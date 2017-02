Napi horoszkóp - 2017. február 3.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.02.03

KOS: (március 21 - április 20.)



Érzi, hogy feszült, de nem találja ennek okát. Beszéljen a belső kételyeiről egy olyan emberrel, aki jól ismeri és megbízik benne. Szüksége lesz ugyanis iránymutatásra, egyedül képtelen lesz kilábalni ebből a helyzetből. Olyan mélyen gyökeredzik a probléma, ahova nem szívesen ás le, de a jól feltett kérdésekre adott válaszai által végül sikerül megnyugodnia. Ne fojtsa el máskor ilyen sokáig a gondokat, igyekezzen azok felmerülésekor megoldást keresni rájuk.

Könnyen elkalandozik a gondolata, ezért igyekezzen összpontosítani. Ha teheti, inkább adja át az irányítást, így nem kell mások sorsa felett is dönteni. Most ugyanis még az is nehezére esik, hogy a saját útját megtalálja, hiszen ami az egyik percben ég érdekesnek tűnik, az a következőben már untatja. Hiányzik Önből a kitartás és a küzdeni tudás, ezért az akadályok láttán szívesen keres más kihívásokat.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha már úgyis tele van energiával, igyekezzen ezt okosan kihasználni. Vegye például kézbe azokat a feladatokat, melyekkel nem szívesen foglalkozik. Most talán a lendülete segíti feledtetni Önnel, hogy az akadályok alaposan próbára teszik a tudását. Az eredmények végül nem is maradnak el és így megszabadulhat azoktól a terhektől, melyek eddig visszahúzták, nem engedték új utakon elindulni.

Egyszerre csak egy feladattal foglalkozzon, mert képtelen a figyelmét megosztani. Könnyen hibázhat, ha szétszórt. Olyan kérdésekkel is találkozik, melyek ismeretlen utakra viszik, ilyenkor különösen fontos, hogy ne terelje el a figyelmét egyéb probléma. Haladjon apró lépésenként, így minden egyes elért eredmény után lehetősége van kicsit lazítani és átgondolni a folytatást. Ne kapkodjon, az sosem jó tanácsadó.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Beszélje meg a céljait azokkal, akiket az érinthet. Nem várhatja el, hogy vakon Önnel tartsanak egy úton, melyről nem tudják, hova vezet. Bár bíznak Önben, de ezt eddig éppen azzal érte el, hogy már előre lefektette a szabályokat, felhívta a figyelmet a várható nehézségekre és mindig volt arra is javaslata, merre tartsanak, ha akadályokba ütköztek. Most se tegyen másképp, ha nem egyedül szeretné elérni a sikereket.

Számít mások segítségére, de ehhez arra is szükség lesz, hogy megnyugodjon. Amíg ilyen feszült és képtelen másokat türelemmel végighallgatni, nem várhatja el, hogy elkísérjék Önt azon az úton, melyet kitűzött maga elé. Márpedig azt is tudja, egyedül képtelen lesz megbirkózni az akadályokkal, talán éppen ez okozza a feszültségét. A megoldás az Ön kezében van, csak el kell döntenie, képes-e élni vele.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nem így tervezte, de ha már szembe jött Önnel a lehetőség, nem hagyja veszni. Nincs még felkészülve, de talán máskor nem kínálkozik ilyen remek alkalom. Próbáljon segítséget szerezni legalább az első lépésekhez, ha mást nem is kér, erősítsék meg abban, hogy helyesen dönt, ha most nem tétovázik. Amint magabiztossá válik, már tudni fogja, mit kell tennie és minden kétsége elszáll, így pedig már határozottan haladhat előre.

Mindig gondolkodjon előre, ne akkor kezdjen kapkodni, amikor már döntenie kell. Pontosan ismeri az utat, amelyet be kell járnia, így azt is, milyen akadályok várnak Önre. Most azonban nem a megszokott megoldásokra lesz szüksége, emiatt gyakran rögtönözni kényszerül. De még így is kiszámítható, merre tart és milyen nehézségekkel kell megbirkózni. Maradjon nyugodt, így képes lesz tiszta fejjel felmérni a lehetőségeket.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Külső szemlélőként úgy néz ki, minden rendben van Ön körül. Mégis valamiért feszült és keresné a helyét. Próbálja meg elfogadni, hogy jelenleg nincs lehetősége új utakon elindulni, először bizonyos ügyeit le kell zárnia. Ezek ugyanis folyamatosan ott motoszkálnak a fejében és nem engedik gondolkodni. Ha a kötelezettségeit letudta, már felszabadultabban tekinthet körbe és meg is találja azt, ami kielégíti a kalandvágyát.

Ne halogassa tovább azokat a feladatokat, amelyek miatt feszült. Bár még mindig nem érzi felkészültnek magát, azt is tudja, amíg nem kezdi el, sosem áll készen. Nem is annyira a tudása hiányzik, mint inkább az elszántság és az akarat, hogy kézbe vegye azokat. Érzi, hogy számtalan akadály vár Önre és tart a kudarcoktól. Amíg így gondolkodik, valóban nehéz lesz megoldásokat találni, a céljait tartsa szem előtt, így már lesz miért küzdeni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Próbál menekülni, de még azt sem igazán tudná megmondani, mi elől. Hiába keresné magában a válaszokat, azok valahogy nem akarnak jönni. Olyan emberrel beszéljen, aki jól ismeri Önt és járt már azon az úton, amelyen most Ön is eltévedt. A problémája ugyanis nem egyedi, csak Ön nem találkozott még azzal a saját életében. Csak egy kis segítségre lesz szüksége, hogy átlendüljön a holtponton.

Ne meneküljön a probléma elől, mert azzal ugyan időt nyer, de megoldani nem fogja. Márpedig ha engedi begyűrűzni az életébe, hosszabb távon okozhat majd fejtörést. Most még kisebb viták árán tisztázhatják a nézeteltérést és tovább tudnak úgy lépni, hogy nem szakad meg a kapcsolat. Tegye meg Ön az első lépést, hogy a másik fél is érzékelje, nem szeretné halogatni a kérdést, most azonnal le akarja zárni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



