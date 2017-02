Napi horoszkóp - 2017. február 11.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.02.11

KOS: (március 21 - április 20.)



Bár fáradtan ébred, nem szeretné a terveit emiatt átalakítani. Megerőltető az összpontosítás, de tudja, ha kihagy a figyelme, könnyen hibázhat. Iktasson közbe rövidebb szüneteket, amikor úgy érzi, szüksége van rá, hiszen még így is szép ütemben halad. Tudjon nemet mondani minden olyan felkérésre, ami veszélyeztetné azonban abban, hogy a céljait elérje. Fontos, hogy megvalósítsa, amit a fejébe vett, csak így nyugodhat meg ugyanis.



BIKA: (április 21 - május 21.)





Próbáljon mielőbb végezni a kötelezettségeivel, hogy utána lazíthasson. Ki kell szakadnia a szokásos rohanásból ahhoz, hogy képes legyen feldolgozni azt a veszteséget, ami érte. Amíg nem gondolja át, mi vezetett idáig, képtelen lesz továbblépni és egyre csak nőne Önben a feszültség. Feledni ugyan nem lehet, de tanulni az esetből, hogy elkerülhesse, mindenképpen szükséges. Így legalább valami értelmet is nyer ez a kudarca.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Próbálja elkerülni azokat a csapdákat, amelyeket az irigyei ezen a napon állítanak Önnek. Hamar felismerik ugyanis, hogy feszült és ilyenkor figyelmetlenebb. Ezt szeretnék kihasználni úgy, hogy csábító ajánlatokkal leterelnék arról az útról, melyen elindult és a céljaihoz vezetne. Ha idejében észreveszi ezeket, még a saját hasznára is fordíthatja. Járjon tehát nyitott szemmel és ne veszítse szem elől a saját érdekeit.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Könnyen elérhető eredményeket tűzzön ki maga elé, mert most ezek adnak Önnek erőt ahhoz, hogy talpon tudjon maradni. A kudarcokat ugyanis nem képes elfogadni, feldolgozni, ilyenkor legszívesebben mindent hátrahagyva menekülne. Ha azonban vannak sikerek, amelyeket ilyenkor felidézhet, keresni fogja a lehetőséget, hogy folytathassa a megkezdett útját. Csak akkor nyugszik meg teljesen, amikor valamennyi célkitűzését megvalósítja.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bár vannak elképzelései erre a napra, szívesen félreteszi azokat, ha másoknak segíthet. Nem ragaszkodik ahhoz e, hogy kézben tartsa az irányítást, ha azt érzékeli, hogy beállva a sorba többet tehet a közös cél érdekében, vállalja ezt is. Bár ilyenkor másokat követ és néha arról is megfeledkezik, hova tartanak, mégsem bosszankodik, élvezi, hogy a felelősség nem az Ön vállát nyomja. Szellemileg mindenképpen kikapcsolódást jelentenek így a folyamatok.

Közelebb kell hoznia az álláspontokat, ha szeretne békét teremteni. Nem lesz ez egyszerű, hiszen már a kiindulási alapok is távol állnak egymástól. Próbáljon a felekkel úgy egyeztetni, hogy érezteti velük, pártatlan és valóban csak a nyugalom a célja, nem pedig az, hogy bármelyik érdekeltet előnybe hozza. Ha el tudja ezt fogadtatni, máris megteremti az alapját a tárgyalásoknak, amelyek végül meghozzák az eredményüket.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Amíg kibúvókat keres, nem fogja megtalálni a megoldásokat. Azok ugyanis teljes figyelmet és odaadást igényelnek. Vissza kell nyúlnia a múltba, ugyanis sokkal mélyebben gyökeredzik a gond, mint azt gondolná. Fel kell vennie a kapcsolatot azokkal, akikkel már jó ideje nem beszélt, de csak így tisztázhatják azokat a kérdéseket, melyek szükségesek ahhoz, hogy valóban pontot tehessen az ügy végére.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Úgy ossza be az idejét, hogy maradjon abból saját magára is. Szüksége van ugyanis arra, hogy kicsit lazítson, kikapcsolódjon, mielőtt otthonába hazatér. Egy kis séta a friss levegőn, amikor végre elengedheti a gondjait és kellemes gondolatokkal töltheti fel a fejét csak jótékony hatással lehet a családi békére. Hiszen így nyugodtan tudja kezelni a nézeteltéréseket, hamarabb tud hidat építeni a szemben álló felek között.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ne tervezzen, inkább csak sodródjon az árral. Szüksége van olyan napokra, amikor megszabadul a felelősségtől és nem irányít másokat, csak arra figyel, amivel éppen foglalkozik. Ilyenkor szellemileg kicsit kikapcsolódhat, a gondolatai szabadon szárnyalhatnak, miközben halad is mindazzal, amit kézbe vesz. A rutin ebben nagy segítségére lehet, hiszen az akadályok most sem maradnak el, de könnyedén tudja azokat is leküzdeni.

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Fontos, hogy lássa, merre halad és oda el is érjen. Éppen ezért olyan célokat tűzzön ki, melyeket könnyedén tud megvalósítani, így minden egyes alkalommal megerősítést nyer, hogy a helyes úton halad. Bár most sem kerülheti ki az akadályokat, de egyszerűbb azokkal úgy megbirkózni, hogy látja, mi vár rá utána. Iktasson be rövidebb szüneteket, amikor elégedetten nyugtázhatja a teljesítményét és az eredményeket.





Zárja ki a zavaró tényezőket, a témába nem illő gondolatokat fojtsa el magában. Most minden figyelmére szüksége lesz, ha nem szeretne hibázni. Márpedig nem vesztegetné az idejét azzal, hogy többször is foglalkozzon egy adott kérdéssel, hiszen az esti órákban már olyan programjai vannak, melyeket szeretne felszabadultan élvezni. Ismét a szerettei körében lehet, amire olyan ritkán van alkalma.

BAK: (december 22 - január 20.)



Most ne kezdjen új feladatokba, vegye kézbe azokat, amelyeket eddig félretett. Számos ilyen lapul a fiók mélyén és éppen azért igyekezett ezekről megfeledkezni, mert tudja, hogy számos buktatót rejt magában. Szellemileg azonban friss, így most képes lesz ezeken felülkerekedni, vágyik az elismerésre és ehhez komolyabb eredményeket kell felmutatnia. Ha ezeket az ügyeket le tudná zárni, méltán lehet büszke a teljesítményére.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



