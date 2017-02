Napi horoszkóp - 2017. február 25.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.02.25

KOS: (március 21 - április 20.)



Nehéz megtalálni azt a hangot, amire felfigyel. Hiába próbálják finoman, elutasítja. Ha azonban kicsit erőszakosabban szeretnék a tudtára adni, hogy rossz úton jár, falat emel maga köré. Pedig érdemes lenne meghallgatnia a környezetében élőket, mert valóban aggódnak Önért. Az elmúlt időszakban túlvállalta magát, nem jól mérte fel a korlátait. Ennek viszont komoly következményei lehetnek, most még nem lenne késő változtatni.

Ragaszkodik az elképzeléseihez még akkor is, amikor már belátta, hogy hibázott. Mostanra azonban feltámadt Önben a ?csak azért is megmutatom? érzés, így viszont egyre távolabb kerül a céljaitól. Gondolja át, vajon mi járna nagyobb veszteséggel. Ha most visszafordul, még megvalósíthatja az elképzeléseit, bár valóban így be kell ismernie, hogy tévedett. Ha végigmegy az úton, el kell engednie az álmait.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem tudja, hol keresse a kiutat, de nem is hallgat azokra, akik próbálnák ezt megmutatni. Ne utasítsa vissza a segítséget csak azért, mert aki adja, Önnek nem szimpatikus. Talán csak az előítélete mondatja Önnel, hogy ártani szeretne. Ha úgysincs jobb megoldás, miért ne próbálhatná ki azt a lehetőséget, amit felajánlanak. Az idő végül megmutatja, vajon a döntése helyes volt-e, de jelenleg egyébként sincs más választása.

Fáradt, ilyenkor nem túl következetes. Talán ennek is köszönheti, hogy egyedül marad a feladatokkal. Hiába próbálnak ugyanis segíteni Önnek, a véleménye folyamatosan változik. Ezzel pedig csak azt éri el, hogy még az is hátat fordít Önnek, aki már ismeri ezt az oldalát. Legyen megértőbb, hiszen nem is annyira a környezetében élőkben kell keresnie a hibát, de mire ezt felismerné, már késő lesz, ha így folytatja.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Engedje ki a kezéből az irányítást, mert most túl fáradt ahhoz, hogy átlássa a folyamatokat. Egy-egy feladatot képes ellátni, azonban mások munkáját megszervezni már felelősség. Most haladjon inkább apró lépésekkel előre, ne legyenek messzire mutató tervei. Értékelje z elért sikereket, hiszen ezek mutatják meg azt, hogy jó úton jár. Tartson rövidebb szüneteket, hogy felkészülhessen a következő kihívásokra.

Bár nehezen indul a napja, ha átlendül a holtponton, már szépen jönnek az eredmények. Éppen ezért nem szabad feladnia az első akadály láttán, akkor kell csak igazán erőt venni magán. Nem szégyen segítséget kérni, hiszen Ön sem gondolkodna fordított esetben, készséggel nyújtaná a kezét annak, aki eltéved egy olyan útvesztőben, ahonnan Ön már tudja a kiutat. Amint megérti, hogy ettől Ön nem lesz értéktelenebb, felgyorsulnak a folyamatok.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Végre lezárhatja azokat a feladatokat, melyek jó ideje nyomasztották. Most sem volt ugyan kedve hozzájuk, de belátta, ha így folytatja, nem fog tudni továbblépni. EL kell fogadnia, hogy a célok elérése érdekében nem mindig mehet a saját feje után, a körülményekhez is alkalmazkodnia kell. Utólag ez már nem is annyira nehéz, csak az adott pillanatban érzi teljesíthetetlennek az Önre váró nehézségeket.

Bár fejben már összeállt a terv, mielőtt a tettek mezejére lépne, beszélgessen erről azokkal, akiknek van már tapasztalata az adott kérdésről. Az elmélet és a gyakorlat ugyanis nem mindig egyeztethető össze komolyabb nehézségek nélkül. Ez nem jelenti azt, hogy ne lenne megvalósítható, amit Ön elképzelt, de bizonyos akadályokra számítania kell. Jobb ezt előre tudni, mint utólag szaladni az események után.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Hiába keresi az útját, nem találja. Mozogjon emberek között, keresse közöttük azokat, akiket érdemes lenne követni. Bár nem tud azonosulni a céljaikkal, de megmutathatnak olyan lehetőségeket, melyeken érdemes elgondolkodni. Addig is, amíg rátalál a saját céljaira, tanuljon, gyűjtsön tapasztalatokat. Hasznosak lesznek ezek akkor, amikor már összeáll a fejében egy olyan terv, amelyért érdemes lesz küzdenie.

Bár a környezetében élők nem hisznek Önben, ez csak még inkább erőt ad Önnek ahhoz, hogy megvalósítsa mindazt, amit elképzelt. Valóban felbukkannak olyan akadályok, amelyekkel nem számolt, de nem is tűnnek leküzdhetetlennek. Célba érve végül nem lesz kivel megosztani az örömét, de most még ez sem keseríti el, hiszen végül bebizonyíthatta, hogy ha valamiért harcol, akkor azt képes is véghezvinni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Kicsúszik a kezéből az irányítás, ezt fogadja el. Ha fontosak Önnek a céljai, engedje, hogy mások álljanak az élére, ugyanis rosszul mérte fel a lehetőségeit és már Ön is érzi, hogy a folyamatok túlnőttek a képességein. Ha most enged, azzal csak azt bizonyítja, hogy képes a saját érdekeit félretenni a siker érdekében. Ez pedig még inkább Ön mellé állítja a kétkedőket, akik eddig nem is hittek a várható eredményekben.

Tudja, kikre van szüksége a célok elérése érdekében, de nehezen találja meg velük a közös hangot. Félre kell tennie a múltbéli sérelmeket, ha valóban fontosak Önnek az elképzelései. Talán a közös munka feledteti is Önnel mindazt, ami miatt egykoron megromlott a viszonyuk. Tekintsen erre úgy, mint egy lehetőségre az újrakezdéshez. A megbocsájtás nem könnyű, de nemes lélekre vall, mutassa meg, hogy Ön képes erre.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



