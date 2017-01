Napi horoszkóp - 2017. január 30.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.01.30 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Találja meg az arany középutat a család és a saját érdekei között. Ne kell alárendelnie magát az ő igényeiknek, ha vannak elképzelései, tartsa azokat is ugyanolyan fontosnak. Felmerülnek Önben bizonyos kérdések, de ne tudja, hogyan kellene azokat úgy feltenni, hogy ne bántsa meg a másik felet. Legyen lényegre törő és egyértelmű, ha most mellébeszél, azzal valóban csak zavart kelt és csak kitérő válaszra számíthat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Mintha összeesküdött volna Ön ellen a világ, minden szavát kiforgatják, egyfolytában magyarázkodásra kényszerül. Ne keresse az okokat, inkább vonja le a tapasztalatokat. Ha visszavonul, elkerülheti a kényes helyzeteket. Nem kell okokat keresni, mert azokat most úgysem találná meg, inkább törekedjen arra, hogy ezt a napot a lehető legkevesebb sérüléssel oldja meg. Járja a saját útját, így legalább a céljai eléréséhez is közelebb kerül.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ön végre megnyugodott, most azonban az otthonában tombolnak az indulatok. Ne engedje, hogy ez kizökkentse Önt a kiegyensúlyozottságából, a békéjét őrizze meg. Ha szép szavakkal nem sikerül elsimítani a helyzetet, inkább hagyja a vitázó feleket, oldják meg a problémájukat az Ön segítsége nélkül. Érthető, hogy nem szívesen nézi őket, ahogy veszekednek, de ha nem hallgatnak a szép szavakra, ennél többet nem tehet.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bár nem úgy alakul a napja, ahogyan eltervezte, de nincs oka panaszra. A szeretteivel töltött idő olyan energiákkal tölti fel, amely kárpótolja azért, hogy bizonyos feladatokat végül nem végzett el. Az is világossá vált, emiatt még nem dőlt össze a világ, így érdemes lenne megfontolni a későbbiekre is, hogy néha a kötelezettségeket el lehet hanyagolni. Ismét közelebb kerülnek egymáshoz, otthonába visszaköltözik a béke.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ha Ön megnyugszik, akkor lesz képes a környezetében is békét teremteni. Ezért is lenne fontos, hogy mielőtt a vitázó felek között igazságot szolgáltatna, kiszellőztesse a fejét és minden körülményt mérlegelve próbáljon közéjük hidat építeni. Megfontoltsága meghozza a gyümölcsét, sokkal hamarabb megtalálják a közös nevezőt, mint gondolta volna. Hiszen nem is volt a nézetkülönbség olyan nagy, csak túl indulatosak voltak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ha nem jönnek azonnal a megoldások, inkább engedje el a problémát. Ne azzal töltse az idejét, hogy visszavonul és bosszankodik, hiszen a szerettei vágynak a jelenlétére. Legyen számukra elérhető, hogy az Ön nyugalmából táplálkozhassanak. A kisugárzása ugyanis békét hoz a vitázó felek számára, képesek félretenni a saját érdekeiket a közös út megtalálásának érdekében. Használja ki ezt a képességét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Új emberek lépnek az életébe, de nem mindegyikük szándéka tiszta. Legyen résen, figyelje meg őket alaposan, mielőtt közelebb engedi magához. Most még a saját útját is keresi, könnyen befolyásolható. Ezzel próbálnak visszaélni és a saját érdekeiket Önre erőltetni. Vannak bizonyos célok, melyeket üldöz már egy ideje, most ismét ezekre legyen tekintettel, amikor megtervezi a következő időszak tennivalóit.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bár feszült a hangulat az otthonában, de Ön igyekszik elsimítani a nézeteltéréseket még azelőtt, hogy kitörne a vihar. Érzi, hogy ha elszabadulnak az indulatok, már nem fogja tudni megfékezni és abból komolyabb lelki sérülések születhetnek. Próbál nyugodtságot sugározni, hogy a szemben álló felek azt érzékeljék, nem is olyan nagy a probléma. Legyenek javaslatai arra, hogyan találhatják meg mihamarabb a közös nevezőt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Magányra vágyik, ezért szívesen félrevonulna. Próbálja ezt úgy megoldani, hogy a környezetében élők ne vegyék ezt menekülésnek. A helyzet ugyanis feszült és számítanának a segítségére. Most azonban túl feszült ahhoz, hogy átlássa, félmegoldásokkal pedig nem szeretne szolgálni. Ha önmagában sikerül rendezni a dolgokat, már könnyebben adhat tanácsot. Legyen ekkor lényegre törő és határozott.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ha a társaság középpontja szeretne lenni, azt ne az erőszakosságával vívja ki. Másképp kell gondolkodnia és a háttérből irányítani. Így észrevétlenül éri el a célját, nem ütközik ellenállásba. Azt ugyanis nehezen fogadná, ha harcolnia kellene azért, hogy a véleményét elfogadják. Szeretne egy könnyed napot, de közben haladni is a céljai felé. A saját érdekeit azonban nem helyezheti másoké fölé.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Foglalkozzon most a saját problémáival, ezek is vannak olyan fontosak, mint elsimítani mások nézeteltéréseit. Próbáljon visszavonulni, így elkerülheti, hogy Önt kérjék fel békebírónak. Túl feszült ugyanis ahhoz, hogy türelemmel feltérképezze a helyzetet és valódi, használható tanácsokkal szolgáljon. A félmegoldásokat nem szereti, ezért nem is szívesen kerülne olyan helyzetbe, amelynek nem látja a végét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bár tele van ötletekkel, de hiányzik a lendület ahhoz, hogy ezeket meg is valósítsa. Tegye el a terveit későbbre, most próbáljon meg kicsit lazítani, kikapcsolódni. Ne azon gondolkodjon, honnan szerezhetne segítséget, mert az akadályok láttán egyébként is feladná. Márpedig a céljai érnek annyit, hogy harcoljon azokért, még ha nem is most azonnal. A szerettei élvezik a társaságát és a figyelmet, amit nyújt nekik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp