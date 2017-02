Napi horoszkóp - 2017. február 5.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.02.05 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Hiába vannak tervei, ha a váratlan események ezt felborítják. Kár emiatt bosszankodni, hiszen Ön az, aki nem tud ellenállni a kínálkozó lehetőségnek és félreteszi az elképzeléseit. Persze az induláskor még minden vonzónak tűnik, de a nehézségek láttán már bánja, hogy nem hallgatott azokra, akik figyelmeztették. Most már azonban vegye elő a makacsságát és mutassa meg, igenis érdemes volt rögtönöznie.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Annyi feladatot tervez csak be erre a napra, hogy ne kelljen kapkodnia, mégis sok ügye végére tehessen pontot. Kerüli a kihívásokat, mert nem érez magában annyi erőt, hogy most még a körülményekkel valódi csatákat vívjon. Elég, ha önmagát legyőzi azzal, hogy a fáradtságot érezve se adja fel, hanem felülemelkedve ezen elérje a kitűzött célokat. Most nem szeretne világot megváltani, de halogatni sem az elintéznivalókat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Most inkább az emberek legyenek fontosak, ne a feladatok. Mindig szánjon időt arra, hogy az Önhöz tanácsért fordulókat türelmesen végighallgassa, ne csak félvállról mondjon valamit, mielőbb lerázva őket. Éppen olyan kérdésekkel keresik fel, melyekkel a saját problémái kapcsán foglalkozott, így már jártas az adott témában. Pont ezért is remélik Öntől a választ, hiszen képes volt továbblépni, nagyobb sérülések nélkül megúszni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nehezen tud uralkodni az indulatain, a feszültséget éppen azokon vezetné le, akik közel állnak Önhöz. Keressen olyan egyszerű feladatokat, melyek sikerélményt az eredmények pedig segítenek megnyugodni. Az esti órákban keresse meg a módját annak, hogy félrevonulhasson a gondolataival és tisztázhassa, mi okozza a bizonytalanságát. Addig ugyanis képtelen lesz valóban továbblépni, feledni az egészet.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nehezen találja a szavakat, így viszont nem is tudja elmondani, mi foglalkoztatja. Egyedül kell megoldást találnia a problémára. Teremtsen maga körül nyugodt légkört, zárja ki a külvilágot, így merüljön el a gondolataiba. Ha a zavaró tényezőket kikapcsolja, meg tudja válaszolni azokat a kérdéseket, melyek megfogalmazódnak Önben. Ezek birtokában pedig rálel az útra, amely kivezeti Önt a gödörből.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ezen a napon végre el tudja engedni azokat az embereket, akik eddig hátráltatták. Így egyúttal megszabadul a problémáktól is, amelyet okoztak. Felszabadulva a terhektől ismét lát maga előtt célokat, melyekért érdemes harcolnia. Bár így is keletkezik Önben hiányérzet, hiszen nem könnyű kimondani a végét bizonyos kapcsolatoknak még akkor sem, ha biztosan tudja, hogy azoknak már nem lett volna jövője.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Kicsúszott a lába alól a talaj, ezért szüksége van azokra az emberekre, akik ilyenkor támaszt tudnak nyújtani. Keresse fel őket és beszéljen őszintén a problémáiról, hiszen csak így tudnak Önnek segíteni. Ne hallgassa el azokat a gondolatokat sem, amelyek még nem álltak össze teljesen a fejében, talán éppen most lesz képes összerakni a képet, ahogy kimondja ezeket a mondatokat. A megoldások sem olyan bonyolultak, mint azt gyanította.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

A félreértés leginkább abból adódik, hogy mások a tapasztalataik. Így az elhangzottaknak is más értelmet adnak és emiatt heves vita alakult ki. Amíg nem tudnak a másik fejével gondolkodni, képtelenek lesznek az álláspontokat közelíteni. Próbálja meg a másik helyzetébe helyezni magát, még ha ez nem is olyan egyszerű. A kapcsolatuk jövője múlik azonban ezen, így minden követ meg kell mozdítani ennek érdekében.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nehezen indul a napja, ezért érdemes lenne az irányítást átadni valaki másnak. Ha csak sodródik az árral, nem kell felelősséget vállalnia a környezetében élőkért, így összpontosíthat arra, amivel foglalkozik. Nem is baj a nagyobb figyelem, hiszen most kissé szétszórt és ez könnyen balesethez vezethet. Kerülje ezért az olyan helyzeteket, ahol ennek komolyabb következménye is lehet, inkább tegye félre az ilyen feladatokat későbbre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bár nekikezd a napi rutinfeladatoknak, de most valahogy nem látja az értelmét. Így viszont nehezebben veszi azokat az akadályokat, melyekkel szintén találkozik ilyen esetekben. Pihenjen meg többször is és gondoljon arra, hogy ezeket a nehézségeket már oly sokszor sikerült megoldania, hogy nem lehet most sem bonyolultabb, csak egy kicsit meg kell erőltetnie magát, de aztán a jutalom se marad el.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Most felejtse el a kötelezettségeket és inkább a szeretteivel töltse az időt. Nyitott arra, hogy megoldásokat keressen a gondjaikra, ügyesen kérdezve ezeket feltérképezheti. Így kicsit ismét közelebb kerülhetnek egymáshoz, hiszen az elmúlt időszakban a nagy rohanás mellett eltávolodtak. Fontos Önnek a biztos háttér, amit csak tőlük kaphat meg, ezért is kell ápolnia a kapcsolatot még azokkal is, akik messzebb laknak Öntől.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nem kell eltitkolnia az érzelmeit, hiszen olyan körökben mozog, ahol természetes, ha kimondják, ami a szívüket nyomja. Még ha Ön zárkózottabb is és nem szívesen beszél ezekről, most tegyen kivételt. Ha képes nyitni mások felé, őszinteséget kap viszonzásul. Ez pedig új színt ad a kapcsolatuknak, még közelebb kerülhetnek egymáshoz. A hétköznapok rohanásában gyakran csak egymás mellett, de nem együtt élnek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp