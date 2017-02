Napi horoszkóp - 2017. február 2.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.02.02 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nehéz kérdésekre kell keresnie a választ, ezért fontos, hogy képes legyen tiszta fejjel gondolkodni. Félre kell tennie a megérzéseket, az eddigi tapasztalatokat és csakis előre tekintve szabad meghoznia a döntéseket. Az indulás sosem könnyű, nem lesz ez most sem másképp, de ha kitűzte az irányt, ne várjon tovább. Talán segíti Önt majd a kalandvágya és a kihívások iránti csillapíthatatlan vonzalma.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Tele van energiával, ezért érdemes most minden olyan feladatot is kézbe venni, melyekkel nem szeret foglalkozni. Most a lendülete átsegíti a holtpontokon, így végre lezárhatja azokat és egy időre megfeledkezhet róluk. Bár lesznek újabb kihívást jelentő ügyei, de mint a példa is mutatja, csak egy kis elszántság kell ahhoz, hogy ezeket is megoldja. Így talán nem fogja halogatni, hogy egyre csak nőjön a feszültség Önben.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Szívesen mozog emberek között, ezért olyan feladatokat keressen, amelyek miatt nem kell félrevonulnia. Akár több folyamatot is képes kézben tartani, úgy irányítani a környezetében élőket, hogy ők szívesen álljanak a rendelkezésére. Bátran álljon ezért olyan ügyek élére, melyekkel képes azonosulni és ismeri a buktatókat. Így nem kell elbizonytalanodnia, merre tartanak, végig fent tudja tartani az elismertségét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Remek a hangulata, ne engedje, hogy ezt bármi is elrontsa. Csak olyan feladatokkal foglalkozzon, melyek nem okozhatnak meglepetéseket. Maradjon a járt úton, ez is tartogat az Ön számára sikereket, melyek csak tovább javítják a közérzetét. Szüksége is van az ilyen pozitív napra, hiszen az elmúlt időszakban számos kudarcot kellett megélnie, melyek jelentős részét ráadásul mások hibája miatt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Szívesen visszavonulna, de olyan feladatok várnak Önre, melyekkel egyedül képtelen megbirkózni. Mielőtt azonban emberek közé merészkedik, szellőztesse ki a fejét és próbáljon lenyugodni. Tombol Önben ugyanis a feszültség és ezt másokon próbálná levezetni. Márpedig úgy nehezen kap segítséget, ha közben vagdalkozik és okolja a környezetében élőket olyan hibákért, melyeket nem is követtek el.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Próbál menekülni, de saját magát nem tudja elhagyni. Márpedig most leginkább szeretné minden problémáját feledni és kikapcsolni a gondolkodását. Engedje ki a kezéből az irányítást, így legalább másokért nem kell felelősséget vállalnia. Most ugyanis nehezen tudná összeszervezni úgy a munkát, hogy minden gördülékenyen menjen, és ne csússzanak be hibák. Ezzel pedig csak tovább nehezítené a helyzetét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Csak akkor tudja színesebbé tenni a napját, ha a kötelezettségeit letudja. Úgy ugyanis nehéz lenne kikapcsolódni, hogy közben az el nem végzett feladatok járnak az eszében. Éppen ezért először foglalkozzon azokkal az ügyekkel, melyek nem tűrnek halasztást, utána már bátran elkalandozhat akár fejben, akár szó szerint is. Egy kiadós séta a friss levegőn ugyanis kifejezetten segítene kitisztítani a belsőjét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nem a tervei szerint alakul a napja, de ez még nem ok arra, hogy bosszankodjon. Találja meg a szépséget abban, hogy rögtönöznie kell, új utakon kell elindulnia. Így legalább próbára teheti magát és használhatja azokat a tapasztalatokat, amelyeket az elmúlt időszakban szerzett. Akkor még nem is sejtette, miért kényszerült ismeretlen területre, de most már belátja, erre volt szüksége ahhoz, hogy le tudja küzdeni a mostani akadályokat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bátran tervezzen erre a napra, mert tele van energiával. Bár várnak Önre akadályok, melyekkel nem tud előre számolni, egyszerűen a lendülete átsegíti ezeken. A sikerek pedig meghozzák az elismerést, melyet eddig is próbált elérni, de valahogy nem találta az oda vezető utat. Most szinte észrevétlenül éri el azokat a sikereket, melyekért eddig küzdött. Ez megmutatja Önnek, hogy képes lehet elérni a céljait, ha valóban akarja azokat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Elsősorban a szellemi munkákra helyezze a hangsúlyt, ezen a téren várhat el magától kimagasló teljesítményt. Remekül tudja összeszervezni mások munkáját, jól látja át a folyamatokat, így azt is, hogyan kell a feladatokat egymásra építeni. Győzze meg a kétkedőket céljai fontosságáról, így szerezve további segítőket. A közösen elért eredmény pedig egy valódi csapatot hoz össze, amely a későbbiekben is ütőképes lehet.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ingerült és ilyenkor bizony hoz rossz döntéseket. Éppen ezért kerülje az olyan helyzeteket, ahol ennek hosszabb távon is hatása lehet. Ha belátja, hogy hibázott, mihamarabb javítsa ki és ismerje el azt, ha ok nélkül bánt meg valakit. Mielőbb tudja le a kötelezettségeit és vonuljon vissza. A friss levegőn tett séta segíthet feloldani a feszültséget, amely miatt ilyen nehezen tud beilleszkedni a környezetébe. Szerettei már a nyugodt énjével találkozzanak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bár nem szívesen mozog emberek között, igyekszik elfogadtatni magát. Próbál elsősorban észrevétlen maradni, ha mégis megszólítják, olyan válaszokat adni, melyek a későbbiekben nem számon kérhetőek. Bár így nem bántja meg azokat, akikkel kapcsolatba kerül, de csalódást is okoz, hiszen máskor lehet számítani a tanácsaira. Kimerült, de nem szívesen vallja ezt be, de ne titkolja, ha mégis rákérdeznek, miért ennyire visszafogott.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp