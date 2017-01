Napi horoszkóp - 2017. január 27.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.01.27 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Egyedül képtelen megoldani a problémát, de nem tudja, kivel lenne érdemes beszélni róla. Addig is, amíg erre a kérdésre választ kap, terelje el a figyelmét, keressen magának könnyen elérhető célokat, egyszerűbb kihívásokat. Persze teljesen nem felejti el, mi is foglalkoztatja valójában, de így szép lassan összeáll a kép és felszabadultan fordulat az illetékeshez. Amint sikerül kibeszélnie magából, megkönnyebbül és megleli az útját is.

Engedje, hogy irányítsák, így a felelősséget is levetheti magáról. Sokkal könnyebben tud a feladatokra összpontosítani, ha csak az eredményeket kell hoznia, nem mások munkájára is figyelni. Így is érhet el szép sikereket, hiszen számos akadályt kell leküzdenie, mely nem marad észrevétlen a környezetében élők szemében. Legyen büszke a teljesítményére akkor is, ha a dicsőséget más aratja le.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Szellemileg friss, ezért elsősorban ilyen feladatokat keressen. Bátran vállalja, hogy felgöngyölíti a bonyolultabb eseteket is, hiszen gyorsan megtalálja a probléma gyökerét és így a megoldás is a kezében lesz. Nem csoda, ha a vitázó felek is Önt kérik fel békebírónak, hiszen átlátja a nézeteltérés alapját és így hidat tud építeni a szembenállók közé. Olyan megoldásai vannak, melyek mindenki számára elfogadhatóak.

Nehezen tud uralkodni az indulatain, ezért kerülje az olyan helyzeteket, ahol ez problémát okozhat. Inkább vonuljon félre olyan feladatokkal, melyek nem okoznak komolyabb fejtörést és egyedül is képes lesz megbirkózni velük. Az eredmények láttán lassan megnyugszik és csökken Önben a feszültség is, de azért könnyen elveszíti a fejét, ha egy vita közepén találja magát. Szerettei körében se akarjon a középpontba kerülni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Már a reggeli órákban is érzi a fáradtságot, így igyekszik kerülni a komolyabb kihívásokat. Könnyebb feladatokat azonban bátran vállaljon el, hiszen szüksége van sikerélményekre. Egyedül járja az útját, ne kelljen alkalmazkodnia másokhoz, mert ez most a nehezére esne. Ha a maga ura, összpontosítani is jobban tud, elkerülheti a hibákat. Az esti órákban már kezdi kellemesen érezni magát, de azért inkább pihenjen le időben.

Tele van energiával, amit valahol le kell vezetnie, ha nem szeretné, hogy egy egyszerű nézeteltérés is komolyabb vitává fajuljon. Keressen valódi kihívásokat jelentő feladatokat, hiszen ezek során összpontosítania kell. Ha szellemileg lefárasztja magát, már nem másokban keresi a hibát, ezzel is olyan helyzeteket teremtve, ahol valakin kitölthetné az indulatait. Ez ugyanis csak pótmegoldást jelentene, nem gondolkodna el a feszültsége valódi okain.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Tele van ötletekkel, de a kivitelezéshez segítségre lesz szüksége. Keressen olyan társakat, akiknek van kellő tapasztalata és megbízik bennük annyira, hogy a részleteket sem hallgatja el előlük. Fontos ugyanis, hogy mindent meg tudjanak beszélni, csak így érhetnek el sikereket. Éppen az apró mozzanatokon múlik ugyanis az eredmény, ezt Ön is érzi, ezért is tart ennyire az indulástól. Attól fél, nem lesz elég kitartása.

Visszaélnek a bizalmával és ez ismét egy olyan csalódás, ami miatt elfordul az emberektől. Már azokat is képes megbántani, akik eddig bebizonyították, hogy bármikor számíthat rájuk. Vonuljon inkább félre és dolgozza fel a kudarcot még azelőtt, hogy végképp magára maradna. Valóban el kell engednie egyesek kezét, de nem mindenkiét. Gondoljon az elmúlt időszak sikereire, akkor kik voltak úgy Ön mellett, hogy szinte észre sem vette őket.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Csak akkor képes átlendülni a holtponton, ha olyan feladatokkal találják meg, melyekkel szívesen foglalkozik. Most a kötelezettségek kifejezetten bosszantják, ezért feszült és hajlamos megbántani a környezetében élőket. Próbálja megtalálni az arany középutat, az adott szavát mindenképpen tartsa be, de közben keresse az izgalmas kihívásokat is. Ha képes ötvözni a kettőt, az lehet a valódi megoldás.

Bár tele van tervekkel, de mégis hiányzik a lelkesedés. Keressen maga mellé olyan embereket, akik átlendítik a holtponton, addig pedig fogják a kezét. Most nem vonulhat félre, mert úgy nem fogja megtalálni az utat. Sikerekre van szüksége ahhoz, hogy ismét bízzon magában. Ahogy jönnek az eredmények, úgy tér vissza az élet is Önbe. Ne feledkezzen meg azokról, akik kitartottak Ön mellett, megérdemlik a jutalmat.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Mostanra már az egyik újévi fogadalmát szerette volna letudni. Nem úgy alakultak azonban a folyamatok és emiatt most feszült. Adjon időt magának, hiszen nincs még semmi veszve. Addig is, amíg visszatérhet a témára, végezze el a kötelezettségeit, ne gyűljenek a fiók mélyén az elintézésre váró feladatok. Hamarabb, mint gondolná, ismét foglalkozhat a kérdéssel és az eredmények is jönni fognak.

Bár nem úgy halad, ahogy tervezte, de semmi oka az idegeskedésnek, hiszen a határidős feladatait megcsinálta, a többi pedig halad a maga menetében. Nem kér ugyan segítséget, mégis mindig akadnak Ön körül, akik igyekeznek megkönnyíteni a munkáját, fogadja ezt el, hiszen így Önre kisebb nyomás nehezedik. A közös tevékenység ráadásul még közelebb hozza Önöket, így akár még barátságok is kialakulhatnak a hivatalos kapcsolatból.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



