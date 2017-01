Napi horoszkóp - 2017. január 28.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.01.28 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Tele van tervekkel és a lendület sem hiányzik, mégis fél megtenni a kezdő lépéseket. Tudja, hogy ezzel egy teljesen új úton indul el és minden következményt nem tud előre számításba venni. Tart a kockázatoktól. Pedig tudja, hogy anélkül nincs siker. Próbáljon olyan embereket keresni, akik tanácsokkal láthatják el, rendelkeznek tapasztalattal az adott témában, így a kételyeit eloszlathatják, megbékél az ismeretlennel.

Figyeljen mindig arra, amit csinál, mert könnyen balesethez vezethet a figyelmetlensége. Olyan területeken kell helytállnia, ahol még nem járt, így nem is mérheti fel előre a kockázatot. Ha azonban összpontosít, időben felismeri a veszélyforrásokat és elkerülheti a bajt. Egyedül indul el, de látva a haladását egyre gyűlnek Ön köré a segítők, akik levesznek a válláról bizonyos terheket és felelősséget is egyúttal.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem kell túlvállalnia magát ahhoz, hogy a környezetében élők is elismerjék. Csak az adott szavát tartsa, amire igent mondott, azt lelkiismeretesen lássa el, ezzel már kivívja azt a figyelmet, amire annyira vágyik. Szeretne ugyanis a középpontba kerülni, mert kételkedik a képességeiben. Legyen pontos és alapos, ne hibázzon. Tudja, merre tart, nem is lenne szüksége a külső megerősítésre, de érthető, ha szeretné azt is megkapni.

Még fel sem teszi magának a kérdéseket, már jönnek a válaszok. Ez is csak azt bizonyítja, hogy jó úton jár, nem kell azon gondolkodnia, min változtasson. Ha bizonytalan volt, akkor most eloszlanak a kételyek és így még nagyobb energiával végzi a feladatait. Arra ügyeljen, hogy a lendületével ne sodorja el azokat, akik esetleg nem tudnak Önnel lépést tartani, hiszen nem érzik ennyire sajátjuknak az ügyet.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Szívesen indulna el egy új úton, de amíg nincsenek célok, nehéz lesz megtalálnia azt, amelyikkel elégedett lehetne. Gondolja át, esetleg az újévi fogadalmai közül melyikkel lenne érdemes foglalkozni. Talán akad ott egy olyan téma, ami most izgalmasnak tűnik és ezért akár képes lenne áldozatokat is hozni. Mert anélkül úgysem lesz változás, ez tartotta eddig is vissza attól, hogy tegyen valamit a siker érdekében.

Készen áll arra, hogy változtasson, de hosszú folyamat volt, míg ezt elérte. Most már csak a környezetében élőket kell meggyőznie arról, hogy valóban mindent számításba vett és így nem érhetik meglepetések. Nem szívesen kockáztatnak ugyanis, csak Önben van elégedetlenség és kalandvágy. Legyenek érvei, készüljön fel a kérdésekre, a magabiztosságával végül maga mellé állíthatja a kétkedőket.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Indulni vagy maradni. Ez mindig nehéz kérdés, de most különösen. Alapjában véve nem elégedetlen a helyzetével, de most mégis egy olyan lehetőség nyílt meg Ön előtt, amelyről álmodni sem mert. De azt is tudja, hogy ezzel kockára teszi a nehezen megteremtett biztonságot, minden hidat fel kell égetnie maga mögött. Ne mástól várja a választ, ugyanis a következményekkel Önnek kell együtt élni.

Tudjon nemet mondani, mert ha így folytatja, csak azt vesz észre, hogy tele van adott ígértekkel. Most összpontosítson azokra a feladatokra, melyeket már elvállalt. Ha nem elég erős ahhoz, hogy visszautasítsa az újabb felkéréseket, akkor vonuljon félre, hogy ne legyen szem előtt. Így ugyan nem akad majd segítsége sem, de legalább amibe belefog, azt végig is viszi. Ha már látja a fényt az alagút végén, ismét kiállhat a rivaldafénybe.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Új lehetőség kapujában áll és hirtelen elbizonytalanodik. Pedig erre várt, de most hirtelen mégsem tűnk jó ötletnek a változtatás. Gondoljon ismét azokra a célokra, melyeket kitűzött maga elé. Ezeket csak akkor érheti el, ha kockáztat és bizony akár az ismeretlenbe is belevág. Nehéz időszak veszi kezdetét, de tudja, miért kell ezt vállalnia és így képes olyan energiákat is mozgósítani, amelyek mélyen lapulnak Önben.

Szívesen tenné próbára a képességeit, de nem talál ehhez megfelelő kihívásokat. Ha sokáig keresgél, elszalaszt olyan lehetőségeket, melyek viszont szükségesek ahhoz, hogy tovább tudjon lépni. Bízzon abban, hogy a megfelelő feladatokat az útjába sodorja az élet, nem kell ennek érdekében mindent feláldoznia. A céljait tartsa szem előtt, de ne üldözze azokat, mert így csak megbántja a környezetében élőket.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Amíg ilyen ideges, ne keressen új feladatokat. Nehezen megy az összpontosítás, ezért inkább maradjon meg olyan talajon, ahol a tapasztalata átsegítheti a nehéz pontokon. Hiába ugyanis az elméleti tudás, ha azt nem tudja akkor mozgósítani, amikor erre szüksége lenne. A nyugalom elérése érdekében azonban eredményeket szeretne letenni az asztalra, ezzel bizonyítva, hogy nem véletlen az elismertsége.

Nem szeret semmit félbehagyni, ezért már előre gondolja át, az elvállalt feladatokra mennyi időre van szüksége. Számolnia kell nem várt akadályokkal is, hiszen kissé szétszórt. Iktasson be rövidebb szüneteket, ilyenkor szellőztesse ki a fejét, hogy képes legyen ismét teljes erőbedobással a folyamatban lévő ügyekre összpontosíthasson. De mindig tudja, hol a határ, ameddig még kényelmesen elmehet.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



