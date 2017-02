Napi horoszkóp - 2017. február 12.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.02.12 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Bár kimerült, szívesen feledkezik meg erről, ha segíthet azoknak, akik ezt kérik. Különösen fontosak ők Önnek, hiszen mindig ott állnak Ön mögött, ha elbizonytalanodik. Most viszonozhatja ezt azzal, hogy tanácsokkal, de akár kétkezi munkájával közelebb viszi őket a céljaikhoz. Kellemes fáradtság lesz a jutalma és persze a tudat, hogy most nem a saját érdekét tartotta szem előtt, képes volt még a saját árnyékát is átlépni.

Remek gondolat fogalmazódik meg Önben, csak épp azt nem tudja, hogyan lehetne azt kivitelezni. Kérjen bátran segítséget, hiszen ezzel az üggyel a környezetében élők is tudnak azonosulni. A közös munkálkodás nem csak az eredményességben mutatkozik meg, de közelebb is kerülnek egymáshoz, felszínre kerülnek azok a gondok, amelyek eddig Önök közé falat húztak. Most azonban ezt képesek vita nélkül lebontani.

BIKA: (április 21 - május 21.)



A napirend összeállítása során számoljon a nem várt eseményekkel is. Nem csak Ön dönt ugyanis arról, mit szeretne csinálni, de szeretteinek is vannak ötletei, melyekkel tud azonosulni. Így aztán több fronton is helyt kell állnia, de szívesen teszi, hiszen azoknak segíthet, akik valóban sokat jelentenek Önnek. Örül, hiszen segíthet nekik és közben még tanulhat is tőlük, de közelebb is kerülhetnek egymáshoz.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nincs kedve igazán azokhoz a feladatokhoz, melyeket eltervezett. Gondolja át, vajon nem napolhatná-e el anélkül, hogy lelkiismeret-furdalása lenne. Amelyik tűr halasztást, az máris félretehető. Így végül csak azokat csinálja meg, melyek nélkülözhetetlenek és máris marad ideje saját magára. Használja ezt ki és tényleg pihenjen vagy foglalkozzon azzal, amely kikapcsolja, esetleg még energiával is feltölti.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Keresi a kihívásokat, mert úgy érzi, most leginkább arra van szüksége, hogy elterelje a gondolatait a problémákról. Bátran járja ezt az utat, de legyen azzal is tisztában, hogy a végleges megoldás nem ez lesz. Ideig-óráig ugyanis halogathatja, hogy leüljenek megbeszélni a nézeteltérést, de a valódi megnyugvást csak úgy érheti el, ha sikerül tisztázniuk a kényes kérdést. Készüljön hát fel erre is.

Bár tele van energiával, mégse keressen magának feladatokat. Bízza magát a szeretteire, akik örömmel veszik, ha a rendelkezésükre áll. Nyújtson nekik segítő kezet, legyenek használható tanácsai, de leginkább biztosítsa őket arról, hogy számíthatnak Önre. Az így nyújtott biztonság ugyanis most mindennél többet jelent nekik, hiszen ők most keresik az útjukat. Ön már ezen túl van, így a tapasztalatai hasznosak lehetnek.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Egy új lehetőség kapujában áll és elbizonytalanodik. Pedig erre várt már jó ideje, most mégsem gondolja úgy, hogy ez lesz az Ön útja. Idézze fel, miért is fogalmazódott meg Önben ez a vágy, hiszen akkor még pontosan tudta, hogy csak így érheti el a célját. Talán éppen ezt veszítette el szem elől, talált más kihívásokat. Adjon egy kis időt magának, amíg ismét tisztázza a vágyait és ismét tisztán lásson.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Szellemileg ugyan friss, de fizikailag kevésbé bírja a terhelést. Ezért elsősorban olyan feladatokat tervezzen erre a napra, amelyek során kamatoztathatja a szervezőképességét, eddigi tapasztalatait. Bátran ragadja magához az irányítást, hangolja össze azok munkáját, akik a keze alá dolgoznak. Úgy tűzze ki a célokat, hogy azzal mindenki azonosulni tudjon, személyre szabottan emeljen ki egy-egy pontot.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Nehezen mond nemet, ezért olyan körökben mozogjon, ahol ezt nem használják ki. Az érthető, ha a szerettei rendelkezésére áll, de ha olyanok keresik a társaságát, akikkel régóta nem találkozott, bátran keresse a menekülő utat. Ne akarja megváltani a világot azzal, hogy mindenki számíthat Önre és nélkülözhetetlennek próbálja beállítani magát, mert így csak szétaprózza az energiáját és végül nem is azt nyújtja, amire valóban képes.



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Bár fáradtan ébred, a szerettei energiájából Önre is ragad. Így félreteszi azt a tervét, hogy nem csinál semmit és készséggel áll a rendelkezésükre. Ha csak tanácsot kérnek, már annak is örül, de ha végül kétkezi munkával is közelebb viheti őket a céljaikhoz, nem ismer lehetetlent. Olyan energiákat képes mozgósítani, melyekről nem is gondolta, hogy ott lakoznak Önben, de a lehetőség, hogy fontos legyen családtagjai szemében, képes volt ezt feléleszteni.





BAK: (december 22 - január 20.)

Határozott, magabiztos, így nem csoda, ha keresik a társaságát. Már a kisugárzása is pozitív hatást gyakorol azokra, akik elbizonytalanodnak, de mindenkinek szolgál pár jó szóval is, ha ezt kérik. Tanácsai egyszerűek, könnyen kivitelezhetőek. Éppen ennek köszönheti, hogy egyre népszerűbb és még olyanok is Önhöz fordulnak, akikről eddig úgy gondolta, inkább elkerülnék, hiszen nincs közös témájuk.





Próbára teszik a türelmét, de Ön megmutatja, nem olyan egyszerű felbosszantani, ha éppen minden rendben van. Mivel a belső egyensúlyáért megdolgozott, nem engedi, hogy most ez ismét romba dőljön csak azért, mert a környezetében egyeseket zavar, hogy ilyen nyugodt és kiegyensúlyozott. Hamar felismeri a csapdát, amit Önnek állítottak és ügyesen kerüli ki. Így Ön még elégedettebb lehet, miközben irigyei csak tovább bosszankodhatnak.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp