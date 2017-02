Napi horoszkóp - 2017. február 10.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.02.10

KOS: (március 21 - április 20.)



Magának kell kiharcolni a figyelmet, amit szeretne megkapni. Ne követelőzzön, hiszen azzal csak átmenetileg kerül a középpontba és nem úgy, ahogy azt elképzelte. Segítségre szorul ugyanis, egyedül képtelen megbirkózni egy problémával. Csak kérnie kellene, de túl elkeseredett. Nyugodjon meg, gondolja át még egyszer, mi is okozza a fejtörést és célirányosan olyan embert keressen, aki választ tud adni a kérdéseire.

BIKA: (április 21 - május 21.)

Eredményekre van szüksége ahhoz, hogy átlendüljön a holtponton. Könnyen elérhető célokat tűzzön ki maga elé és ezeket elérve tudja is értékelni a sikereit. Újra hisz önmagában, ez pedig elengedhetetlen, hogy folytatni tudja, amit megkezdett. Addig pedig próbáljon valahogy talpon maradni, higgadtan haladni az útján. Kerülje a nagyobb kihívásokat, hiszen most egy kudarc csak visszavetné a fejlődésében.





IKREK: (május 21 - június 21.)

Próbálja elterelni a figyelmét azokról a problémákról, melyekre jelenleg hiába is keresne megoldást. Vannak elintézetlen ügyei a fiók mélyén, érdemes lenne ezekkel foglalkozni. Most elég kitartó ahhoz, hogy végleg lezárja azokat, ne adja fel ismét az akadályok láttán. Tudja, hogy harcolnia kell, le kell kötnie az energiáit ahhoz, hogy ne kapkodjon olyan kérdésekben, melyeket még alaposabban át kell gondolnia.





RÁK: (június 22 - július 22.)

Mivel feszült, ezért kerülje az olyan helyzeteket, ahol döntenie kellene. Hajlamos lehet kapkodni és még azelőtt véleményt alkotni, hogy valamennyi következményt mérlegelt volna. Így viszont könnyen indulhat el egy olyan úton, amely nem vezet a céljai felé, akár még el is távolodhat azoktól. Most igyekezne mindenhol a könnyebbik lehetőséget választani, azonban küzdelem nélkül nem lehet csatát nyerni.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha már az első hónap végén elmulasztotta, akkor most készítsen mérleget az eddig elért eredményekről. Gondolja át a sikereket és az oda vezető utakat, de idézze fel a kudarcokat is, hiszen van még mit tanulni azokból. Most nyugodt és türelmes, így képes átgondolni, vajon mikor tért le a helyes útról és miért. Próbálta kerülni az akadályokat és éppen ezzel okozott magának még több nehézséget.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Legyen kicsit önzőbb és tudjon nemet mondani, ha ezzel megvédheti a saját érdekeit. Az utóbbi időben túl sokszor engedett a csábításnak, hogy másokon segíthet, így aztán a saját céljai a háttérbe szorultak. Most azonban egy olyan ötletet szeretne megvalósítani, ami nem csak az Ön számára jár előnyökkel, de mások is építkezhetnek arra. Ha másért ne, hát miattuk legyen elszánt és járja a saját útját, ne másokét.

Tele van feladatokkal, azt se tudja, hogyan kezdjen hozzá. Érdemes lenne egy listát készíteni, fontossági sorrendben számba venni az elintéznivalókat. Amelyek valóban nem tűrnek halasztást, kerüljenek az első helyre, hogy biztosan ne maradjanak el. A sikerek ugyan lendületet adnak, de még így is elképzelhető, hogy nem sikerül valamennyivel érdemben foglalkozni, így nem is végezhet azzal ezen a napon.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Járjon nyitott szemmel, hogy észrevehesse azokat a lehetőségeket, melyek megkönnyíthetik az életét. Most ugyanis megnyílnak Ön előtt bizonyos kapuk, melyeken átlépve valóban gyorsabban érheti el céljait. Ne legyen azonban hiszékeny, hiszen látva a kísérleti vágyát, az ellenségei is készen állnak arra, hogy letérítsék az útjáról. Köszönhetően azonban a szellemi frissességének, hamar felismeri, ha csapdát állítanának Önnek

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Nehezen tudja eldönteni, vajon valóban a jó úton indult-e el. Az első lépések előtt még oly vonzónak tűnt minden, ráadásul éppen azok javaslatára hallgatott, akikben maradéktalanul megbízik. Most azonban olyan akadályokkal találkozik, amelyek elbizonytalanítják. Gondoljon arra, hogy nem bízta a véletlenre a választást, tehát oka van annak, hogy itt és most ezeket a csatákat kell megvívnia. Legyen erős és határozott, így a siker sem marad el.

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Bár Önt hibáztatják, a lelkiismerete tiszta. Tudja, hogy mindent elkövetett a siker érdekében és már az elején is megmondta, hogy nem ez lesz a helyes út. Most azonban bármit is mond, süket fülekre talál. Emiatt ne mérgelődjön, vonuljon vissza, adjon időt a környezetében élőknek, hogy ők is felismerjék, valóban rossz bűnbakot választottak. Addig is foglalkozzon olyan feladatokkal, melyek elterelik a figyelmét és képes egyedül is sikerre vinni.





BAK: (december 22 - január 20.)

Vágyik az újdonságra, így kockáztat és meggondolatlanul indul el az úton. Bele sem gondol hova vezet, egyszerűen csak vonzónak találja, hogy valami szokatlant tehet. Persze nem kell hozzá sok idő, hogy ráébredjen, ez mégsem volt jó ötlet, de már nem fordulhat vissza. Próbálja kihozni a legtöbbet a lehetőségből és fogja fel tanulási folyamatnak. Így legalább nem lesz hiábavaló a küzdelem, amit meg kell vívnia.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Tele van energiával, így nem éri be a rutin feladatokkal, keresi a kihívásokat is. Mielőtt azonban mindenre igent mondana, gondolja át, valóban van-e ennyi ideje. Ne azért váljon megbízhatatlanná, mert képtelen lesz tartani az adott szavát. Keresse az izgalmakat már az úton is, ne csak célba érkezés után gondoljon vissza arra, mennyi kihívással is találkozott. Talán még tanulhat is mindabból, amivel ezen a napon kell megbirkóznia.

HALAK: (február 19 - március 20.)



