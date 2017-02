Napi horoszkóp - 2017. február 26.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.02.26 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nyugodt, ilyenkor érdemes kézbe venni azokat a problémákat, melyekkel nem szívesen foglalkozott a héten. Teremtsen nyugodt légkört és üljenek le megbeszélni a nézeteltéréseket. Most nem kell rohanni, képesek gondolataikat kitisztítani, így egymásra figyelhetnek. A megértéshez erre mindenképpen szükség lesz, hiszen olyan nézeteket kell befogadni, amelyek távol állnak Öntől. De a béke érdekében még ezt is vállalja.

Igyekszik megőrizni a nyugalmát, de nem lesz könnyű. A körülmények egyre inkább arra terelik, hogy mindent félretegyen és csak a saját dolgaira figyeljen. Hiába próbál ugyanis segítséget kérni, nem kap, ilyenkor elgondolkodik, vajon fordított helyzetben Ön miért nem épes hasonlóan cselekedni. Próbáljon felülemelkedni a bosszú érzésén, hiszen azzal csak megmérgezi a hangulatát és még nehezebben marad talpon.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Legyenek tervei, de ne ragaszkodjon azokhoz foggal-körömmel. Amíg nincs jobb ajánlat, foglalkozzon a feladatokkal, de ha a szerettei előállnának egy remek programmal, ne mondjon nemet, mert a kötelezettségei elszólítják. Próbálja összeegyeztetni a kettőt, de az sem probléma, ha mégis mindent félretéve kicsit kikapcsolódik. Ne feledje, az együtt töltött időnél értékesebbet nem adhat nekik.

Még ha nincs is kedve, akkor is mozduljon ki a négy fal közül. Képtelen lesz ugyanis megszabadulni a problémáktól úgy, hogy beletemetkezik a gondolataiba. El kell azoktól távolodni, külső szemlélőként újra megközelíteni. Amíg ugyanis görcsösen a megoldásokat kutatja, nem veszi észre azokat. Lazítson kicsit, tisztítsa ki a fejét, hogy észrevegye a lehetőséget, ismét lehessenek céljai.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Mindent elfelejt, ha egy Ön számára kedvező ajánlatot kap. Így viszont még az adott szavát is, emiatt még lehetnek gondjai éppen azokkal, akik sokat jelentenek Önnek. Csak magát okolhatja, ha nem tartanak Önnel, hiszen Ön az, aki nem vette figyelembe mások érdekeit, csak a sajátjával foglalkozott. Most már menjen végig az úton, amelyen elindult, de nem szabad megfeledkeznie erről a napról, többet nem követheti el ezt a hibát.

Vannak tervei, melyekről azonban nem lesz könnyű meggyőznie a környezetében élőket. Adjon nekik időt arra, hogy ők is megfontolhassák, hiszen Önben sem egyik percről a másikra fogalmazódott meg. A változások, melyeket szeretne elérni jelentősebbek annál, minthogy ezt olyan egyszerű legyen elfogadni. Rendelkezik válaszokkal a felmerülő kérdésekre, de ne veszítse el a türelmét, ha fel is teszik Önnek.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Csak azt kapja vissza a környezetétől, amit Ön ad. Éppen ezért is fontos, hogy nyugodt és megértő legyen. Ha ugyanis ingerült, csak a feszültség nő Ön körül, képtelenek lesznek tisztázni a nézeteltéréseket. Márpedig semmi másra nem vágyik jobban, mint hogy békét teremtsen, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy képesek legyenek leülni egy asztalhoz. A célok még mindig közösek, még ha az utóbbi időben különböző utakon is jártak.

Ahhoz, hogy elfogadtassa az elképzeléseit, türelemre lesz szüksége. Felmerülnek ugyanis olyan kérdések, melyekre nem volt felkészülve, emiatt még Ön is elbizonytalanodik. Tartsa a célokat szem előtt, ez segít megőrizni a nyugalmát. Amint a környezetében élők is felismerik, hogy egy remek lehetőség kapujában állnak, már minden sokkal egyszerűbb lesz. Csak ezt az átmeneti időszakot kell átvészelnie.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nehezen áll ellen a csábításnak, de ha még mindig fontosak a céljai, akkor nem engedheti meg magának most ezt a kitérőt. Érdemes lenne keresni valakit, aki élni tudna vele, így mégsem vész el, még ha nem is személy szerint Önnek származik ebből előnye. Az élet viszonozni fogja nagylelkűségét, Ön most haladjon a kitűzött útján, hogy mihamarabb felmutathassa azokat az eredményeket, melyekben csak Ön hit.

Ez a nap nem alkalmas arra, hogy fontos döntéseket hozzon meg. Túl fáradt ahhoz, hogy valóban minden következményt mérlegeljen, ezért könnyen juthat zsákutcába. Engedje inkább ki a kezéből az irányítást, is, hogy ne az Ön vállát nyomja az a felelősség, hogy mások tevékenységét megszervezze. Ha csak a saját feladataira összpontosít, jönni fognak az eredmények, melyeket elvár magától, most ezzel is elégedett lehet.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nehezen találja meg a közös hangot a környezetében élőkkel, ezért mindeni számára az a legelőnyösebb, ha félrevonul. Így elkerülheti a felesleges vitákat, melyek ráadásul csak egy apró félreértésen alapul. Csak annyi munkát végezzen el, amely még nem terheli meg fizikailag, hiszen a szervezete már jelezte, ideje lenne lassítani. Megteheti ezt azzal, ha nem figyel másokra, csak saját magára.

Ne akarjon mindenáron irányítani, mert már az felemészti az energiáit, ahogyan a vezető szerepet igyekszik magához ragadni. Ha nem akar az árral sodródni, vonuljon félre. Egyébként sem ártana rendet tenni a fejében, ehhez pedig magányra van szüksége. Fel kell tennie bizonyos kérdéseket magának, melyeket eddig kerülgetett, de Ön is tudja, hogy addig nem tud továbblépni, míg ezekre nem találja meg a választ.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



