Napi horoszkóp - 2017. február 13.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.02.13 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne másokhoz viszonyítsa a saját teljesítményét, gondoljon arra, Önnek mekkora erőfeszítést jelentett mindazt véghezvinni, amit megvalósított. Azért, mert egyesek ezt nem értékelik, még nincs oka elkeseredni és úgy gondolni, valóban nem is olyan nagy az az eredmény, amit fel tud mutatni. Ha sehol nem talál megértésre, ünnepeljen egyedül, a lényeg, hogy higgyen önmagában és hogy képes a céljait elérni, ha valóban akarja.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Az Ön döntése, hogy ez a nap kellemes vagy bosszantó. Voltak tervei, de a váratlan események miatt végül ezeket félre kell tennie. Ha képes élvezni, amit végül az élet kínál, akkor akár még eredményes és hasznos is lehet az időtöltés. Ha azonban csak azon jár az esze, mi mást akart volna csinálni, valóban idegeskedhet és értékelheti úgy, hogy kár volt felkelnie. Ne feledje, minden fejben dől el, ennek megfelelően irányítsa a gondolatait.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Most végre szabad utat engedhet az érzelmeinek, hiszen olyan körökben mozog, ahol ezt szinte várják is. Bátran beszéljen arról, ami foglalkoztatja és felejtse el kicsit a rideg valóságot. Tegye félre a rideg számításokat és hallgasson a szívére. Mélyítse el azokat a kapcsolatokat, amelyek értékesek, engedje el azonban azok kezét, akik eddig is csak kihasználták, elszívták az energiáját.



RÁK: (június 22 - július 22.)





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Ismét képes megnyitni a szívét azok előtt, akik önzetlenül közelednek Önhöz. Hamar felismeri azonban a hátsó szándékot és gyorsan húz egy falat maga köré. De ha valaki valóban Önre kíváncsi, szívesen beszélget, őszintén feltárja előtte valódi énjét. Mozogjon ezért emberek között, hiszen így építhet ki új kapcsolatokat, melyekben egymást támogathatják akár érzelmileg, akár más területen is.





Nehezen sikerült békét teremteni önmagában, így most kerülje a feszült helyzeteket. Ne Ön akarjon békét teremteni a vitázó felek között, mert képes annyira beleélni magát az adott helyzetbe, hogy azzal már ismét megsérül a lelke. Vonuljon inkább vissza, ha csak így tudja magától távol tartani az olyan embereket, akik kihasználnák és kizökkentenék a békés hangulatából. Most saját magát tartsa a legfontosabbnak.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne azon az emberen vezesse le a feszültséget, aki épp szembejön Önnel, inkább keressen magának olyan feladatokat, amelyek egy időre elterelik a figyelmét. Most még túl ingerült ahhoz, hogy képes legyen megoldást keresni, de az nem segít, ha ok nélkül hibáztatja, aki az útjába kerül. Legyen egy kicsit türelmesebb, adjon időt magának, hogy feldolgozza a csalódását és már kész ötletekkel rendelkezzen a folytatáshoz.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ne hozzon meg olyan döntéseket, melyek hosszabb távon is hatást gyakorolnak a jövőjére. Nem képes ugyanis felmérni minden következményt, hajlamos lehet egy csábító ajánlatot úgy elfogadni, hogy nem mérlegeli annak hátrányait. Bár próbálják felhívni a figyelmét a buktatókra, de nem szívesen hallgat másokra. Ne kapkodjon, nyerjen időt, már így is sokat tehet annak érdekében, hogy besétáljon egy csapdába.





Most elsősorban önmagára figyeljen, hiszen megérdemli, hogy ismét rend legyen a lelkében. Az utóbbi időben mindent alárendelt mások érdekeinek, így elhanyagolta a sajátjait. Ennek már érzi a negatív következményeit, például türelmetlen és ingerült. Vonuljon félre, hogy ne zavarhassák, hallja meg azokat a belső hangokat, amelyek az új útját próbálják kijelölni. Bár még nem áll készen erre, de az előkészületeket már megkezdheti.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Nem képesek egymásra figyelni, ahhoz túl feszült a hangulat. Addig azonban képtelenek lesznek megbeszélni a kényes kérdést, amíg nem mondhatja el mindkét fél a véleményét. Csak ezután tudnak ugyanis közös pontokat keresni, ha egyáltalán érez még magában elég erőt ahhoz, hogy a kapcsolatot ápolja. Az is lehet, meghozza azt a döntést, ami igazából már jó ideje ott motoszkál Önben és csak a szikra hiányzott, hogy ki is mondja, ideje külön utakon folytatni.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Mivel feszült, így kerülik Önt a környezetében élők. Nem is baj, ha egyedül hagyják, hiszen így elmerülhet a gondolataiban és végre rendezheti a sorokat. Addig úgysem nyugodhat meg, míg nem talál válaszokat azokra a kérdésekre, melyek foglalkoztatják és bár próbált már másoktól segítséget kérni ehhez, be kell ismernie, hogy ezt csak egymaga tudja igazából végérvényesen és elfogadható módon lezárni.

BAK: (december 22 - január 20.)



Adja azt a szeretteinek, amiből Önnek sincs sose elég, időt. Legyenek közös programok, amikor félreteszik a problémákat és csak élvezik egymás társaságát. Igyekezzen kikapcsolódni és jó hangulatban tölteni ezeket az órákat, hiszen ebből kell majd táplálkozniuk a szürke hétköznapokon. Ezek azok az élmények, amelyek közelebb hozzák Önöket és még inkább szorosabbra zárják a kötelékeket.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Bár vannak tervei, meg kell állapítania, hogy vagy egyedül valósítja meg azokat, vagy kénytelen félretenni, ha a szeretteivel töltené az időt. Döntsön bárhogyan is, azt később ne mások szemére vesse. Az Ön választása, mit tart fontosabbnak, de el kell fogadnia azt is, hogy ez nem feltétlenül egyezik meg a család elképzeléseivel. Pont úgy telik el végül a nap, ahogyan azt Ön akarta, hiszen senki nem befolyásolta.





HALAK: (február 19 - március 20.)



