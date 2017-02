Napi horoszkóp - 2017. február 17.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.02.17 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Első lépésként önmagában keresse a hibát, csak utána fogalmazza meg a kritikáit. Az is lehet, az egyszerű félreértést Ön nagyítja fel és ez okozza a valódi feszültséget. Ha épes a másik helyzetébe beleképzelni magát, rá fog ébredni, hogy nem is állnak olyan messze az álláspontok, pusztán nem egy oldalról közelítették meg a témát. A cél azonban azonos és ennek mentén már elindulhatnak a közös úton.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Amíg feszült, ne csodálkozzon, ha elkerülik. Próbáljon megnyugodni és megoldásokkal előállni. Ha már van a kezében egy elképzelés a folytatásról, könnyebben akad segítség is. Hiszen így már meg tudja fogalmazni egyértelműen, mire is van szüksége. Végre nem azt érezteti, hogy elsősorban annak a lehetőségét keresi, kit okolhatna a hibákért és kire zúdíthatná az elégedetlenségét. Erre a szerepre valóban nem jelentkeznek szívesen.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ön hibázott, hiába próbálná másra terelni a felelősséget. Ha nem ismeri be, csak ellenségeket szerez magának. Valóban nehéz kimondani, de csak úgy tud továbblépni, ha ezt felvállalja. Tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az okozott károkat enyhítse, legyen képes elnézést kérni azoktól, akiket megbántott. Ha már megnyugszanak a kedélyek, vonuljon félre és gondolja át, milyen jeleket nem vett észe, ami miatt letért a helyes útról.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Néha engednie is kell a béke érdekében, úgy ugyanis nehéz megteremteni a nyugodt légkört, hogy csak Önnek lehet igaza. Ha mégis az Ön útját kellett volna választani, akkor az idő ezt meg fogja mutatni. De legyen nyitott más megoldásokra is, hiszen elképzelhető, hogy valóban Ön látta rosszul és akad egyszerűbb megoldás is. Ismerje el, ha tévedett, hiszen így máskor is számíthat azokra, akik mellett most kitartott, még ha elsősorban azért, hogy lássa, ahogy a vesztükbe rohannak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Tele van energiával és ennek megfelelően tervekkel is. Nem várhatja el azonban, hogy a környezetében élők fenntartások nélkül kövessék. A lelkesedése ugyan valóban magával ragadó, de egyúttal eltakarja az éleslátását. Hajlamos bizonyos akadályoknak kisebb jelentőséget tulajdonítani és így rosszul méri fel az Önre váró megpróbáltatásokat. Erre próbálnák felhívni a figyelmét, amit Ön igyekszik elengedni a füle mellett.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

A nap akkor is csak 24 órából áll, ha Ön tele van tervekkel. Éppen ezért már előre gondolja át, mi az, ami még megvalósítható és ezekkel foglalkozzon. Nem hiheti, hogy mindenre lesz ideje, de nincs is oka kapkodni. Bizonyos célokat bátran halogathat, hiszen azok elérése nem befolyásolja a jövőjét. Vonja be a környezetében élőket is az elképzeléseibe, így egyes feladatokat akár át is vállalhatnak Öntől.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha valami nem az elképzelései szerint alakul, az még nem jelenti azt, hogy összefogott Ön ellen a világ. Az is lehet, a tervezéskor hiba csúszott a számításaiba, de nem merték erre felhívni a figyelmét, hiszen olyan elszántan indult el az úton, hogy úgysem hallotta volna meg. Most már ne bosszankodjon, igyekezzen a lehető legjobbat kihozni a helyzetből, amibe keveredett és vonja le a megfelelő tanulságokat a jövőre nézve.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Fontos döntéseket kell meghoznia, ezért igyekezzen megőrizni a nyugalmát. Csak úgy látja át ugyanis az egész ügyet, ha minden figyelmét erre fordítja, kizárja a zavaró tényezőket. Az otthoni problémákat félre kell tennie ahhoz, hogy valóban a kérdésre összpontosíthasson. A lényeg ugyanis éppen azokban a részletekben rejlik, melyeket első ránézésre esetleg észre sem venne, azonban alaposabb kutatómunkával már kezében is lesz a kulcs.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Sokat tanulhat ezen a napon, ha a nehézségeket leckének tartja, nem pedig olyan akadályoknak, amelyek miatt menekül. Könnyebb lenne mindent hátrahagyni és új utat keresni, de Ön is tudja, hogy ezt hamar megbánná. Lassítson egy kicsit, akár iktasson be rövidebb szüneteket, de ne engedje, hogy elbizonytalanodjon a céljait illetően. Gondolja át, már mennyit letett az asztalra a siker érdekében, mindezt kidobná az ablakon.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne másoktól várja a megoldást, Önnek kell döntenie a folytatásról. Mérlegeljen, eddig mit értek el és még mi vár Önökre, vajon a nehezén túl vannak-e már. Amennyiben igen, akkor már ne adja fel, még ha most reménytelennek is látja a helyzetet. Az idő valóban rávilágított arra, hogy nem jó utat választott, azonban ha már eddig eljutott, érdemes lenne befejezni, amit elkezdett. Ha azonban a nehézségek többsége még várat magára, inkább keressen új lehetőségeket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Most hiába is próbálna mindent feledni és elmenekülni, a problémákat nem tudná kiverni a fejéből. Éppen ezért inkább nyugodjon meg és törekedjen ara, mihamarabb megtalálja a megoldást. A gondok nem új keletűek, ha megtalálja a gyökerüket, megkönnyíti a helyzetét. Akkor ugyanis már tudni fogja, kihez forduljon segítségért, hogy ő valóban használható tanácsokkal szolgáljon, ne csak a tüneteket kezeljék.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Bár nehezen indul a nap és elég pár óra, hogy a feje felett összecsapjanak a hullámok, nincs oka elkeseredni. A szeme előtt lebegnek a céljai, amikért érdemes harcolni. Nem feledkezik meg arról sem, hogy a szeretteinek is fontos, hogy elérje, amit kitűzött maga elé. Már csak értük is küzdjön, hiszen ők is hoztak áldozatot annak érdekében, hogy Ön bejárhassa az útját. Át kell lendülnie a holtponton és ismét minden a helyére kerül. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp