágtól várni az elismerést. Hiába is tennék, hiszen ha nem elégedett mindazzal, amit elért, képtelen lenne elfogadni mások véleményét, különösen akkor, ha az nem egyezik az Önével. Tegye mérlegre a teljesítményét, ezek eredményét és csak utána vegye számba mindazt, ami még hiányzik. Így megközelítve sokkal szebb kép alakul ki, mintha csak a hiányosságokat venné számba.

Ne másokhoz viszonyítsa saját magát, hanem az alapján ítélje meg a helyzetét, mit tett meg a siker érdekében. Így már nem is tűnik olyan távolinak az a bizonyos sikerélmény. Bár mások már elértek oda, ahova Ön csak vágyik, de nem kis utat tett meg már Ön is a cél érdekében. Mindig azt tartsa szem előtt, amire hatással lehet, amin nem tud változtatni, azt el kell fogadnia és annak megfelelően összeállítani a terveket.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



