Napi horoszkóp - 2017. február 9.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.02.09 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



róbálta elkerülni a helyzetet, de végül mégis valahogy a közepén találja magát. Így már nem úszhatja meg, hogy a véleményét elmondja, pedig tudja, hogy ezzel megbánthatja az érintetteket. Fogalmazzon finoman, legyen őszinte, de csomagolja szép szavak mögé a mondanivalóját. Talán így kevésbé lesznek élesek a szavai és elkerülheti a heves vitát. Tartson most már ki az ügy végéig, legyen mindig elérhető azok számára, akik keresik

Előre tisztázza a várható következményeket, ne kényszerüljön utólag magyarázkodásra. Már most tudja, hogy fájdalmasan fogja érinteni a döntése azokat, akik nem értenek egyet és nem követik. Nem azért, mert Ön ennyire erőszakos lenne, de az az egyetlen járható út, amelyet Ön választott. Akik azonban ellenkeznek, olyan hátrányba kerülnek, melyet nem lesznek képesek ledolgozni és így végképp leszakadnak.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Igyekezzen elkerülni a feszült helyzeteket, mert túl fáradt ahhoz, hogy képes legyen nyugodt maradni. Ilyenkor elég egy apró szikra és Ön máris robban, az indulatok felszínre törnek. Olyan problémákat is felelevenít, melyeket már megbeszéltek, tisztáztak. Most mégsem marad tárgyilagos, személyeskedéssel próbál a másik fél fölé kerekedni. Ez pedig nem vezet eredményre, csak annyit érhet el, hogy megbántja a másik felet.

IKREK: (május 21 - június 21.)

Határozott elképzelései vannak arról, hogyan érheti el a céljait, ezért nem is hallja meg a környezetében élők figyelmeztetését. Emlékezzen erre, amikor Ön is felismeri, hogy létezett volna egyszerűbb út is kevesebb akadállyal. Most már vigye végig az elhatározását, ha mást nem is bizonyít, azt megmutathatja, hogy képes beismerni, ha hibázott, de kitartani a véleménye mellett, ha már egyszer meghozott egy döntést.





RÁK: (június 22 - július 22.)

Szüksége van a sikerélményekre, ha szeretné végigcsinálni ezt a napot anélkül, hogy megbántaná a környezetében élőket. Úgy érzi, kicsúszott a lába alól a talaj és emiatt feszült, ingerlékeny. Ha jönnek az eredmények, még ha ne is látványosak, visszatér a hite abban, hogy folytatnia kell az útját. Ne másoknak akarjon megfelelni, a saját elvárásait állítsa úgy össze, hogy azok ne okozzanak komolyabb nehézséget, de előre mutassanak.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Bár vannak ötletei, ne kapkodjon. Inkább készítsen elő mindent, gondolja át, kiket lenne érdemes bevonni a megvalósításba. Egyeztessen velük és közösen válasszák ki a megfelelő időpontot. Bár úgy tűnik, most mintha semmit nem csinálna, kiengedné a kezéből az irányítást, de Ön tudja, hogy most még nem áll minden készen arra, hogy belevágjon. Addig is igyekezzen lezárni a folyamatban lévő ügyeit.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Érdemes ezen a napon a kapcsolataira helyezni a hangsúlyt. Szívesen mozog az emberek között és nyitott az új szemléletek iránt. Ilyenkor képes azokkal is megtalálni a közös hangot, akikkel nehezen találnak témát egy beszélgetés során. Most azonban érdeklődve hallgatja és képes ezt a saját életére lefordítani. A környezetében élők szívesen tartózkodnak a közelében, mert mindig van egy jó tanácsa, vigasztaló szava.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Nem szívesen kísérletezik ezen a napon, inkább marad a járt úton. Emiatt azonban lassabban halad, hiszen a felmerülő problémák egyedi megoldást igényelnének, Ön azonban megpróbálja az eddig ismert lehetőségeket. Bár végül így is sikerül rendeznie a sorokat, érdemes lenne elgondolkodni, miért nem mert kockáztatni, miért próbálta kerülni a kihívásokat, melyek máskor az éltető energiát jelentik.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Bizonytalan, önmagában sem hisz, de leginkább attól tart, a háta mögött történik valami. Miközben próbál a kötelezettségeire összpontosítani, folyamatosan azt lesi, honnan számíthat támadásra. Így viszont könnyen hibázhat, ami viszont valóban táptalaja lehet az irigyeknek. Igyekezzen kizárni a hátráltató gondolatokat, csak a célokat tartsa szem előtt. Bízzon a tapasztalataiban és az eddig elvégzett munkával szerzett tekintélyében.





NYILAS: (november 23 - december 21.)



Bár szeretné elhitetni a világgal, Ön sem tökéletes. Nem az jelenti a tekintélyt, ha nincs valakiben hiba, hanem ha ezt képes felismerni és javítani rajta. Ön is inkább arra helyezze a hangsúlyt, hogy ha ezzel szembesítik, akkor azt elfogadja, nem tiltakozik ellene. Gondolja át, vajon miért éppen most került ez szóba és vajon valóban érdemes lenne-e más utakon próbálkozni. Legyen nyitott és elfogadó a kritikákkal szemben.

BAK: (december 22 - január 20.)

Egyszerre csak egy fronton képes teljesíteni, ezért igyekezzen a zavaró gondolatokat elnyomni addig, amíg nem tud velük érdemben foglalkozni. Tudja le a kötelezettségeit mihamarabb, de ne kapkodjon. Ha azokkal végzett, akkor veheti kézbe a magánéleti problémáit. Le kell ülnie a szeretteivel és megbeszélni a kényes kérdést, ha tovább szeretne lépni és nem napokig még emiatt bosszankodni.





Úgy érzi, szüksége van a változatosságra, szeretne egy kis színt csempészni ebbe a napba. A kötelezettségei azonban nem teszik lehetővé a kalandozásokat, így első lépésként ezeket végezze el. Utána már nyugodtan foglalkozhat olyan kérdésekkel, amelyek valóban érdeklik, és szívesen ismerkedne meg mélyebben is velük. Most egy olyan lelki utat választ, amelyet bejárva a végén megerősödve várhatja az új kihívásokat.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



