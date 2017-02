Napi horoszkóp - 2017. február 23.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.02.23 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Legyen erős még akkor is, ha a gondok lassan teljesen eltemetik. Nem számíthat másra, csak saját magára. A kivezető utat egyedül kell megtalálnia. A fényt az jelentheti, ha sikerülne néhány kötelezettségét elvégezni, lezárni folyamatban lévő ügyeket. Ezzel egyúttal a figyelmét is eltereli azokról a problémákról, melyekkel egyébként sem tudna még most foglalkozni, mert időre van szüksége, hogy feldolgozza.

Ha hibázott, ismerje el. Ezt megtenni a legnehezebb, viszont csak így lesz képes továbblépni. Amíg másokat hibáztat, bűnbakot keres, csak kerülő úton jár. A megoldáshoz elengedhetetlenül szükséges felmérni, mely tetteivel okozta a problémát, így oda visszatérve javíthat. Legyen határozott és fegyelmezett, most már nincs helye a tétovázásnak, hiszen így is késedelembe esett, ezt le kell dolgoznia.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Csak úgy kap segítséget, ha pontosan meg tudja fogalmazni, mire is van szüksége. Az ugyanis most nem lendíti át a holtponton, ha mindenkit útba kell igazítania, majd ráébred arra, ha maga végezte volna el, gyorsabban haladt volna. Gondolja át, mivel nem fog tudni megbirkózni, ezeket a feladatokat bátran adja ki a kezéből és így már csak azzal kell foglalkoznia, melyek nem ismeretlenek, előre látja a várható akadályokat.

Egyedül képtelen lesz megbirkózni azokkal a problémákkal, melyekkel ezen a napon szembesítik. Egy részét éppen annak köszönheti, hogy egykoron nem ismerte fel, még nem áll készen arra, hogy mindent egy kézben tudjon tartani. Úgy tévedt le az útról, hogy észre sem vette, de egyre távolodott az eredeti célkitűzésektől. Fogadja el, hogy nem rendelkezik annyi tudással, tapasztalattal, hogy ezzel a kérdéssel megbirkózzon.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Hamar megtalálja a probléma gyökerét és így mindjárt megoldásokkal is szolgál. Elsősorban ennek köszönheti azt a népszerűséget, ami körülveszi ezen a napon. Öntől kérnek tanácsot még azok is, akik eddig kétkedve figyelték a tevékenységét. Vágyott már erre az elismerésre, boldogan fürdőzik is benne, de ügyeljen arra, hogy két lábon álljon a talajon. Hiszen most ugyan szellemileg friss, de szorulhat még Ön is segítségre.

Bár eléri a célját, mégsem elégedett. Olyan csalódásokat kellett megélnie, melyekre nem volt felkészülve, ezeket a veszteségeket szeretné mihamarabb feledni és amennyire lehet, pótolni. Nem tudja önfeledten élvezni a sikert, pedig megérdemelné. Próbálja kizárni a negatív gondolatokat legalább erre a napra. Akik kitartottak Ön mellett, szeretnének kicsit ünnepelni, ne rontsa el az örömüket.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Túlzott lendületével elsodorja azokat, akik képtelenek lépést tartani Önnel. Pedig a hiba nem bennük van, Ön diktál olyan tempót, amivel nem sokan tudnak azonosulni. Legyen elfogadó, hallgassa meg azokat, akik lassítanának, hiszen számos olyan akadályra is felhívják a figyelmét, melyre még nincs felkészülve. Így időt nyerhet, melyet okosan kihasználva valóban képes lesz akkor és ott teljesíteni, amikor erre szükség lesz.

Ne keresse a lehetőségeket, fogadja el azokat, amelyek szembe jönnek Önnel. Bár nem mindegyik kedvére való, tekintsen úgy rá, mint egy tanulási folyamatra. Oka van ugyanis annak, hogy éppen most kell bizonyos akadályokat leküzdenie, szüksége lesz azokra a tapasztalatokra, melyeket most begyűjthet. Legyen ezért nyitott, hogy észrevegye mindazt, amit a későbbiekben hasznosítani tud majd.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Legyen nyitott, mozogjon sokat emberek között. Így is visszavonulhat a gondolataiba, de mégis szem előtt lehet azok számára, akik sokat jelenthetnek a jövője szempontjából. Hiszen most éppen olyan körökben kell helytállnia, ahol döntenek Önről, ha képes bemutatni, milyen értékek rejtőznek Önben, a későbbiekben megfelelő ajánlatokkal kereshetik. Bár nem szeret rivaldafényben tevékenykedni, most mégis ez lehet a megoldás.

Kissé szétszórt, ezért a fontosabb ígéreteit jegyezze fel. Így megőrizheti azt a bizalmat, melyet olyan nehezen tudott kiépíteni. Amikor a legváratlanabb pillanatban nyújtja az elvárt teljesítményt, azzal fogja valóban elfogadtatni magát. Közben a gondolatai máshol járnak, hiszen olyan problémák gyötrik, melyek megoldása egyelőre várat magára. Mégsem tudja kitörölni a fejéből, pedig Ön is tudja, hogy emiatt hibázhat.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Egyedül fél elindulni az úton, de nem talál partnereket. Halassza el a terveit és addig is foglalkozzon azokkal a kérdésekkel, melyek a fiók mélyén lapulnak. Így legalább már nem nyomasztják, felszabadultabban keresgélheti a jövőbeni célokat. Összpontosítson mindig arra a kérdésre, amellyel éppen foglalkozik, mert könnyen hibázhat, ha csak a lendülete viszi előre. Bár tele van energiával, ezt ügyesen kell használnia.

Ez a nap elsősorban a tervezgetésé, a kivitelezés még várat magára. Hiányzik Önből ugyanis a tettvágy, bár szellemileg friss. Éppen ezért most csak az előkészületeket tegye meg, ezek közül az egyik legfontosabb, hogy felméri a várható akadályokat és felkészül azokra. Mérje fel azt is, kiket lesz érdemes társnak választani, akik valóban segíteni tudják majd azon az úton, amelyet végül kijelöl magának.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



