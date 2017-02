Napi horoszkóp - 2017. február 24.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.02.24 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Az első benyomás ugyan valóban meghatározó, de ne ítélkezzen az alapján. Adjon esélyt azoknak, akikkel ma találkozik, hogy közelebb kerüljenek Önhöz. Bár valóban nem indul jól a kapcsolat, de ez egy olyan előítéleten alapul, amire hamar fény derülhet, ha leülnek beszélgetni. Az ellenszenv, amit érez, hamar elpárolog, ha kicsit is nyitottan és egészséges kíváncsisággal közeledik a másik félhez.

Ha elmondja a véleményét, legyen őszinte, de válogassa meg a szavait. Ön is tisztában van azzal, hogy amit megfogalmaz, a másik fél számára bántó, éppen ezért is fontos, hogy azt úgy csomagolja be, amivel elveheti az élét. Nagyobb eséllyel hallgatják végig és még el is érheti a kívánt eredményt, azaz megfogadják a tanácsait. Éppen a megfontoltságának köszönheti, hogy Önhöz fordultak, tartsa ezt szem előtt.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Vannak tervei, de azért hallgassa meg a környezetében élők véleményét is. Olyan problémákra láthatják el tanáccsal, melyek Önben fel sem merültek. Nem azért, mert meggondolatlan volt, hanem mert egy olyan területre téved, ahol még sosem járt. Így nem is mérheti fel előre azokat a nehézségeket, melyekkel találkozhat. A hallottak ne bizonytalanítsák el, csak segítsenek a felkészülésben.

Türelem és fegyelem. Ezekre lesz szüksége, ha szeretné megoldani a problémát. Hiába próbálná erőszakosan, esetleg másokat sürgetve mielőbb lezárni a kérdést, most időre lesz szükség, hogy mindannyian egy irányba induljanak. Amíg nem érik meg a másik fél fejében is a gondolat, hogy ez így nem vezet sehová, nem fog tudni változtatni. Addig is, amíg a tettek mezejére léphet, keressen olyan feladatokat, melyekkel elterelheti a figyelmét.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Fogadja el az Önre mért nehézségeket, hiába tiltakozna ugyanis ellenük, akkor sem kerülheti el azokat. Próbáljon tanulni az esetből, járjon nyitott szemmel. A tanácsokat hallgassa végig, de mérlegeljen, melyeket tudná valóban hasznosítani is. Vannak ugyanis elképzelései, még ha nem is állt össze teljesen a kép a fejében. Ha készen áll a megmérettetésre, ne habozzon, induljon el, hiszen csak így juthat el a célig.

Bár Ön látja, hogy a másik fél a vesztébe rohan, hiába próbálja erre figyelmeztetni. Mivel sokat jelent Önnek ez az ember, maradjon mellette, hogy az adott pillanatban elkaphassa. Akkor már felesleges lesz a szemére vetni, miért nem hallgatott Önre, a felismerést ő maga fogja átélni. Azzal, hogy most mégis számíthat Önre, csak még inkább elmélyíti a kapcsolatukat, ez pedig az Ön számára a valódi cél.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Hiába vannak tervei, nem várt események miatt végül egy teljesen más utat jár be. Csak Önön múlik, hogy ezt miként értékeli. Bosszankodhat, de ettől még változtatni nem tud rajta. Elfogadja és igyekszik a legtöbbet kihozni a lehetőségből. Keresi benne azokat a pontokat, melyek érdekesek, segíthetik Önt a tanulásban. Ha így közelíti meg a kérdést, már nem is olyan nagy probléma, hogy az eredeti célkitűzéseit félre kellett tennie.

Eldöntötte, hogy bejárja azt az utat, amit elképzelt, így hiába is próbálják figyelmeztetni, elindul. Emlékezzen erre akkor is, amikor jönnek az akadályok és már visszafordulna, de nem teheti meg. A büszkesége talán átlendíti a holtponton és végül mégis célba ér, de ez ne ösztönözze arra, hogy máskor is ilyen önfejű legyen. Azok véleménye, akik Önnek sokat jelentenek, legyen máskor intő jel arra, hogy ne kapkodjon.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Kicsúszik a kezéből az irányítás, de ezt nem kell úgy megélni, mintha innentől nem lenne érdemes harcolnia. Találja meg az új célokban is azokat a pontokat, melyek az Ön számára izgalmasak lehetnek, így képes lesz azonosulni a harccal. Amint sajátjának érzi az ügyet, már nem is tűnik olyan nagy kerülőnek az út, amelyet be kell járnia. Ráadásul olyan tapasztalatokat is begyűjthet, melyek később még hasznosak lesznek.

Nem szívesen mozog emberek között, de arra azért figyeljen, hogy ne bánts meg őket. Keressen olyan feladatokat, melyek lehetőséget nyújtanak arra, hogy minden indoklás nélkül félrevonulhasson. Amíg egyedül járja az útját, egyúttal arra is választ kap, miért érzi úgy, hogy jobb magányos harcosként küzdeni. Ismét felidézi azokat a csalódásokat, melyeket olyanok okoztak, akik egykoron sokat jelentettek Önnek.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha segítséget kap, fogadja bátran el. Ettől nem lesz kisebb az Ön érdeme a sikerben, hiszen az ötlet Öntől származik és meg is harcolt az eredményekért. A közösen végzett munka viszont olyan utakat nyithat meg Ön előtt, amelyek eddig ismeretlenek voltak, hiszen új embereket ismer meg. Tele van lelkesedéssel, ne hagyja veszni ezt, ossza meg bátran a környezetében élőkkel, hogy együtt megvalósíthassák az elképzeléseit.

Bár vannak problémái, ezekkel most nem tud foglalkozni, mert folyamatosan Önhöz fordulnak tanácsokért. Hiába próbál félrevonulni, megtalálják éppen azok, aki sokat jelentenek Önnek, így képtelen nekik nemet mondani. Talán most éppen arra van szüksége, hogy eltereljék a figyelmét és gondolkodásra kényszerítsék. Éppen így fogja megtalálni azokat a válaszokat, amelyeket olyan nagyon keres.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



