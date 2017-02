Napi horoszkóp - 2017. február 21.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.02.21 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nehezen indul a nap, ne szőjön komolyabb terveket. Sodródjon inkább az árral, így legalább nem kell amiatt is felelősséget vállalnia, hogy másokat irányít. Ha már csak arra ügyel, hogy az Önre bízott feladatokat maradéktalanul és hibátlanul ellássa, már elégedett lehet a teljesítményével. Az otthon nyugalma segít Önnek minél hamarabb erőre kapni, így ne tervezzen be külön programokat az esti órákra.

Ki kell beszélnie magából a problémákat, addig ugyanis képtelen lesz a kötelezettségeire összpontosítani. Bár a rutin feladatokkal így is megbirkózik, a váratlan akadályok már megállásra kényszerítik. Keressen olyan embert, aki tanácsokat adhat arra a helyzetre, amiben most van, hiszen már át kellett hasonlót élnie. Akkor Ön külső szemlélőként olyan egyszerűnek látta, de most, hogy Önt érinti, már tudja, hogy nehéz ezt feldolgozni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne várjon másoktól olyan teljesítményt, amit Ön se tudna nyújtani. Pontosan tudja, milyen érzés célok nélkül tevékenykedni, épp csak annyit tenni, amennyi elég a látszat fenntartásához, hogy csinál valamit. Most a környezetében élők veszítették el a lendületüket, próbálják átvészelni ezeket az órákat. Ön hiába is követelne kimagasló teljesítményt, csak ellenállásba ütközne, ellenségeket szerezne.

Ne foglalkozzon egyszerre több feladattal, mert csak kapkodna és hibázna. Próbáljon meg fontossági sorrendet felállítani és ennek megfelelően beosztani az idejét. Ahogy jönnek az eredmények, úgy fogja érezni, helyesen döntött, amikor nem engedte, hogy a környezetében élők feszültsége Önre is átragadjon. Így végül valóban valamennyi kötelezettségét letudja, mindezt úgy, hogy nem kellett másoktól segítséget kérni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Amíg ideges és feszült, nem tudja az érdekeit érvényesíteni. Ilyenkor ugyanis képtelen megfogalmazni az elvárásait, a környezetében élők csak egy zavart embert látnak csak maguk előtt. Próbáljon először megnyugodni és átgondolni, miben is kér segítséget. Ha már pontosan tudja, mit nem fog tudni Ön megvalósítani, akkor célirányosan fordulhat azokhoz, akik kész válaszokkal szolgálhatnak.

Nem szereti, ha sarokba szorítják és azonnali döntést várnak el Öntől. Most azonban bárhogyan is próbál kitérni ez elől, kénytelen válaszokat adni, de időt nem kap, hogy átgondolja. Bár már más utat választott volna, ha alaposabban megfontolhatta volna, most már ezen kell végigennie. A figyelmét erre összpontosítsa, itt is számíthat sikerekre, ha nem bosszankodik, hanem valóban a célokat tartja szem előtt.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Csak magára számíthat ezen a napon, ennek megfelelően tervezzen. Olyan feladatokban gondolkodjon, melyek nem okoznak komolyabb nehézséget, így gyorsan jönnek az eredmények. Erre szüksége is lesz, hiszen hamar feladná, ha küzdenie kellene. Fáradt és feszült, ezért is okozna most gondot, hogy akadályokkal kelljen megbirkóznia. Tudjon örülni minden apró előrehaladásnak, ebből meríthet erőt a folytatáshoz.

Ne zárkózzon be a saját világába, mert így elmennek Ön mellett a lehetőségek. Olyan emberekkel kerülhet ezen a napon kapcsolatba, akik segíthetnek egyengetni az útját. Legyen magabiztos és határozott, mutassa az előnyös oldalát, hogy láthassák az erényeit. Bátran beszéljen a céljairól, így tudnak Önnek megfelelő tanácsokkal szolgálni. Fogadja meg a hallottakat, még ha ez nem is tűnik hirtelen kivitelezhetőnek.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne is próbáljon egyedül elindulni az úton, mert az akadályokkal nem fog tudni megbirkózni. Most nem hiányoznak a kudarcok, inkább keressen olyan feladatokat, melyeket akár segítség nélkül is megoldhat. Most hiába is vár támogatókat, a környezetében élők a saját gondjaikkal vannak elfoglalva. Ezt el kell fogadnia, ha nem akar az erőszakosságával ellenségeket szerezni. Önmagára számítson, így nem éri csalódás.

A múltbéli hibák ismét felbukkannak. Azt gondolta, sikerült már tisztáznia és kijavítania, de újra szembesülnie kell azzal. Ahogyan akkor képes volt továbblépni, úgy most sem kell mást csinálnia, mint elfogadni, hogy egykoron rossz döntést hozott. Ne mérgelődjön amiatt, hogy ezzel ismét szembesítik, ha mást nem tudtak felhozni Ön ellen, az csak azt mutatja, levonta a tanulságot és azóta sokat fejlődött.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Próbálja kerülni az olyan helyzeteket, amelyek során még feszültebbé válhat. Ha látja, hogy gyülekeznek a viharfelhők, inkább hagyja el a helyszínt és nézzen más feladatok után. Így is nehezen indult a napja, elvesztette a hitét abban, hogy érdemes harcolnia. Ha most még nézeteltérések során kellene az álláspontját megvédeni, feladná a céljait. Ne keresse a kihívásokat, mert ahhoz túl fáradt, hogy harcolni tudjon.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Hallgasson azokra, akik már jártak azon az úton, ahol Ön most elakadt. Bár úgy gondolta, minden akadályra felkészült, most szembesülnie kell azzal, hogy várnak Önre olyan nehézségek, melyekre nem rendelkezik megoldással. A környezetében azonban talál olyan embert, aki már sikeresen megküzdött hasonló nehézségekkel, így érdemes hozzájuk fordulni még akkor is, ha ezt most kudarcként éli meg.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



