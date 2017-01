Napi horoszkóp - 2017. január 24.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.01.24 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ha szeretné megvalósítani az elképzeléseit, bíznia kell agában. Ne azokra hallgasson, akik kételyeket ébresztenek Önben, hanem híva segítségül az olyan embereket, akik hasonlóan Önhöz, lelkesen állnak az adott feladat elé. Hiszen nem ismeretlen az út, amit választott, csak most számítania kell olyan akadályokra, melyek nem mindennapi megoldást igényelnek. De együtt képesek lesznek megtalálni azokat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Valami legbelül azt súgja, ez egy izgalmakkal teli nap lesz. Nehezen tud így a feladataira összpontosítani, így a valódi meglepetés az lenne, ha ezek után nem hibázna. Ne legyenek elvárásai, sodródjon az árral. Ha valóban csoda vár Önre, akkor így találkozhat azzal. Ha azonban mindent a keresésnek rendel alá, a csalódása még nagyobb lesz, ráadásul a környezetében élők is elfordulnak Öntől.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem teheti félre a kötelezettségeit csak azért, mert valami izgalmasabbra vágyik. Természetes, hogy szeretne színt csempészni egy szürke hétköznapba, de ha számítanak a munkájára, ne hagyja cserben őket. Amint minden ígéretét betartva teljesítette a feladatait, már bátran kitekinthet a nagyvilágba. Legyen nyitott és befogadó, különösen azokkal az emberekkel szemben, akikkel most találkozik először.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Tele van tervekkel, segítsége azonban annál kevesebb. Megvan azonban Önben az az elszántság, amely szükséges ahhoz, hogy legyőzze az akadályokat. Ezzel egyúttal bizonyíthat is a környezetében élők felé, hogy igenis eléri a céljait még akkor is, ha próbálják keresztezni az útját. A tekintélye nő, hiszen nem csak saját magát volt képes leküzdeni, de minden olyan tényezőt is, ami azt sugallta volna, hogy ne harcoljon.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ami nem öli meg, az megerősíti. Tartsa ezt szem előtt akkor, amikor az akadályok jönnek sorban. Mintha összeesküdött volna Ön ellen a világ, semmi nem úgy alakul, ahogy eltervezte. Ön mégsem szeretné feladni a céljait, ezért harcol. Egyre erősebbé válik, ahogy halad előre, hiszen azt tapasztalja, érdemes küzdeni. Az önbizalma is helyreáll, hiszen a sikerek visszaadták a hitét a saját tudásában.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nehezen hoz meg döntéseket, ezért igyekszik kerülni az ilyen helyzeteket. Ezt leginkább akkor teheti meg, ha visszavonul, és olyan feladatokat keres, melyekkel egyedül is boldogul. Vannak lezáratlan ügyei, melyeket már előkészített, így már csak a végső simítások várnak Önre. Foglalkozzon most ezekkel, és ha végzett, engedélyezzen magának egy kis nyugalmat és kikapcsolódást. Ne keressen kihívásokat, mert ahhoz nincs Önben elég energia.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



A kisugárzásának köszönheti, hogy kérnie sem kell, kap segítséget. Pedig nem lenne rászorulva, hiszen határozott és elszánt. Éppen emiatt sorakoznak fel Ön mögé, hiszen ilyenkor biztos a siker, semmi nem állhat az útjában. Kész megbirkózni az akadályokkal, mindent meg is tesz annak érdekében, hogy a céljait elérje. Engedje azonban, hogy Önnel tartsanak, hiszen így a kapcsolatukat megerősíthetik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Feszült és emiatt gyakran hibázik. Ne próbáljon mást okolni, mert így még a kapcsolatait is megmérgezi olyan tüskékkel, melyeket nehéz lesz eltávolítani. Legyen inkább türelmes és kitartó, aki képes felismerni a határait és csak addig elmenni. Most hiába is próbálná átlépni, képtelen összpontosítani és az akadályok láttán megrettenne. Fogadja el, hogy ez egy olyan nap, amikor a járt utat nem lesz képes elhagyni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bátran merészkedjen ismeretlen területre, tele van olyan energiákkal, amelyek átsegítik a nehézségeken. Szüksége is van a kihívásokra, mert szeretné bizonyítani a környezetében élőknek, hogy minden rendben van Ön körül. Ezt leginkább tettekkel teheti meg. Új célokat tűz ki maga elé és addig nem nyugszik, amíg az oda vezető utat meg nem találja. Bár a kétkedők folyamatosan próbálják elbizonytalanítani, Ön kitart az elképzelései mellett.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Legyenek céljai, mert csak így lesz képes talpon maradni. Mintha minden összeesküdött volna Ön ellen, képtelen lesz bizonyos akadályokat leküzdeni. Ilyenkor azonban új utakat keres, nem engedi, hogy elbizonytalanítsák a körülmények. Hisz abban, ha valamit szeretne, azt el is tudja érni. Apró lépésenként haladjon, hogy mindig legyenek olyan eredmények, melyekre büszke lehet, hiszen képes volt azokat elérni saját erőből is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár éppen Ön sem hisz abban, hogy érdemes belekezdeni, de enged a többség kérésének és tesz egy kísérletet. El kell döntenie, mit szeretne bebizonyítani. Önnek van igaza és valóban reménytelen? Vagy megmutatja, ha valamilyen célt kitűz maga elé, akkor azért képes még a falakat is elmozdítani? Gondolja meg, melyikkel arathat nagyobb sikert. Ha fontosnak tartja, mások mit gondolnak Önről, érdemes lenne küzdeni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Kockáztatni lehet, de azért mérje fel előre, mit is veszíthet. Gondolja át, vajon az elérni kívánt célok érnek-e valóban ekkora áldozatot. Túl sokat veszíthet ugyanis, miközben a sikerek csak az Ön számára fontosak, a kapcsolatok azonban, amiket most veszélyeztet, már évek óta elkísérték és számos közös ügyben voltak képesek úgy együttműködni, hogy az minden fél számára gyümölcsözőek voltak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp