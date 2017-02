Napi horoszkóp - 2017. február 16.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.02.16 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Teszi a dolgát, bár azt érzi, valahol máshol kellene lennie. Nem találja a helyét, nehezen megy az összpontosítás és a máskor annyira várt akadályok is csak bosszantják. Nem a kihívást látja bennük, amellyel érdemes megbirkózni, hanem egy újabb okot arra, hogy mindent hátrahagyva elmeneküljön. Mégsem járhatja a saját útját, hiszen számítanak Önre, várják Öntől az eredményeket. Próbálja összeszedni magát, mert így csak hibázni fog.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Kipihenten, nyugodtan ébred, érdemes ezen a napon az emberi kapcsolatok ápolására helyezni a hangsúlyt. Most nyitott a másik fél problémájára, türelemmel hallgatja végig és használható tanácsokkal szolgál. Ennek is köszönheti, hogy többen fordulnak Önhöz, még olyanok is, akikkel eddig távol álltak egymástól. Remek alkalom ez arra, hogy kiépítsen egy gyümölcsöző viszonyt, mely mindeni számára tartogathat előnyöket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nehezen indul a napja, ezért már előre legyen elképzelése, melyek azok a feladatok, melyeket mindenképpen el kell végeznie. Nem engedheti meg ugyanis magának azt, hogy mindent elhalaszt, és csak azzal foglalkozik, amihez kedve van. Természetesen iktasson be ilyeneket is, hiszen ezek tartják lendületben, de a kötelezettségeit is el kell látnia ahhoz, hogy végül elégedetten és nyugodtan térhessen nyugovóra.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Önmagának sem tudná megfogalmazni, mi okozza a búskomorságát, de mégis azt érzi, nincs semmihez kedve, szíve szerint kimenekülne a világból. A kötelezettségei azonban várják, így próbáljon meg azokra összpontosítani. Talán az eredmények átlendítik a holtponton és képes lesz ismét lelkesedni a feladatok iránt, hiszen ezek irányt adnak a napnak. Szüksége van ugyanis arra, hogy valamerre haladjon, ne egy helyben toporogjon.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne csak azokra a kapcsolatokra figyeljen, melyek mostanában épültek ki, fontos, hogy ápolja a régebbieket is. Ezek adják ugyanis azt a stabil hátteret, melyek miatt biztonságban érezheti magát. Ezek az emberek már jól ismerik, átsegítették nem egy holtponton, képesek megtalálni Önnel a közös hangot akkor is, amikor elmenekülne. Bár az új ismeretségek még tele vannak izgalommal, de probléma esetén még nem feltétlenül építhet rájuk.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Csak addig engedjen az új csábításának, amíg nem veszélyezteti ezzel a meglévő kötelezettségeit. Szívesen mond igent a felkéréseknek, de emiatt nem hanyagolhatja el azokat a feladatokat, ahol közelednek a határidők. Nem teheti kockára a szavahihetőségét csak azért, mert nem érez elég kihívást abban, hogy a járt úton haladjon. Azzal is kiérdemelheti a környezetében élők elismerését, ha mindazt teljesíti, amit korábban elvállalt, nem kell a népszerűség keresése miatt feltétlenül új célokat keresni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nem kell egyedül megküzdenie az akadályokkal, még ha úgy is érzi, nincs segítsége. A háttérben ott a támogatás, akik észrevétlenül dolgoznak a keze alá. Ön ebből csak azt érzékeli, hogy bár rögösebbnek képzelte az utat, valahogy mégis minden halad gördülékenyen. Vegye észre a láthatatlannak tűnő kísérőket, hiszen nélkülük nem juthatott volna el idáig sem. És éppen miattuk nem adhatja most fel, folytassa, amit megkezdett, még ha ijesztőnek is tűnik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne csak a rosszat vegye észre, mert akkor valóban sikertelennek érezheti magát. A kudarcokból tanulni kell, nem véletlenül mérte Önre a sors a nehézségeket. Képes volt talpon maradni, már csak egy kis erőt kell gyűjtenie ahhoz, hogy ismét el tudjon indulni. Lássa meg az új célokat, melyekhez éppen ezek az akadályokon kellett átjutnia. Ha így tesz, a segítség sem marad el, hiszen a barátokra számíthat most is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Most ne azon gondolkodjon, hogyan tehetne mindent félre és menekülhetne el a nehézségek elől, hanem keresse a megoldásokat. Az idő nem fog segíteni, le kell küzdenie az akadályokat ahhoz, hogy elérje a céljait. Bár kétkezi segítségre nem számíthat, mégis támogatják a háttérből az igyekezetét és próbálják elhitetni Önnel, hogy képes lehet mindarra, amit eltervezett. Higgyen magában, ahogy teszik ezt a környezetében élők is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Köszönhetően a kisugárzásának képes olyan csapatot maga köré építeni, amely átsegíti a holtponton. Bár úgy érzi, legszívesebben feladná, a külvilág ebből semmit nem vesz észre, ők még mindig azt látják, hogy harcol, pedig a körülmények nem adottak a célok megvalósításához. Az elszántsága azonban felébreszti bennük is a küzdőszellemet és felsorakoznak Ön mell. Már csak ezért sem teheti meg, hogy most mindenkinek hátat fordítva új utat keres.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Önmagában kell először rendet raknia, ha a környezetében élőkkel szeretné elfogadtatni a céljait, elképzeléseit. Ha képes kiállni a véleménye mellett, ha azt látják, valóban felkészült a nehézségekre, készségesen sorakoznak fel Ön mögé, hiszen így az elszántsága átsegíti Önöket az akadályokon. De amíg bizonytalan, nem várhatja el, hogy támogassák a tervét, hiszen így azt mutatja, igazából még Ön sem tudja, merre tart.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Olyan feladatokat keressen, melyek elsősorban a szellemi képességeit aknázzák ki. Képes tisztán látni a problémákat és egyszerű megoldásokkal szolgálni olyan helyzetben is, ahonnan mások már menekülnek. Feltámadt Önben a harci szellem, így szinte keresi is a kihívásokat. A kivitelezéshez azonban már segítségre lesz szüksége, de a környezetében élők készséggel követik, hiszen határozott és kész tervekkel szolgál.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp