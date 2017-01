Napi horoszkóp - 2017. január 29.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.01.29 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Engedélyez magának egy könnyebb napot, bárközben folyamatosan azon gondolkodik, mi mindent kellene megcsinálnia. Próbáljon meg tényleg kikapcsolódni, hiszen csak akkor lesz a pihenés valóban eredményes, ha képes szellemileg is megújulni. Figyelje a szeretteit, legyenek közös programok, amelyek kicsit közelebb hozzák őket Önhöz, hiszen az utóbbi időben eltávolodtak egymástól és így bizonyos problémák is lapulnak a mélyben.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bár frissnek érzi magát, ne keressen feladatokat. Amit szükséges, végezzen el és utána lazítson. Adjon a szeretteinek lehetőséget, hogy őszintén beszéljenek Önnel, legyen nyugodt és türelmes. Számos problémát söpörtek a szőnyeg alá az elmúlt időszakban és ez azért okoz még most is feszültséget. Most talán tisztázhatnák, és úgy tehetnek pontot a végükre, hogy képesek békében továbblépni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Szívesen mozog emberek között, használja ki a lehetőséget, hogy új kapcsolatokat épít fel. Akiket az élet most sodor az útjába, hosszabb távon is maradnak, ezért érdemes lenne felmérni a szándékaikat. Hamar észreveszi, ha valakinél gyanakodni kell és innentől már nehéz lesz csapdát állítani Önnek. Éberségének köszönheti, hogy így elkerül egy végzetes hibát és képes lesz talpon maradni, mikor a bukására számítanak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Mielőtt feszegetné a kényes kérdést, készüljön fel a válaszokra is. Ezek nem feltétlenül lesznek olyanok, melyek Önnek tetszenének, de el kell fogadnia. Ha erre nem képes, inkább ne erőltesse a témát, ha már egy ideje ott lapult a mélyben, még pár napot várhat vele. Tudja, hogy sokáig már nem halogathatja, de fontos, ha már egyszer szóba kerül, legyenek képesek higgadtan megbeszélni és közös nevezőre jutni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne kezdeményezzen vitát, de ha belesodródik, álljon ki a véleménye mellett. Hosszas gondolkodás előzte meg a történteket, így Ön már elszánt és határozott. A másik fél számára azonban új a téma, így nem várhatja el, hogy azonnal egyetértsen Önnel. Adjon időt neki arra, hogy ő is megfontolhassa mindazt, amit Ön már tud. A türelmetlensége, ingerültsége csak ellenállást váltana ki.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Gondolja át a mondandóját, ennek során elsősorban azt vegye figyelembe, a másik fél vajon ebből mit fog meghallani. A tudásuk eltér, ezért a szavakat másképp értelmezheti, ebből pedig vita alakulhat ki. Ha Ön erre előre felkészül, képes több oldalról is megközelíteni a témát, hamarabb fogadtathatja el a véleményét. Ne veszítse el a türelmét, ha kérdéseket kap, hiszen ez is csak azt mutatja, felkeltette az érdeklődését.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne legyenek elvárásai, így képes örülni mindannak, amit kap. Nem érdemes terveznie, mert a váratlan események csak felborítanák az elképzeléseit. Kezelje a kialakult helyzeteket és igyekezzen abból kihozni olyan eredményeket, melyekkel Ön is maradéktalanul elégedett lehet. Engedje ki bátran a kezéből az irányítást, hiszen így a felelősséget is átadhatja másoknak, Önnek pedig csak a feladataira kell összpontosítani.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Szorítsa most vissza a saját érdekeit és figyeljen a szerettei igényeire. Az utóbbi időben nem volt módjuk nyugalomban hosszabban beszélgetni. Így Ö előtt rejtve maradtak bizonyos problémák, csak annyit érzékelt, hogy otthonában feszült a hangulat. Most lehetőségük nyílik leülni a közös asztalhoz és végre nyíltan kiteregetni a lapokat. Lesznek kényes kérdések, kellemetlen válaszok, de ez elkerülhetetlen, ha szeretné lezárni az ügyeket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nem hajlandó állást foglalni, hiszen tudja, hogy ezzel választania is kell. Márpedig a szemben álló felek közel állnak Önhöz, nem szeretné egyiket sem megbántani. Ezért csak arra vállalkozik, hogy felhívja a figyelmüket az álláspontjukban rejtőző hibákra, de megoldásokkal már nem szolgál. Ezzel elindítja őket egy olyan úton, amely találkozni fog és képesek lesznek békét kötni még úgy is, hogy nem adja a kezükbe a megoldást.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Vannak ugyan tervei, de akikor ezt felborítják a váratlan események, még szinte örül is neki. Nem szívesen foglalkozott volna ugyanis a kijelölt feladatokkal, de azt is tudja, ezeket is előbb-utóbb el kell végezni. Él azonban minden olyan lehetőséggel, ami másfelé viszi, ez jelenti ugyanis a kikapcsolódást. Ne bosszankodjon a nap végén, hogy végül maradtak elintézetlen ügyek, hiszen ne is tett meg mindent a siker érdekében.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Új lehetőség nyílik meg Ön előtt, de ezzel egyúttal a családi békét is veszélybe sodorja. Ne mondjon rá azonnal igent, adjon időt a szeretteinek, hogy ők is feldolgozhassák azt, ami rájuk vár. Sok lemondás, küzdelem, de a jutalom se marad el. Próbálja erre az utóbbira helyezni a hangsúlyt, amikor őket is az ügy mellé sorakoztatná fel. Ha pedig már elfogadják az érceit, induljon el, hamarosan felsorakoznak Ön mellé.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

A feszültséget ne a szerettein vezesse le, mert így az otthonába ismét beköltöznek a viharfelhők. Érthető, hogy nehezen tud kikapcsolni, mégis igyekezzen nyugalmat árasztani. A segítséget egyébként sem tőlük remélheti, az illetékessel kell leülnie, és megbeszélni a nézeteltérést. Erre azonban most nincs lehetősége, így legjobb lenne elterelni a gondolatait. Próbáljon meg lazítani, kikapcsolódni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp