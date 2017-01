Napi horoszkóp - 2017. január 31.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.01.31 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Elkeseredett, de minden rosszban van valami jó. Aki most kiáll Ön mellett, arra biztosan számíthat, hiszen nem azért tart Önnel, mert jól mennek a dolgai. Ilyenkor ismerszik meg az önzetlen kapcsolat, hiszen nem a sikerekben kell osztozkodni, hanem tenni kell az eredményekért. Sajnos rosszul választotta meg az utat és ugyan ezt időben felismerte, de egyedül már nem talál vissza, így elkél a segítség.

Nehéz csatát kell megvívnia és úgy érzi, nem számíthat senkire. Egyedül indul el, bár közben folyamatosan keresné azokat, akik Önnel tarthatnának. Összpontosítson inkább a problémára, ha ugyanis megtalálná a gyökerét, hamarabb jönnének a megoldások, mint gondolná. Nem olyan bonyolult a kérdés, ahogyan azt első ránézésre felmérte, de valóban fontos, hogy a lényeget felismerje és megragadja.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Csak addig tart a lendülete, amíg nem ütközik akadályokba. Ezért inkább olyan utakat keressen, amelyeket már korábban is bejárt, így nem érhetik meglepetések. Az ismert nehézségekkel ugyanis könnyedén birkózik meg, ha azonban új kihívásokkal szembesül, hajlamos lehet feladni. Ahogy jönnek az eredmények, úgy lesz egyre nyugodtabb, hogy bár nem vívott nagy csatákat, mégsem töltötte tétlenül a napját.

Vannak ugyan tervei erre a napra, de enged a csábításnak, amikor egy ajánlatot kap. Leginkább az tűnik vonzónak, hogy új kihívásokkal kell megbirkóznia és próbára teheti a tudását. Szeretne egyes embereknek bizonyítani és úgy érzi, most itt a lehetőség. Arra figyeljen, hogy a nagy lendületével ne éppen azokat sodorja el, akiknek mindezt köszönheti. A jutalom nem marad el, de ebből juttasson azoknak, akiket ez illet.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Fontos döntéseket kell meghoznia, amelyek ráadásul hosszú távon is hatással lesznek nem csak az Ön életére. Ezért nem is kapkodhat, meg kell beszélnie azokkal, akik sokat jelentenek Önnek. Együtt kell ugyanis elindulniuk az úton és csak akkor lehetnek sikeresek, ha mindannyian képesek azonosulni a célokkal. Adjon időt nekik, hogy ők is elfogadják ezt és megértsék azt is, miért olyan fontos Önnek.

Bár még nem látja a végét, mégis kockáztat és belekezd. Vonzza az ismeretlen, úgy érzi, épp egy ilyen kihívásra van szüksége. Az akadályok azonban hamarabb jönnek, mint várta. Ne kezdjen bosszankodni, amit vállalt, most már teljesítenie kell. Képes lehet végigmenni a választott útján, ha elég elszánt és határozott. Csak a céljait nem szabad szem elől veszítenie, így például azt, hogy a szavahihetőségét meg akarja őrizni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Úgy gondolta, egyszerű problémával áll szemben, de ahogy próbálja a megoldást keresni, fény derül arra, hogy jóval bonyolultabb a kérdés. Hiába próbál a látványos részekkel foglalkozni, a lényeg a felszín alatt lappang. Amíg ezt nem találja meg, nem fog tudni pontot tenni az ügy végére. Márpedig addig nem nyugodhat meg, hiszen ha már belekezdett, nem szeretné elintézetlenül félbehagyni.

A hirtelen felindulásból hozott döntéseit többnyire megbánja. Jusson ez most is eszébe, amikor próbálják sarokba szorítva arra kényszeríteni, hogy válaszoljon. Kerülje el az ilyen helyzetet, mert könnyebb már az elején elmenekülni, mint onnan szabadulni. Ha már úgy érzi, mégis választania kell, próbáljon az eszére hallgatni, a megérzései most rossz irányba terelnék. Ez egy olyan kérdés, ahol nincs helye az érzelmeknek.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nincs még minden veszve, amíg harcol, addig van remény. Éppen ezért most nem adhatja fel még akkor sem, ha eltávolodott a céljaitól. Oka van ennek a kitérőnek, most olyan tapasztalatokat gyűjthet, melyekre más módon nem tehetne szert. Viszont fontosnak tartja, hogy amit maga elé kitűzött, azt elérje, ezért kell most ezekkel a kihívásokkal megküzdenie. Amit most tanul, egy életre szóló lecke lesz.

Szeretne kimenekülni a világból, ezt azonban a kötelezettségei nem engedik meg. Azt azonban megteheti, hogy igyekszik gyorsan lezárni a folyamatban lévő ügyeket és az új felkérésekre nemet mond. Így a kora esti órákban már a maga ura lehet és foglalkozhat azokkal a kérdésekkel, amelyek valóban érdeklik. Visszatér a lelkesedése is, hiszen végre a saját érdekében tevékenykedhet, de szerettei is számítanak Önre.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Könnyen elérhető célokat tűzzön ki maga elé, mert a kudarcokat most nehezen tudná feldolgozni. Apró lépésenként haladjon, így az akadályok sem tűnnek majd olyan nagynak. A sikerek egyre inkább feltöltik energiával és a végső célok elérése végül választ ad arra a kérdésére is, vajon jó úton jár-e. Több holtponton is átlendül segítség nélkül, erre sokkal büszkébb lehet, mint az eredményekre magukra.

Ne ragaszkodjon az irányításhoz, most szellemileg nem annyira friss, hogy képes legyen átlátni a folyamatokat. Kövesse inkább azokat, akik hasonló célokért küzdenek, így Ön is megmaradhat a maga elé kitűzött útján. Bár most nem sikerül az érdekeinek érvényt szerezni, mégis sokat tanulhat abból, ahogy mások ezt megteszik. Észrevétlenül tudták akár Önt is abba az irányba terelni, ami a számukra megfelelő volt.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



