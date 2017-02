Napi horoszkóp - 2017. február 8.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.02.08

KOS: (március 21 - április 20.)



Igyekezzen szüneteket is beiktatni, mert nehezen tud összpontosítani. Szüksége lesz arra, hogy kiszellőztesse a fejét néha, hogy ismét erőre kapjon. A céljait tartja szem előtt, ilyenkor nem mindig veszi észre a határokat, amelyeket jobb lenne nem átlépni. Amíg csak saját magát veszélyezteti, talál követőket, de hajlamos lehet a későbbiekben rajtuk is átgázolni, türelmetlenségével és indulatosságával megbántani őket.

A határozott elképzelései mellett is képes befogadni mások javaslatát. A nyitottsága így segítséget is jelent, hiszen a környezetében élők sajátjuknak is érezhetik az ügyet. A közös munka közelebb is hozza Önöket, a későbbiekben is együtt fognak működni. Nem csak vezetőként tekintenek Önre, hanem olyan emberre, aki képes akár a saját gondolatait is felülírni, ha erről meggyőzik. Ritka az ilyen, Ön is átlépte most a saját árnyékát.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Sok elintéznivaló vár Önre, érdemes ezeket még akkor összeírni, amíg nem kezd bele a munkálatokba. Könnyen megfeledkezhet ugyanis valamiről, ha már felveszi a lendületet. Ha azonban van egy napirendje, ehhez visszatérhet, ha már Ön se tudja, merre tart. Így a szavahihetőségét is megőrzi, hiszen valamennyi ígéretét betartja. Mielőtt hazatérne, szellőztesse ki a fejét, hogy kicsit lenyugodhasson a nagy hajtás után.

Bár keresi a lehetőséget, hogy kitörjön a megszokások közül, arra azért ügyel, hogy a kötelezettségeit elvégezze. Próbál egy kis színt csempészni a napi rutinba, már ez is elégedettséggel tölti el. Végül mégis találkozik egy olyan kihívással, amely teljesen új úton indítja el, így a kalandvágyát is kielégítheti. Az izgalmak után megérdemel egy nyugodt estét, ezt finoman adja szerettei tudtára.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Kissé szétszórt, ilyenkor különösen fontos, hogy a zavaró tényezőket kizárja. Bármennyire nehéz a figyelmét mindig az adott kérdés irányába terelni, amíg nem tesz pontot az ügy végére, nem lazíthat. Amint azonban ezt eléri, iktasson be egy kis szünetet, ilyenkor a gondolatait tisztítsa meg, zárja le fejben is az elintézett feladatot. Bár ez időveszteségnek tűnhet, csak így lesz képes a nap végéig kitartani.

RÁK: (június 22 - július 22.)

Egyedül nem reménykedhet sikerekben, ezt Ön is érzi. Igyekszik egy olyan csapatot maga köré szervezni, akikre úgy bízhat feladatokat, hogy nem kell a hátuk mögött állni. Nehéz azonban ennyire kiengedni a kezéből az irányítást, így még nagyobb energiákat kell mozgósítania ahhoz, hogy mindennel végezzen. Végül ugyan a várt eredmények elmaradnak, de így is sok olyan ügyét sikerül lezárni, melyek már nyomasztották.





Most egyszerűen csak kövessen másokat, ne ragaszkodjon a sajátelképzeléseihez. Bár nehezére esik az indulás, hiszen így azt sem látja, merre tartanak, de hamar felismeri, hogy felelősség nélkül sokkal felszabadultabban tevékenykedhet. Arra természetesen ügyel, hogy amit kézbe vesz, azt maradéktalanul teljesítse, de mások munkáját nem kell felügyelnie. Szellemileg kifejezetten kikapcsolódhatott így.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne amiatt bosszankodjon, amit nem tehet meg, összpontosítson arra, amit elvégezhet. Vannak olyan tervei, melyeket el kell most még halasztania, mert a körülmények nem adottak. Ez nem jelenti azt, hogy végleg el kell felejtenie, éppen ezért is fontos, hogy amit most megtehet, azzal foglalkozzon. Így bizonyos terhektől felszabadulva várhatja a lehetőséget, hogy végül a saját útját járhassa.

Mindig a megoldásokat keresse, ne a kifogásokat. Közel sem olyan megoldhatatlan a probléma, ahogyan azt első pillanatban gondolja. Már keresi a lehetőséget, hogy ne kelljen foglalkoznia vele, de közben ráébred arra, hogy szinte a végére is járt így. Épp elég volt csak azt számba vennie, ki is érthet hozzá, már ráébredt, hogy nem is igényel olyan komoly tudást, hogy Ön ne tudna megbirkózni vele.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Csak olyan feladatokba kezdjen bele, amelyeknek látja a végét. Túl hamar elveszíti ugyanis a türelmét, hiányzik Önből a kitartás. Fontos, hogy legyenek eredmények, amelyekbe kapaszkodhat, így segítheti át magát a holtpontokon. A környezetében élők aggódva figyelik, hiszen tudják, ilyenkor már kimerült, fáradt, de hiába is ajánlanának segítséget, Ön elutasítaná. Hallgasson rájuk, amikor arra kérik, lassítson.

Hallgassa meg mások véleményét, mielőtt a sajátját kialakítaná. Talán elkerüli a figyelmét néhány olyan apróság, amely fontos lehet a végső döntés meghozatala előtt. Legyen ezért nyitott és figyelmes, hogy valóban mindent számba vehessen, hiszen most egy olyan utat készül választani, amelyen még sosem járt, így nem is rendelkezik kellő tapasztalattal, elkerülheti azokat a hibákat, amelyek ebből erednének.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ami könnyűnek látszik, az fogja igazán megdolgoztatni. Talán éppen azért, mert könnyelműen kezd a feladatba, nem összpontosít, így gyakran hibázik. Ne vegyen semmit félvállról még akkor sem, ha úgy gondolja, itt elég egy kis lendület és a tapasztalata. Legyen éber, mert meglepetésekre mindig kell számítania és ezt felkészülten fogadnia. Ennek is köszönheti, hogy végül közel sem annyi feladattal végzett, ahogy tervezte.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



