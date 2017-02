Napi horoszkóp - 2017. február 18.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.02.18 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ami Önnek egyértelmű, még nem biztos, hogy másnak is az. Ebből ered a nézeteltérésük is, hiszen ha csak fél információkat ad át, nem ugyanarra az eredményre jutnak. Ügyeljen arra, hogy érthetően fogalmazzon és valóban minden lényeges adatot megosszon a másik féllel. Ne éreztesse vele, hogy emiatt ő kevesebbet érne, hiszen az élet más területén viszont rendelkezik olyan tapasztalatokkal, melyeket Önnek még be kell szerezni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Olyan tervek fogalmazódnak meg Önben, melyeket nem szívesen osztana meg másokkal, azonban azzal is tisztában van, hogy egyedül képtelen kivitelezni. Gondolja át, kiben bízhat meg annyira, hogy nem él vissza az információkkal és valóban a segítségére lehet. Elsősorban azokat vegye számba, akik még sosem támadták hátba, akik a hasonlóan fontos kérdésekben Önt keresték fel és ezzel biztosították arról, hogy közel állnak Önhöz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Érdemes lenne kézbe venni a függőben lévő ügyeket, mielőtt új célokat tűzne ki. Nem tudná ugyanis minden figyelmét azokra a folyamatokra fordítani, amelyeket beindít, ha közben még gondolataiban az motoszkál, milyen elmaradásai vannak. Ha most türelmesen lezárja a nyitott kérdéseket, elkerülheti a későbbi kapkodást. Azt pedig már megtanulta, ha nem összpontosít, bizony súlyos hibákat véthet.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Amíg nem nyugszik meg, hiába keresi a megoldást. Azzal, hogy ingerülten másokat okol, ha csak felszínesen foglalkozik a kérdéssel, mert közben kibúvókat keres, csak félmegoldások születnek. Márpedig itt most a gyökereknél kell megragadni ahhoz a problémát, hogy végérvényesen megfeledkezhessen róla és úgy léphessen tovább, hogy többet már ne kelljen kézbe vennie. Márpedig nem szeretne több időt foglalkozni vele, mint amennyit kell.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Mielőbb keressen megoldást az Önt foglalkoztató kérdésre, addig ugyanis képtelen a feladataira összpontosítani. Gondolatai folyamatosan elkalandoznak és mérlegeli a lehetőségeket, hogyan tudna kibújni a döntés felelőssége alól. Márpedig azt nem úszhatja meg, hiszen magának köszönheti, hogy egyáltalán idáig eljutottak. Ha már a kezdetekkor felfigyel az intő jelekre, sokkal kisebb hátrányba került volna.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne érje be kevesebbel, mint amit nyújtani tud. Hozza ki magából azt a teljesítményt, ami miatt alkalmasnak gondolták arra, hogy képes lesz a kérdést megoldani. Nehéz utat vállalt magára, azzal is számolt, hogy egyedül kell végigmenni rajta, most mégis elbizonytalanodott, vajon valóban célba fog-e érni. Bíznia kell a sikerben, anélkül ugyanis biztosan leküzdhetetlennek tűnnek az akadályok, de a hite erőt ad a folytatáshoz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nem úgy alakul a napja, ahogyan azt megtervezte. Mégse engedje, hogy az indulatai felszínre törjenek, hiszen így csak még messzebb kerül a céljaitól. Gondolja át, hogyan gyorsíthatná, egyszerűsíthetné le a folyamatokat, talán így még van lehetősége arra, hogy mégiscsak a végére járjon mindannak, amit elképzelt. Az önfegyelem és az összpontosítás ebben segítségére lehetnek, ahogyan a hite is önmagában.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Mivel nagy a feszültség Ön körül, szívesen vonul félre, hogy a feladataira összpontosíthasson. Nehéz azonban kizárni a zavaró tényezőket, ha folyamatosan Öntől várnák a megoldásokat a vitás kérdésekben. Tegye félre a saját érdekeit, most kivételesen próbáljon meg másokra hangolódva békét teremteni maga körül. Csak így tervezhet hosszabb távon is azokkal az emberekkel, akik között most hatalmas szakadék tátong.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Elsősorban saját magát kell ahhoz legyőznie, hogy képes legyen talpon maradni. Bár nem önszántából került ebbe a helyzetbe, de engedte, hogy az események magukkal sodorják, képtelen volt ellenállni a csábításnak. Most viszont már ráébredt, hogy könnyelmű volt, így igyekszik a hibát kijavítani. Ehhez azonban hatalmas önfegyelemre lesz szükség, hiszen nem elég előre haladni, a múltbéli károkat is el kell hárítania.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Megnyílik Ön előtt egy lehetőség, amelyről régebben álmodozott, de már el is felejtette. Hirtelen nem mer igent mondani, pedig érzi, hogy ez lehet az Ön útja. Próbáljon haladékot kérni és beszélni azokkal, akik egykoron támogatták volna. Megerősítik Önben a hitet, hogy még mindig képes lehet azokat a célokat elérni, melyeket egykoron kitűzött maga elé és még mindig aktuális lehet, noha közben már sok mást megvalósított.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne engedjen a csábításnak, ha nincs módja felkészülni rá. Alaposan át kell ugyanis gondolnia, valóban van-e lehetősége most új utakon is elindulni, miközben a fiók mélyén még lapulnak elintézésre váró feladatok. Az ajánlat ugyan valóban rendkívül vonzó, de a szavahihetőségét teszi kockára, ha most könnyelmű és mindent hátrahagyva valami másba kezd, ami ráadásul teljes embert igényel. Legyen megfontolt és türelmes, el fog jönni az Ön ideje is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Addig nem nyugszik meg, amíg le nem zárja a folyamatban lévő ügyeit. Tartsa ezt szem előtt, mikor új felkéréseket kap, vajon valóban képes lesz-e minden fronton helytállni. Csak annyit vállaljon, amennyivel kényelmesen megbirkózik, mert a kapkodás most nem vezet eredményre. Fontos, hogy tudjon az adott kérdésre összpontosítani, hiszen ha nem figyel, csak az idő halad előre, Ön egy helyben toporog.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp