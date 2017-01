Napi horoszkóp - 2017. január 26.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.01.26 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Szívesen vonul félre és merül el olyan feladatokba, melyekkel egyedül is képes megbirkózni. Ezzel csak azt próbálja leplezni, hogy komoly problémák foglalkoztatják. Nem szeretné megosztani másokkal a gondolatait, úgy érzi, egyedül kell megbirkóznia a nehézségekkel. Amíg van mit csinálnia, eltereli a figyelmét, de az esti órákban már nem menekülhet tovább, valóban szembe kell néznie a gondokkal.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Addig kell leásnia, amíg megtalálja a probléma gyökerét. Amíg csak a felszínt próbálja bolygatni, találhat ugyan olyanokat, akik hibáztak, de nem a valódi felelősöket. A megoldás is csak akkor válik világossá, ha pontosan tudja, mit is kell orvosolnia. Éppen ezért ne kapkodjon, adjon időt magának ahhoz, hogy minden begyűjtött információt kielemezzen és átgondoljon, rendszerezve ezeket ugyanis megtalálja a valódi forrást.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Új úton indulna el, de a környezetében élők óva intik ettől. Talán nem sikerült jól megfogalmaznia az elképzeléseit, ezért ütközik ellenállásba. Gondolja át még egyszer, kiket lenne érdemes magával vinni és velük beszélje át még egyszer a terveit. Az elszántságát látva hamar meggyőzheti őket arról, pontosan tudja, hova tart és számba vett minden nehézséget. Magabiztossága végül meghozza gyümölcsét és a segítőket

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Tele van tervekkel, talán több is akad, mint amennyi kivitelezhető. Éppen ezért legyen egy fontossági sorrend, hogy legalább azokat megvalósítsa, melyeket valóban elengedhetetlennek tart. Iktasson be szüneteket, ilyenkor szellőztesse ki a fejét és gondolja át a lezárult folyamatokat. A frissen begyűjtött tapasztalatokat ugyanis máris hasznosíthatja, amint folytatja a tevékenységét. Eredményes, de fárasztó nap vár Önre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Fontos az Ön számára, hogy amit elvállal, azt maradéktalanul tudja teljesíteni. Ezt azonban csak akkor tudja tartani, ha átgondolja, mire is mond igent. Bár nehezére esik bizonyos felkéréseket visszautasítani, ha szeretné tartani a színvonalat, erre is szükség lesz. Ne érezzen emiatt lelkiismeret-furdalást, gondoljon arra, ha ne tartaná az adott szavát, még feszültebb, ingerültebb lenne, ráadásul másoknak okozhat kellemetlen perceket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nehéz nap vár Önre, hiszen nem elég, hogy meg kell birkóznia a belső feszültséggel, de komoly elvárásokat is támasztanak Önnel szemben. Amíg a feladatait teljesíti, összpontosítson arra, tegye félre a problémáit. Pontosan tudja, hogy most nem hibázhat, hiszen az irigyei minden mozdulatát figyelik. Ha a kötelezettségeit letudta, keressen olyan embert, akinek őszintén megnyílhat és tanácsot kérhet a folytatáshoz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Kiváló hangulatban ébred, ne engedje, hogy ezt elrontsák. Ha nem talál segítőket tervei kivitelezéséhez, bátran kezdjen bele egyedül, hiszen tele van energiával. Talán az eredmények meggyőzik a kétkedőket is, hogy érdemes Önnel tartani és végül együtt érhetnek célba. Fontos Önnek, hogy maga mellett tudhassa azokat az embereket, akik sokat jelentenek Önnek, így törekszik arra, hogy megnyerje őket az ügyének.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Mindent előkészített már korábban, így most már könnyedén sétálhat át a célvonalon. Éppen így tervezte, hiszen szerette volna megmutatni, hogy igaza volt az induláskor és megvalósíthatóak a tervei. Bár valóban több nehézséggel kellett megbirkóznia, mint tervezte, de most már ezekre nem is emlékszik. Mosolyogva fogadja az elismeréseket és bízik abban, hogy a következő ilye útjára már talál kísérőket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Elveszítette a hitét saját magába és nem is igazán tudja, mi adná azt vissza. Próbálja elfogadni, ha a környezetében élők erősítik, de ez kevés. Amíg saját maga nem tesz annak érdekében, hogy legalább könnyen elérhető eredményeket mutasson fel, addig képtelen lesz kimozdulni a holtpontról. Vegyen egy mély lélegzetet és valóban olyan lépéseket válasszon, amelyekről tudj, hova vezetnek, nem kell meglepetésre számítnia.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Először a belső nyugalmát kell megtalálnia, ha a külvilág felé szeretne nyitni. Éppen ezért most még vonuljon félre és próbálja megtalálni az Önt foglalkoztató kérdésekre a válaszokat. Mások ebben nem lehetnek a segítségére, egyedül kell bejárnia az utat. Meg kell hoznia olyan döntéseket, amelyek egyúttal veszteséget jelentenek, de csak így lesz képes továbblépni. Legyen erős és határozott, hiszen ez szolgálja az érdekét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Amikor úgy érzi, már elviselhetetlen a teher, akkor kell új célokat találni. Hiszen nem ok nélkül mérte a sors Önre ezeket a próbatételeket, amint megtalálja a miérteket, máris megérti és képes lesz erőt meríteni ahhoz, hogy lábra álljon. Most már az akadályok sem tűnnek leküzdhetetlennek, hiszen tudja, merre tart. Engedje el a rosszat, gondoljon a jövőjére és induljon el az útján, még ha most még ez nehezére is esik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

A hibát már nem hozhatja helyre, másokat nem okolhat. Ha már eljutott odáig, hogy ezt beismerte, levonta a tanulságot, képes lesz továbblépni. Tegyen meg mindent annak érdekében, hogy akiket ok nélkül megbántott, tudják, hogy ezt felismerte. Lesznek, akik képesek lesznek megbocsájtani és így továbbra is részei lesznek az életének. El kell azonban fogadnia, ha valaki távozik, engedje őket útjukra.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp