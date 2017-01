Napi horoszkóp - 2017. február 1.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.02.01 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Érdemes emberek között mozognia, mert nyitott és befogadó. Új kapcsolatokat építhet ki, amelyekre a későbbiekben építkezhet, Kellemes benyomást kelt azokban, akikkel most ismerkedik meg, könnyen megtalálja a közös hangot velük és ráérez, mit s szeretnének hallani. Éppen ezért is marad olyan emlék Önről, akivel jó együttműködni és megbízható. Talán éppen Ön lehet a megoldás számukra, még ha ezt most nem is így gondolja.

Szívesen intézi az ügyeit egyedül, bár ha segítséget ajánlanak, nem utasítja vissza. Nehezen tud azonban alkalmazkodni másokhoz, ezért kerüli az olyan feladatokat, amikor másokra kell számítania. A saját útját járja, a céljait igyekszik a szeme előtt tartani. Így az akadályok sem tűnnek leküzdhetetlennek, még akkor sem retten meg, ha próbálják figyelmeztetni. Az önfejűsége és az elszántsága meghozza a gyümölcsét.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Könnyelműen hozhat meg döntéseket, ezért érdemes olyan emberekkel körbevenni magát, akikre hallgat. Ha megfogadja a tanácsaikat, elkerülheti a későbbi problémákat. Engedne a csábításnak még akkor is, amikor Ön is látja, nem vezet sehova. Valamit keres, de még magának sem fogalmazta meg, mivel lenne elégedett. Márpedig célok nélkül nem is szabhat irányt a vágyainak és így nem pótolhatja a hiányt sem.

Bátran vegye kézbe ezen a napon azokat a kényes ügyeket is, amelyeket eddig csak halogatott. Most nyugodt és tele van lendülettel, így tudja kezelni a kialakuló helyzeteket. Számolnia kell ugyanis azzal, számos nézeteltérése lesz a környezetében élőkkel, hiszen nem mindennapi megoldásokkal fog előállni. Ebből azonban nem engedhet, ha végre szeretné végérvényesen lezárni a függőben lévő feladatokat.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Amikor minden a helyére kerül, az Ön kisugárzása is megváltozik, és ilyenkor szinte vonzza az embereket. Most sincs ez másként, szívesen tartózkodnak a közelében, mert megnyugvást remélhetnek ettől. Legyen mások segítségére, tegye most félre a saját érdekeit. Nem szorongatják határidők, így bátran elkalandozhat kicsit, ráadásul nem csak sokat tanulhat ezáltal, de kivívhatja mások elismerését is.

Ha már nem tud rajta változtatni, ne is idegeskedjen miatta. Várjon türelemmel, talán nem is lesz olyan tragikus a végeredmény, ahogyan ezt most gondolja. Valóban nem úgy alakultak a dolgok, ahogyan azt eltervezte, hiába is harcolt, hogy az Ön elképzeléseit kövessék, senki nem hallgatta végig. Bátran kezdjen új feladatokba, hiszen ebben az ügyben már többet nem tehet, így legalább eltereli a figyelmét.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Tele van feszültséggel, emiatt hajlamos lehet az indulatait a környezetében élőkön levezetni. Kerülje inkább az embereket és keressen olyan feladatokat, melyekkel egyedül is képes megbirkózni. Ne okozzanak nagy kihívást, hiszen képtelen összpontosítani, de ha megmarad olyan területen, ahol már van tapasztalata, nem maradnak el az eredmények. Ezek pedig lassan meghozzák a megnyugvást és így végül ismét kellemes társaság lehet.

Legyenek céljai, amelyeket aztán apró lépésenként próbál megvalósítani. Mindig csak egy folyamatra összpontosítson, azt lezárva kezdheti az újabbat. Legyenek rövid szünetek, amikor kicsit kiszellőzteti a fejét és tud örülni a teljesítményének. Szüksége lesz erre, ugyanis az akadályok egyre összetettebbek, így fontos, hogy minden figyelmét ezekre fordíthassa. A környezetében élők is megirigylik a lendületét és a sikereit.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne aprózza el a figyelmét, csak egy-két célt tűzzön ki mag elé még akkor is, ha úgy érzi, szellemileg friss. Nehéz ugyanis több folyamatot kézben tartani, ez magában hordozza a hibázás lehetőségét. Márpedig az irigyei csak arra várnak, hogy fogást találjanak a teljesítményén. Ön azonban megmutathatja, ha összeszedi magát, képes elérni olyan eredményeket, melyekre még Ön sem gondolt volna.

Szívesen áll mások rendelkezésére, így azonban a saját feladatait elhanyagolja. Arra mindenképpen figyeljen, hogy a határidőket betartsa, mert ezek elmulasztása komolyabb következményekkel is járhatnak. Emellett természetes, ha a szabad energiáit felajánlja a környezetében élők javára, akik köszönettel hasznosítják a tudását, tapasztalatát. A népszerűség miatt azonban ne lépje át a saját határait.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Szívesen mozog emberek között, szinte észrevétlenül veszi át az irányítást az adott társaságban. Ezt elsősorban annak köszönheti, hogy magabiztos és határozott. Pontos elképzelései vannak arról, merre is tart és képes a környezetében élőket is ebbe az irányba terelni. Ne használja ki azonban őket, csak annyi feladatot osszon ki rájuk, mellyel kényelmesen megbirkóznak, így hamar népszerű lesz.

Új utakat keresne, de nem tudja, merre tart. Amíg nincsenek céljai, maradjon meg olyan területen, ahol van tapasztalata és képes lehet az akadályok leküzdésére. Szüksége van ugyanis a sikerekre ahhoz, hogy magabiztosan indulhasson majd el az ismeretlenbe. Márpedig vár Önre még a nagy kaland és a valódi kihívás, csak türelmesnek kell lennie. Amint készen áll, megnyílik Ön előtt a lehetőség, ne sürgesse.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



