Napi horoszkóp - 2017. február 6.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.02.06 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Maradjon nyugodt, csak így tudják tisztázni a nézeteltérést. Végig kell türelmesen hallgatnia a másik felet ahhoz, hogy valóban megértse az álláspontját. A lényeg ugyanis éppen azokban a fél szavakban rejtőzik, amiket olyan nehezen tud kimondani. Ezért is fontos, hogy lássa Önön, valóban őszintén és nyíltan közelít hozzá, az előítéletét képes félretenni. Így végre elsimíthatnak egy hetek óta húzódó feszült helyzetet.

Tele van feszültséggel, ilyenkor nem válogatja meg a szavait. Emiatt megbánthatja azokat, akikkel kapcsolatba kerül. Inkább vonuljon félre, olyan időtöltést keressen, amely ehhez jó ürügyet szolgál. Így nem is kell mások elvárásainak megfelelni, haladhat a saját útján. Érdemes ezért könnyen elérhető célokat kitűznie maga elé, hogy a sikerek meghozzák a nyugalmat és végre kilábalhasson a gödörből.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Vegye észre az Önt körülvevő apró csodákat. Mindig nagy élményeket keres és így a hétköznapi apró meglepetések mellett csak elhalad. Pedig ezek is képesek lennének Önnek megmutatni, miért is érdemes haladnia az útján. Amikor elbizonytalanodik, még inkább megfeledkezik arról, hogy mennyi eredményt ért már el úgy, hogy csak Ön hitt a siker lehetőségében, egyedül kellett megküzdenie a nehézségekkel.

Nincs olyan feladata, amely ne tűrne halasztást. Ezért, ha a szerettei más programot javasolnak, bátran mondjon igent. Ha nem is olyan eredményeket ér el, amelyek látványosak, de rendezni tudják a kapcsolatukat és végre ismét nyugalom költözik az otthonába, az is jelentheti azt, hogy hasznosan töltötte a napját. Hosszú távon pedig mindenképpen hasznos, ha megteremt egy olyan helyet, ahova érdemes esténként hazatérni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nehezen alkalmazkodik másokhoz, ezért inkább vonuljon félre. Keressen olyan feladatokat, amelyek kikapcsolják, mégis felmutatható eredményekkel járnak. Szüksége van ugyanis arra, hogy a környezetében élők elismerjék a teljesítményét és közben bebizonyítsa azt is, egyedül képes boldogulni. Bár valóban az akaratereje sok nehézségen átsegíti, még ne gondolja azt, hogy ezentúl nem lesz szüksége külső segítségre.

Olyan tervet állított össze, amely könnyen végrehajtható és nem is esik igazán nehezére. Ennek köszönheti, hogy jönnek az eredmények és egyúttal az önbizalma is lassan helyreáll. Most leginkább erre van szüksége, hiszen így lesz képes újabb célokat kitűzni maga elé. Nem szeret bolyongani, ha nem tudja, merre tart, hiszen így azt sem tudja megállapítani, valóban haladt-e előre. Legyen egy irány, amerre elindulhat már most.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Kimerült, ilyenkor még kevésbé képes uralkodni az indulatain. Míg nem sikerül kipihennie magát, kerülje a feszült helyzeteket, mert hajlamos lehet megbántani a környezetében élőket. Ne tervezzen erre a napra komolyabb feladatokat, inkább lazítson, próbáljon kikapcsolódni. Felejtse el a problémáit, hiába keresne azokra megoldást, most úgysem képes úgy gondolkodni, hogy használható ötletek jussanak az eszébe.

Az elmúlt időszakban elsősorban saját magára összpontosított és szinte elvárta, hogy a környezetében élők is az Ön érdekeit tartsák szem előtt. Most eljött az alkalom, hogy ezt viszonozhassa. Legyen tekintettel a környezetében élők igényeire, tegye félre a terveit. Ha segítséget kérnek Öntől, ne mondjon nemet, hiszen Önnek könnyedén jutnak eszébe olyan megoldások, melyek a másik fél számára lerövidíthetik az utat a célig.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne ígérjen, mert nem biztos, hogy állni tudja a szavát. Könnyen befolyásolható, ezért nehezen mond nemet, ha egy lehetőség vonzónak tűnik. Ezt fel is ismerik, így próbálják kihasználni. Amennyire lehet, vonuljon inkább félre, ne legyen szem előtt, hogy ne Öntől várják a megoldásokat. Álljon a sarkára, hiszen az egészségét kockáztatja, ha túlterheli magát. Most inkább pihenjen, próbáljon meg lazítani.

Engedje, hogy mások irányítsák, hiszen így is van elég problémája. Ha nem kell másokért is felelősséget vállalnia, nagy könnyebbséget jelenthet Önnek. Így foglalkozhat a saját problémáival és azokkal a feladatokkal, melyeket eltervezett. Így is komoly erőfeszítést igényel, hogy valamennyi tervét megvalósítsa, márpedig azokhoz ragaszkodik. Ha lehetősége nyílik, iktasson be szüneteket, amikor kicsit kiszellőztetheti a fejét.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne zárkózzon be a négy fal közé, menjen bátran emberek közé. Hamar a középpontba kerülhet, ha ismerős társaságban próbál kikapcsolódni, hiszen felszabadult és kiegyensúlyozott. Szívesen tartózkodnak a közelében, mert már a kisugárzása is segíthet másoknak elhinni, hogy érdemes továbblépni. Ön az élő bizonyíték arra, hogy minden nehézség után talpra lehet állni és új célokat találni.

Ne másokhoz viszonyítsa a saját helyzetét. Azért, mert azt látja, hogy a környezetében élők könnyebben boldogulnak, még nincs oka elkeseredni. Gondoljon arra, amit Ön fel tud mutatni, az más számára lehet példaértékű. Éppen ezért inkább a saját teljesítményére figyeljen, hogy azzal ne bántson meg másokat, de haladjon a céljai felé. Most egy nagy lépéssel kerülhet közelebb például az egyik álmához.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



