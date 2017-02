Napi horoszkóp - 2017. február 14.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.02.14 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A hétfő is csak egy nap, tehát túl lehet élni. Csak ne mérgelődjön, tekintsen úgy rá, mint az izgalmas kezdetre. Új tervek, remek ötletek, már csak a kivitelezés hiányzik. Ebben azonban senki nem lehet a segítségére, amíg Ön nem érzi magát felkészültnek. Higgyen magában, hogy képes mindarra, amit elhatározott. Gondoljon arra, most nem is a hét első munkanapja van, hanem egy szokásos teendőkkel teli hétköznap.

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)

Bár a hangulata csapnivaló, ne engedje, hogy emiatt a nagy tervei feledébe merüljenek. Át kell lendülnie a holtponton, ebben még nem számíthat segítségre, de utána már szívesen állnak a rendelkezésére. Hiszen ekkor már célirányosan halad, ilyenkor kellemes társaság és magával ragadó, különösen azon szemében vonzó, akik keresik a sikereket és vágynak az eredményekre. Ön mellett ez garantált.





Egy új lehetőség nyílik meg Ön előtt, de hirtelen elbizonytalanodik, valóban az Ön útja lesz-e ez. A céljai ugyan nem változtak, de már más módszerekkel szeretné ezt elérni. Utasítsa vissza, ha nem biztos magában, még akkor is, ha egyelőre nincs jobb ötlete. Foglalkozzon addig is a folyamatban lévő ügyeivel, hiszen ezeket is le kell zárnia, hogy a későbbiekben már minden figyelmét az új kihívásokra fordíthassa.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Szereti, ha Öné lehet az utolsó szó, de most nem érdemes emiatt vitába keveredni. Engedje inkább, hogy a másik fél járja a választott útját, ha majd segítségre szorul, még mindig előállhat az ötleteivel. Nem lesz még akkor sem késő, hogy érvényt szerezhessen az elképzeléseinek és bebizonyítsa az igazát. Bár így most kicsúszik a kezéből az irányítás, de legalább a saját feladataira összpontosíthat.

RÁK: (június 22 - július 22.)

Nem tud nemet mondani, emiatt a saját feladatai háttérbe szorulnak. Még idejében vegye észre, ha emiatt problémái támadhatnának, hogy léphessen. Bár élvezi, hogy másoknak segíthet, sokat tanul ezekből az esetekből is, mégsem mulaszthatja el a határidőket. Vonuljon félre, hogy kevésbé legyen szem előtt, így elkerülheti a kényes helyzeteket, amikor már valóban minden perc számít, így nem férne bele egy újabb megbízás.





Igyekezzen elkerülni a feszült helyzeteket, most ugyanis nincs Önben elég erő és kitartás ahhoz, hogy képes legyen az indulatait elfojtani. Ha ellentmondanak Önnek, személyes sértésnek veszi és ennek hangot is ad. Így viszont még nehezebb Önnel megtalálni a közös hangot. Vonuljon vissza inkább olyan feladatokkal, melyekkel egedül is képes lesz megbirkózni, így a sikere elterelik a figyelmét a gondokról.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Foglalkozzon a saját feladataival, most ezekre helyezze inkább a hangsúlyt. Bár szívesebben állna mások rendelkezésére, hiszen mindig izgalmasabb új területeken kalandozni, de az elmaradását is fel kell dolgoznia. Az utóbbi hetekben ugyanis az akadályok láttán félretette a kötelezettségeit és letért az útjáról. A határidők azonban szorongatják, most még kényelmesen teljesítheti a vállalásait.

Nehéz Önnek megfogalmazni a kritikát, mert személyes sértésnek tekint minden olyan véleményt, amely nem egyezik az Önével. Így hiába is próbálnák figyelmeztetni, hogy letért a helyes útról, Ön ezt félreérti, és úgy gondolja, valaki a háttérből próbálja elgáncsolni. El sem gondolkodik azon, van-e annak igazságtartalma, amit hall. Vonuljon félre, hogy elkerülje a nagyobb vitákat és akár megbántsa a környezetében élőket.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Elveszítette a belső egyensúlyát, ilyenkor feszült és hajlamos megbántani a környezetében élőket. Másokat okol olyan hibákért is, melyeket Ön követ el, de egyszerűbb a külvilágban keresni az okokat. Maradjon olyan területen, amelyen magabiztosan mozog még ilyenkor is, hogy elkerülhesse a felesleges vitákat. Az idő és az egedül elért eredmények végül ismét visszaterelik az útjára és így lassan a lelki békéjét is megleli.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ne várjon magától látványos eredményeket, egyszerűen intézze el azokat a feladatokat, amelyekkel még tartozik másoknak. Felszabadulva az ilyen jellegű kötelezettségei alól végre ismét merhet terveket szőni. Bár még hiányzik Önből a lendület és a tenni akarás vágya, de elindul azon az úton, amely végül elvezeti Önt a magabiztos, határozott énjéhez, melyet már oly régóta keres. Legyen még egy kis türelemmel.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Tele van feszültséggel, ilyenkor jobban teszi, ha elkerüli az embereket. Keressen olyan feladatokat, melyek elterelik a figyelmét a problémákról, hiszen most megoldani úgysem tudná azokat. Miközben halad ezen az úton, egyúttal sokat megtapasztal saját magáról is, így már azt is felismeri, merre kell keresnie a gondok forrását. Ezeken változtatni nem lesz egyszerű, de ha megnyugszik, képes lesz rá.





Most ne induljon el új úton, maradjon a megszokott ösvényen, ahol már nem érhetik meglepetések. Túl fáradt ugyanis ahhoz, hogy képes legyen a váratlanul felbukkanó akadályokkal megküzdeni. Amíg pontosan látja tettei következményét, határozottan teszi is a dolgát, de nem szívesen kísérletezne. Vannak a fiókja mélyén még olyan elmaradásai, melyekkel ugyan nem szívesen foglalkozik, de könnyedén megbirkózik.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



