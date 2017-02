Napi horoszkóp - 2017. február 7.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.02.07 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nehezen indul a nap, képtelen egy olyan napirendet összeállítani, amiben vannak kihívások, de mégis számíthat az eredményekre, mert nem várják meglepetések. Vagy túl bonyolultnak látja a feladatokat és emiatt el se kezdi, vagy olyan egyszerűnek, amivel szinte foglalkozni sem érdemes, mert megoldódik magától. Igazából csak Önből hiányzik most a kitartás és a lelkesedés, ezért nehéz is lenne utat mutatni.

Egy olyan emberrel sodorja össze ismét az élet, akivel egykoron egy nézeteltérés miatt szakadt meg a kapcsolatuk. Akkor és ott nem tisztázták, egyszerűbbnek tűnt külön utakon folytatni. Nem ok nélküli azonban ez a találkozás és erre mindketten ráébredtek. Valóban tudtak egymás nélkül is létezni, azonban ahogyan Ön, úgy a másik fél is gyakran érezte a hiányt. Éppen ezért most könnyedén megy a békülés és egymás elfogadása.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Legyen türelmes és nyugodt, ezzel kellemes benyomást ébreszthet a másik félben. Most arra lenne szüksége, hogy meggyőzze a környezetében élőket, érdemes lesz Önnel tartani a jövőben, mert remek tervei vannak. Építse ki a bizalmat, egyelőre ennél ne merészkedjen tovább, hiszen fontos, hogy akikkel majd elindul, maradéktalanul megbízhasson bennük. Ehhez pedig idő kell, hogy valóban meggyőződhessen a szándékaikról.

IKREK: (május 21 - június 21.)

Tele van ötletekkel, de nehezen kap segítséget ezek megvalósításához. Érdemes lenne átgondolni, melyeket halaszthatná későbbre, így elkerülheti a kapkodást. Egyedül ugyanis csak kemény munkával lenne képes minddel foglalkozni és így bizony könnyen hibázhatna is. Márpedig az elképzelései megérdemlik, hogy sikerre vigye és még arra is maradjon energiája, hogy élvezze a hatásukat. Legyen türelmes, ossza be jól az erejét.





Szívesen mozog emberek között, így olyan feladatokat is keres magának, hogy ezt megtehesse. Igyekszik mások érdekeit is szem előtt tartani, ügyel arra, hogy ne csak kérjen, de adjon is. Ennek köszönhetően tovább nő a népszerűsége, egyre többen követik. Lassan eljut azonban odáig, hogy már nemet kell mondania, ami nem megy könnyen. Még idejében vegye észre, nehogy túlterhelje magát.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nehezen tud összpontosítani, a mélyben meghúzódó problémák folyamatosan próbálnak a felszínre törni. Csak annyit vállaljon, amennyit feltétlenül szükséges elvégeznie, utána azonban fordítsa figyelmét azokra a gondokra, melyek most is akadályozták. Addig ugyanis képtelen lesz továbblépni, míg ezeket nem tisztázza, az energiáit arra pazarolná, hogy elnyomja magában a gondolatokat, így hamar hibázhat.

Bár könnyen kap segítséget, ne éljen ezzel vissza. Amit el tud végezni, azt vállalja magára és csak azokat a feladatokat adja át másnak, amelyek már meghaladnák az erejét. Ha a környezetében élőknek példát mutatva harcol, szívesen sorakoznak fel Ön mellé. Végül olyan eredményeket is elér, melyekről nem is álmodott, hiszen a reggeli órákban még fáradtnak, kimerültnek érezte magát és csak szerette volna átvészelni ezt a napot.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Döntéseket kell meghoznia, amelyek nem csak Z ön életére lesznek hatással. Éppen ezért fontos lenne azokkal is egyeztetni, akiket érintenek a következmények. Így ugyan nem tud azonnal választ adni, de ügyes taktikával nyerhet egy kis időt. Felgyorsíthatja a folyamatot, ha felteszi magának a szokásos kérdést, milyen előnyöket várhat, és milyen hátrányokkal kell számolnia. A válaszok segítenek a helyes utat megtalálni.

Bár nem szereti halogatni a döntéseket, most mégsem kapkodhat. Ahhoz ugyanis, hogy valamennyi következményt számba vehessen, időre lesz szüksége. Túl vonzó az ajánlat ahhoz, hogy elhiggye, valóban csak előnyökkel járhat a választása. Meg kell ismernie a nehézségeket is ahhoz, hogy úgy válaszolhasson, amit már nem fog megbánni. Ez nem azt jelenti, hogy menekülne az akadályok elől, de tisztában kell lennie azokkal.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Egyedül kell megbirkóznia a nehézségekkel, hiába próbál segítséget kérni, magára marad. Ezt elsősorban annak köszönheti, hogy az induláskor nem vette figyelembe a környezetében élők figyelmeztetéseit. Már akkor próbálták felhívni ugyanis a figyelmét arra, hogy a választott út sokkal nehezebb lesz, mint ahogyan azt Ön felvázolta. Nem a célkitűzéseivel voltak problémák, de azokhoz eljuthatott volna más módon is.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Egyedül is képes lesz megküzdeni az akadályokkal, ezért ne keseredjen el, ha ne kap segítséget. Persze egyszerűbb lenne feladni az elképzeléseit és új célok után nézni, de ez azt jelentené, hogy önmagát is megtagadná. Fontosak ugyanis azok az álmok, amelyeket követ, ezért is ragaszkodna a megvalósításukhoz. Legyen erős és határozott, ilyenkor ugyanis valóban képes olyan energiákat is mozgósítani, melyek nagyon mélyen lakoznak Önben.

Elsősorban a saját feladataival szeretne foglalkozni, ezért könnyedén mond nemet a megkeresésekre. Így azonban hamar szembesülnie kell azzal, hogy ha már kérne, nem kap segítséget. Fontos ugyanis, hogy adjon is, nem használhatja ki a környezetében élőket. Meg kell keresnie azt az arany középutat, amelyet választva végül mind a saját érdekeinek érvényt szerez, de mások is számíthatnak Önre.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



