Napi horoszkóp - 2017. február 4.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.02.04 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Bár nyugodtabb napot szeretett volna, nem tud nemet mondani. Így aztán a környezetében élők hamar felborítják a tervét és tele lesz feladatokkal. Vannak köztük valódi kihívásokat jelentők is, de akad, amelyikkel gyorsan végez. Mégse foglalkozzon többel egyszerre, mert oka volt annak, nem kereste saját maga a teendőket. Készüljön a hétvégére elsősorban azzal, hogy igyekszik nyugodt és kiegyensúlyozott maradni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Próbál menekülni a valóság elől, de Ön is tudja, hogy nem ez lesz a végső megoldás. Átmenetileg elterelheti a figyelmét olyan feladatokkal, melyek nem is hoznak igazi sikereket, de ez sem tölti el elégedettséggel. Őrizze meg a nyugalmát, legyen türelmes és kitartó, így végül visszatalál a megfelelő útra és úgy zárhatja a napot, hogy sikerül a függőben lévő ügyeit tisztázni, ahogy arra is ráébred, kár lett volna mindezek elől elfutni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha valamit nagyon akar, nem ismer lehetetlent. Így lesz ez a mai napon is. Olyan célokat tűz ki maga elé, amelyeket fontosnak tart. A környezetében élő azonban kétkedve fogadják az elképzeléseit, így egyedül kell elindulnia. Az első eredmények azonban mindenki számára világossá teszik, hogy nem fogja feladni és a sikerek is jönni fognak. Így már persze érdemesnek tartják arra, hogy Önnel tartsanak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne másokban keresse a hibát, először saját magában kell rendet tenni. Ha már pontosan látja, Ön mikor tért le a helyes útról, akkor érdemes azt is megvizsgálnia, mindezt kinek köszönheti. Ez persze nem viszi közelebb a megoldáshoz, de hasznos információ lehet a jövőre nézve, kire nem érdemes hallgatnia. Bár ez egyúttal csalódás is lesz, de ezeket a veszteségeket fel kell dolgoznia, ha szeretne továbblépni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Több fronton is helyt kell állnia, de ne kapkodjon. Tervezze meg a napját és tartsa azt be. Így valóban képes lesz minden feladatával végezni anélkül, hogy idegessé válna. Ahogy halad előre, úgy hiszi el, hogy tényleg megoldhatóak a problémák, bár ezt még az induláskor nem gondolta volna. Ráadásul éppen azoktól kap segítséget, akikre nem is számított, de látják a küzdelmet, amit folytat és szívesen állnak a rendelkezésére.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Amikor hisz magában, képes hegyeket megmozgatni. Így lesz ez a mai napon is. Olyan feladatok kerülnek a kezei közé, melyeket szívesen halogatna, de most mégis inkább nekikezd. Bízik abban, hogy a kitartása meghozza a gyümölcsét és valóban. Csak az indulás volt nehéz, de ahogy lendületbe került, észrevétlenül hárította el az akadályokat és zárta le az ügyeket. A teljesítménye nem is marad észrevétlen.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha bízik magában, nem is kell meghallania a kétkedők szavait. Egyszerűen el kell döntenie, hogy képes megvalósítani az elképzeléseit, bár a környezetében élők nem hisznek a sikerében. Ez talán csak még inkább felébreszti Önben a bizonyítási vágyat és még elszántabban halad az úton. Végül még önmagát is meglepi azzal, milyen könnyedén ér célba, szinte fáradtság nélkül képes volt szállítani az eredményeket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Legyen kitartó, ez meg fogja hozni a gyümölcsét. Könnyű lenne az első akadály láttán menekülőre venni, de sosem bocsájtaná meg magának, ha most nem harcolna. A célt ugyanis saját magának határozta meg, bár már akkor is tudta, hogy nem lesz egyszerű az odáig vezető út. Próbáljon segítőket találni legalább addig, amíg a holtponton átlendül. Ehhez már az is elég, ha talál olyan embert, aki hisz Önben.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Már nem egyszer bebizonyosodott, hogy az első benyomás csalóka lehet. Most se ítélkezzen elhamarkodottan, adjon időt az embereknek, akikkel kapcsolatba kerül. Lesz, aki valóban hátsó szándékkal közelít Önhöz, de érik kellemes csalódások is. Megóvhatja magát és az érdekeit, ha nem tárulkozik ki azonnal, csak annyi információt ad ki, amennyi szükséges ahhoz, hogy jobban megismerhesse a másik felet.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Vannak tervei, de nincs elképzelése, merre induljon. Keressen olyan társakat, akik segítségére lehetnek, ők majd megtalálják az utat. Ne féljen megosztani velük a szükséges információkat, hiszen már bizonyították, hogy megbízhat bennük és képesek harcolni akár az Ön céljaiért is. Ez egy újabb lehetőség, hogy közösen érjenek el eredményeket és még mélyebbé váljon a kapcsolatuk. Lassan lebontja előttük a falakat, amelyeket maga köré húzott.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Most nem járhatja a saját útját, hiszen bizonyos kötelezettségeit nem napolhatja el. Tekintse ezeket most olyan kihívásoknak, melyekkel szívesen megbirkózna, próbáljon azonosulni azokkal a célokkal, melyeket elérhet. Bár nem Ön tűzte ki azokat, de akár még össze is egyeztethetőek a saját érdekeivel. Így felerősödik Önben a küzdőszellem is, amire szüksége is lesz, hiszen nem várt akadályokkal is meg kell birkóznia.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nem szívesen marad egyedül, olyankor ugyanis elbizonytalanodik. Elveszítette a hitét a képességeiben, ezért hajlamos sokkal hamarabb feladni, minthogy megbizonyosodna arról, valóban nem fogja tudni megoldani. Ha azonban a háttérből támogatják, pár szóval lelkesítik, hamar átlendül a holtponton és már halad s tovább az úton. Végül az elért eredmények láttán ismét visszatér az önbizalma és a határozottsága.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp