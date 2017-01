Napi horoszkóp - 2017. január 25.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.01.25 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Tele van lendülettel, így keresi a kihívásokat. Ha lenne is egyszerűbb megoldás, nem él a lehetőséggel, szeretné a saját útját bejárni. Bár így az eredmények lassabban jönnek, sokat megtapasztalhat a környezetében élőkről, de saját magáról is. Akik most kitartanak Ön mellett, azokra biztosan számíthat akkor is, amikor ennél komolyabb problémákkal kell megharcolnia, így igyekezzen őket közel tartani magához.

Hallgasson a megérzéseire még akkor is, ha a környezetében élők más tanácsokat adnak. Ön tudja, mire is van igazán szüksége, ezt nem is tudja úgy szavakba önteni, hogy másokkal elfogadtassa, megértesse. Így ugyan egyedül kell bejárnia az utat, de ahogy a mondás tartja, minden rosszban van valami jó. Jelen esetben az, hogy nem kell másokhoz alkalmazkodnia. Saját tempóban végül könnyedén ér célba.

BIKA: (április 21 - május 21.)



A kötelezettségeit nem hanyagolhatja el még akkor sem, ha valami másra vágyik. Próbáljon úgy színt csempészni ebbe a napba, hogy közben az ígéreteit is megtartja. Legyenek a megoldásai izgalmasak, nem hétköznapiak. Ezzel végül mégis bejárja az előírt utat, de közben a saját elképzeléseit is megvalósítja. Megérdemli a kényeztetést, melyben a szerettei részesítik, engedjen a csábításnak, amit készítenek Önnek.

Jó ideje próbálja halogatni, de most már el kell határoznia magát. Nem könnyű a választás, a döntése áldozatokat fog követelni. Eddig próbálta felmérni, hogyan árthatna a legkevesebbet, de rá kellett jönnie, ami az egyik oldalon nyereség, az a másikon veszteség lesz. Próbálja elfogadtatni a következményeket azokkal, akiket ez érint, most leginkább erre használja az energiáját. Elindulni ráér ezután is.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nem találja az útját, ezért bizonytalanul toporog. Bár látszólag elvégzi a feladatait, közben mégis van egy olyan érzése, hogy nem kerülnek helyükre a dolgok. Feleslegesnek érzi, amit csinál. Mindenképpen célokat kell találnia, melyek könnyen elérhetőek, megvalósíthatóak. Csak így lesz ugyanis képes elfogadni a helyzetét és kezelni a felmerülő problémákat. Hinnie kell magában és a környezetében élőkben, hogy képes legyen talpon maradni.

Az érzelmeinek nem tud parancsolni, pedig most a józan ítélőképességére lenne szüksége. Olyan döntéseket kell meghoznia, melyek következményei nem csak Önt érintik, így fontos, hogy mindent alaposan mérlegeljen. Próbáljon meg időt nyerni és visszavonulni a gondolataival. Mindenképpen nyugalomra és türelemre lesz szüksége ahhoz, hogy megtalálja a helyes és felvállalható utat, amelyet képes lesz bejárni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nincs egyedül, gondoljon erre, amikor számba veszi az Önre váró kihívásokat. Bátran forduljon tanácsért azokhoz, akikben megbízik és tudja róluk, hogy rendelkeznek kellő tapasztalattal ahhoz, hogy megválaszolják az Önben felmerülő kérdéseket. Kételyek gyötrik ugyanis, nem biztos abban, hogy sikerült megtalálnia a helyes utat. A hallottakat hasznosítva azonban könnyedén ér célba, bár az akadályokat így sem kerülhette el.

Engedje inkább át az irányítást, hiába is próbálna ugyanis ragaszkodni ahhoz, csak feleslegesen öl bele energiát. Márpedig arra szüksége van, mert ismeretlen területen kell helytállnia. Próbálná elkerülni, de ahhoz, hogy a céljait elérje, meg kell birkóznia ezekkel az akadályokkal. Emiatt ne okolja a környezetében élőket, Ön mérte fel rosszul előre, vagy bízott abban, hogy mindezt megúszhatja.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Döntésre próbálják kényszeríteni, de próbálna menekülni a helyzetből, mert nem szívesen választana a szembenálló felek között. Bárhogyan is próbálná érvekkel alátámasztani a válaszait, azt is tudja, hogy valakit meg fog bántani. A lelkiismerete maradjon tiszta, azaz a tényeket vegye számba, így hosszú távon helyreállíthatja a kapcsolatát azzal, aki most nem ért Önnel egyet. Lelkileg nehéz az út, de Ön képes ezen végigmenni.

Bármennyire is próbálna ragaszkodni a döntés lehetőségéhez, alkalmazkodnia kell másokhoz és így kicsúszik a kezéből az irányítás. Bár javaslatokat tehet, de tudomásul kell vennie, ha nem fogadják el. Önnél tapasztaltabbak szabják meg az utat, így az elégedetlenség helyett inkább figyeljen és tanuljon. Ők ugyanis képesek már előre számba venni azokat az akadályokat, melyeket Ön még nem is lát.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Elsősorban szellemi kihívásokat keressen, ezen a területen lehet képes kimagasló teljesítményt nyújtani. Ha megszületik a terv, keressen maga mellé olyan embereket, akik a kivitelezésben segítségére lehetnek. A folyamatokat jól látja át, így a szervezőmunka is könnyedén megy. Akik most felsorakoznak Ön mellé, hosszabb távon is elkísérnék, hiszen megtapasztalhatják, milyen remek vezető, ha vannak céljai.

Hiába vannak remek ötletei, ha hiányzik Önből a lelkesedés és az elszántság. Dönthet úgy, hogy minden tervét elnapolja, de akár meg is oszthatná az elképzeléseit azokkal, akik a segítségére lehetnek. Ezzel egy remek csapatot építene fel, akik a célok elérése után sem hagynák magára és a későbbiekben is érhetnének el kimagasló eredményeket. Most ugyanis jól méri fel az emberek képességeit és szándékait.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



