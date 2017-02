Napi horoszkóp - 2017. február 15.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.02.15 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Tele van energiával, így keressen magának kihívásokat. Most képes az akadályokkal úgy megbirkózni, hogy nem bosszankodik, elfogadja, hogy ez szükséges a sikerek eléréséhez. Szívesen osztja meg tapasztalatait, ha kérdezik, de a saját útját járja. Szeretne most olyan célokat megvalósítani, melyeket távolabbinak gondolt, de most mégis elérhető közelségbe kerültek, hiszen a lelkesedése nem ismer határokat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)

Keressen olyan feladatokat, melyek miatt nem kell félrevonulnia, szívesen mozog ugyanis emberek között, Jól esik Önnek, ha tanácsért fordulnak Önhöz vagy csak egyszerűen elismerik a teljesítményét. Ezért még inkább vágyik az eredményekre, hiszen most rivaldafényben állva megmutathatja, mire is képes, ha valamit igazán akar. Ügyeljen arra, hogy a lendületével ne sodorja el a környezetében élőket. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)

Szívesen venné kézbe az irányítást, de ne ragaszkodjon hozzá, ha ellenállásba ütközik. Érthető, ha a saját terveit helyezné előtérbe, de nincs abban semmi meglepő, ha a környezetében élők ezt nem fogadják örömmel. Legyen türelmes és megértő, ha elindul az útján, követőkre találhat, ha példát mutat, és nem követelőzik. A céljai ugyanis könnyen befogadhatóak, de időt kell adni arra, hogy ezt mások is megértsék. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)

Feszült és így hamar megmérgezi ezzel a hangulatával a környezetét is. Kerülje el az olyan helyzeteket, ahol felszínre törhetnének az indulatai. Ha véleményét kérik, legen szűkszavú, ne magyarázkodjon. Vannak olyan feladatai, amelyekkel egyedül is megbirkózhat, részesítse most ezeket előnyben, így meg tudja teremteni a lehetőségét annak, hogy félrevonulhasson. Csak úgy tud megnyugodni, ha eltereli a figyelmét a gondokról. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Bár összeállított egy tervet erre a napra, de nem számolt a váratlanul felbukkanó akadályokkal. Így viszont hamar megtapasztalja, hogy nem tudja tartani, amit elképzelt, egyre idegesebb. Ne kapkodjon, gondolja át, mely feladatokat halaszthat későbbre. Amivel foglalkozik, az legyen a legfontosabb, zárjon ki minden zavaró tényezőt. Iktasson be rövidebb szüneteket, hogy legyen alkalma kiszellőztetni a fejét. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Mindig gondolkodjon előre, legyenek megtervezve a lépései. A rögtönzés egyébként sem az erősége, de most különösen nehezére esne azonnali döntéseket hozni. A kapkodás csak hibázáshoz vezet, márpedig a kudarcokat nehezen dolgozná fel. Ha összpontosít, úgy végzi el a feladatait, hogy még komolyabb erőfeszítést sem igényel. Otthonában már végképp feledje el a feszültséget, hiszen nehezen sikerült békét teremteni, vigyázzon rá. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nem szereti, ha kicsúszik a kezéből az irányítás, de ezt most el kell fogadnia. Hiába harcolna, hogy magánál tartsa, az események önálló életre kelnek, Ön már csak követheti azokat. Ha elfogadja és így igyekszik a lehető legtöbbet kihozni belőle, még számíthat eredményekre. Ha azonban harcol, feleslegesen fogyasztja el az energiáját és még akkor is hibázik, amikor a rutin feladatait végezné.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Nem kell kapkodnia, most is igaz, ha lassan jár, tovább ér. Így ugyanis elkerüli a csapdákat és marad energiája az akadályok leküzdésére is. Összpontosítson mindig az Önre váró feladatokra, zárja ki a zavaró tényezőket. Mondjon nemet azokra a felkérésekre, melyek hátráltatnák, nem tudná összeegyeztetni a napirendjével. Fontos, hogy kiszámítható legyen az út, amit bejár, mert így képes csak nyugodt maradni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bizonytalan, ilyenkor nehezére esik a döntések meghozatala. Maradjon inkább olyan úton, amelyet már ismer, nem kell számítania váratlan akadályokra. A rutin feladatokkal ugyanis könnyedén megbirkózik, hiszen itt nem kell használnia a leleményességét, itt megengedhető, hogy a gondolatai elkalandozzanak. Márpedig az összpontosítás most nem az erőssége, ezért is célszerű, ha nem kísérletez, marad a szokásainál.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ha a véleményét kérdezik, ügyeljen arra, hogyan fogalmaz. Az éles szavak ugyanis megsebezhetik a másik felet és éppen az ellenkezőjét éri el, ellenállásba ütközik. Hiába nyújt segítőkezet, ha közben bírál és számon kér. Legyen inkább türelmes és megértő, ha szeretne a véleményének érvényt szerezni. Közelítse meg másoldalról is a kérdést, ha nem értik meg, valószínű ez abból ered, hogy más tapasztalatokkal rendelkeznek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ami nem öli meg, az erősebbé teszi. Tekintsen így az akadályokra, hiszen ezek nem véletlenül kerültek most az útjába. Ne meneküljön, hiszen ezzel csak időt nyerhet, ha a céljait el akarja érni, akkor meg kell ezekkel birkóznia. Képes rá, ha összpontosít, és a megoldásokat keresi, nem a kifogásokat. Az teszi emlékezetessé ezt a napot, hogy még a saját korlátait is lebontotta, a siker érdekében képes volt a lehetetlenre is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Könnyen enged a kísértésnek, ezért kerülje az olyan helyzeteket, ahol ez problémát okozhat. Összpontosítson a kötelezettségeire, ne engedje, hogy eltereljék a figyelmét. Ne írjon alá olyan papírt, amelyet nem olvasott át többször is, hiszen ha csak felületesen átfutja, épp a lényeg marad észrevétlen. Még akár egy egyszerű bevásárlásnak is komoly következményei lehetnek, mert elcsábulhat és felelőtlenül kiköltekezhet.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp