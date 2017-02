Napi horoszkóp - 2017. február 20.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.02.20 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A gondolatait kell úgy irányítani, hogy azok a siker felé tereljék. Amíg Ön nem hisz magában, addig a környezetében élők is kétkedve figyelik csak a küzdelmét. Amint képes arra, hogy bízzon az elérhető eredményekben, máris felsorakoznak Ön mellé, még kérnie sem kell. Ezért is fontos, hogy módosítson a hozzáállásán, hiszen ezzel befolyásolja a többiekét is. Érdemes ezért egy kicsit megállni, hogy rendezhesse a sorokat a fejében.

Bár nehezen indul a nap, sikerül átlendülnie a holtponton. Ez azonban ne jelentse azt, hogy keresi magának a kihívásokat, inkább olyan feladatokkal foglalkozzon, melyekkel szívesen tölti az idejét. Ilyenek is vannak még az elintézendők között, most elsősorban ezekre figyeljen, így az eredmények is könnyedén jönnek. Ne feszítse azonban túl a húrt, mindenképpen pihenjen is kicsit, amikor félretesz minden kötelezettséget és szórakozik.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha úgysem tudja valamennyi tervét megvalósítani, akkor inkább tegye félre azokat és keressen olyan programokat, ahol a szeretteivel együtt lehet, és kicsit lazíthat. Nem kell ehhez még ki se mozdulni az otthonából, bár egy kis séta a friss levegőn felfrissítené. Engedje el a problémákat, ne üldözze a megoldásokat azokra, inkább élvezze a gondtalan órákat, a meghitt beszélgetéseket és hogy végre nem egy szigorú napirend szerint telik az ideje.

A fáradtság lehet kellemes, de ha túlhajszolja magát, akkor az már károsan befolyásolja az egészségét. Húzzon meg egy határt, meddig hajlandó egy akadállyal küzdeni, ha nem sikerül túljutnia rajta, akkor most inkább engedje el és lazítson. Fizikailag már egyébként sincs csúcsformában, ha szellemileg is elér erre a pontra, akkor már valóban orvosra lesz szükség Márpedig ez most nem hiányzik Önnek.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Tele van ötletekkel, nem is tudja, hogyan kezdjen hozzá. Először azokat a kérdéseket vegye kézbe, melyekkel szívesen foglalkozik, hiszen így sokkal nagyobb lendülettel veti bele magát a teendőkbe. A sikerek megmutatják, hogy jó úton jár, így már nem is okoz olyan nehézséget, hogy végül azokat a kérdéseket is megoldja, melyeket eddig próbált kerülgetni. Pontot kell tennie most minden függő ügy végére, ha szeretné nyugodtan kezdeni a következő hetet.

Nem találja a helyét, de az okát sem tudja megfogalmazni. Amíg nem tudja, mit keres, nem is fog rálelni a válaszokra. Gondolja át az elmúlt napok eseményeit, vajon hol csúszott ki a kezéből az irányítás. Ha ide vissza tud térni, végül rendezheti a sorokat és bár ezen a napon már nem várhat kiugró eredményeket, de legalább megnyugszik és ismét érdemesnek lát terveket szőni, ebbe másokat is bevonni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Amíg csak vár, de nem tesz semmit a siker érdekében, azok nem is fognak jönni. Érthető, ha fáradt, nem is baj, ha engedélyez magának egy lazább napot, de ne bosszankodjon akkor amiatt, hogy elmaradnak az eredmények. Tegye félre azokat a kérdéseket, melyekkel nem szívesen foglalkozik, most csak azokat vegye kézbe, melyekkel könnyedén meg tud birkózni és akár egyedül is képes megnyugtatóan lezárni.

Ne amiatt bosszankodjon, hogy nem kap segítséget, hanem azért, mert képtelen lazítani. A környezetében élők ugyanis szívesebben lazítanak, mint újabb feladatokat keresnének maguknak, így érthető, ha menekülnek Ön elől. Hiszen Önnek viszont tervei vannak, melyeket ráadásul egyedül nem tud megvalósítani, így lázasan keresné azokat, akik a keze alá dolgoznának. Fogadja el, hogy most bizony nem fog ilyet találni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



A lendülete ijesztően hat a környezetére, hiszen azt érzékelteti, hogy nincs helye a lazításnak. Próbálnak menekülni, de Ön ellentmondást nem tűrő hangon irányítja őket. Ezzel ugyan rövidtávon eléri a kívánt eredményeket, de a nehezen megteremtett nyugalom felborul. Gondolja meg, vajon érnek-e annyit a sikerek, hogy emiatt ismét beöltözzön otthonába a feszültség és újra falak épülnek a szerettei köré, hogy védjék magukat.

Másokért nem tud harcolni, de a saját céljait képes úgy üldözni, hogy közben elsodorja az útjába kerülőket. Emiatt számítania kell némi feszültségre, hiszen a környezetében élők csak azt látják, minden megkeresésüket visszautasít, miközben tele van energiával. Próbálja úgy beosztani az erejét, hogy abból jusson másoknak is, ha mással nem is, legalább tanácsokkal szolgáljon, hogyan lendülhetnek át a holtponton.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Az elmúlt hetekben számos kényes kérdést sepertek a szőnyeg alá, mert túl feszült volt a hangulat ahhoz, hogy nyugodtan megbeszélhessék. Most azonban nyitott és nyugodt, így ismét szóba kerülnek a lezáratlan ügyek. Maradjon a beszélgetés végéig olyan, mint a kezdetekkor, azaz ne engedje szabadjára az indulatait, törekedjen a békés megállapodásra. Ehhez ugyan engednie kell, de az elveit nem kell feladnia.

Nem fogadja szívesen azokat a korlátokat, amelyek közé próbálják beszorítani. Hiába szolgálná az Ön érdekét, hogy most ne terhelje túl magát és inkább félretegye a gondokat, nem érti, miért nem járhatja a saját útját. Ne kérdezzen, csak hallgasson azokra, akik valóban szeretik, és arra intik, ideje lassítani. Próbálják olyan útra terelni, ami kevésbé megterhelő, legalább induljon el, hátha megtetszik.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



