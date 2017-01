Napi horoszkóp - 2017. január 23.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.01.23 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Bár sok a dolga, a szeretteit emiatt ne szorítsa háttérbe. Segítségért fordulnak Önhöz, legyen ideje leülni, és beszélgetni velük. Ráadásul a probléma többeket is érint, még h nem is mindegyikük hozza ezt szóba. Kényes kérdéseket kell feszegetni, érthető, ha emiatt zavarban vannak. Legyen türelmes és megértő, adjon nekik lehetőséget, hogy kifejtsék a véleményüket. Csak így tud ugyanis olyan megoldással előállni, mellyel képesek lesznek azonosulni.

Ne kapkodjon, hiszen így sem halad gyorsabban. Idő kell ahhoz, hogy a folyamatok beérjenek és azok is elfogadják ezt, akiket érint. Legyen türelmes, várja ki a megfelelő időpontot a folytatáshoz. Addig pedig keressen olyan elfoglaltságot, mely kikapcsolja és ellazítja. Fontos, hogy a gondolatait is megtisztítsa, hiszen szüksége lesz a józan gondolkodására a következő napokban. Engedje el a feszültségeket.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Szívesen foglalkozik olyan kérdésekkel, melyek kihívást, újdonságot jelentenek. Ezt felismerik a szerettei, ezért szívesen osztják meg Önnel a gondolataikat. Ne vegye át azonban tőlük az irányítást, csak nyújtson segítő kezet, hogy megvalósíthassák az ötleteiket. Számos kérdésben van olyan tapasztalata, amelyet átadhat nekik, a közös út pedig még közelebb hozzák Önöket. Képesek lesznek még a problémákat is higgadtan megbeszélni.

Bár vannak elképzelései, a megvalósításukhoz azonban nem adottak a feltételek. Emitt ne bosszankodjon, most foglalkozzon inkább olyan kérdésekkel, ahol számíthat a sikerre. Közben persze megkezdheti az előkészületeket is, hogy az adott pillanatban már csak el kelljen indulnia. Nem is kell olyan sokat várni erre, ne türelmetlenkedjen. Szerettei is szívesen tartózkodnak a közelében, legyen nyitott az irányukba.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ön lehet a nyugodt erő, aki képes az álláspontokat közelebb hozni egymáshoz. Hallgasson meg minden felet, csak ezután alakítsa ki a saját véleményét. Ha ezt érvekkel tudja alátámasztani, hamar elfogadják és követik a tanácsait. Boldogsággal tölti el, hogy sikerül a vitázó felek között hidat építeni. Ne engedje el a kezüket addig, amíg békét nem kötnek, hiszen Önnek is fontos, hogy megbékéljenek.

Szívesen vonul a háttérbe, nem esik nehezére kiengedni a kezéből az irányítást. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne adna tanácsot, ha kérdezik, de elfogadja, ha mindenki a saját útját kívánja járni. Közben módja van kikapcsolódni, kicsit lazítani és rendezni a saját gondolatait is. Szüksége is van erre, hiszen az elmúlt napokban számos kudarcot kellett átélnie, melyeket eddig nem volt módja kiértékelni, levonni a tanulságokat.

RÁK: (június 22 - július 22.)



A döntés során szüksége lesz a józan eszére, de közben az érzelmei is próbálják irányítani. Nehéz megtalálni azt az arany középutat, amelyen úgy tudna elindulni, hogy ne gyötörnék kételyek. Bármire is esik a választása, ragaszkodjon utána már ahhoz, legyen eltökélt és határozott. Csak így lesz képes végigcsinálni nyugodtan. Kérhet ugyan tanácsot, de a saját útját kell bejárnia, ezért csak magára számítson.

Ahogy közeledik a céljai eléréséhez, egyre türelmetlenebbé válik. Ne kezdjen kapkodni, mert így csak hibázni fog. Most már tényleg nem sok választja el a sikertől, már nincs oka kételkedni magában. Elégedetten állapíthatja meg, hogy Önnek volt igaza és valóban megvalósítható volt, amit elképzelt. A kétkedőket is lassan meggyőzi, de álljon a sarkára és ne engedje, hogy most már ők is a magukénak vallják az ügyét.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne bűnbakot keressen, hanem a valódi felelősöket. A megoldás ugyanis most nem az, hogy valakire rázúdítja a feszültséget, hanem ha képes megbeszélni a problémát az illetékessel. Bár kényes kérdéseket kell feszegetniük, de addig képtelenek lesznek továbblépni, amíg ezt nem tisztázzák. Lehet, ennek következtében a kapcsolatuk átmenetileg megromlik, de ha valóban sokat jelentenek egymásnak, képesek lesznek a megbocsájtásra.

Szeretne nagyobb figyelmet, de ezt ne erőszakkal próbálja kiharcolni. Ha csendesen, a háttérben állva megmutatja, hogy lehet Önre számítani, kivívhatja ugyanúgy az elismerést. Ez ráadásul sokkal hosszabb távon jelent majd megbecsülést, hiszen megdolgozik érte. Elégedetten állapíthatja meg, hogy még mindig szükség van a tudására és a tapasztalatára. Ez egyúttal az önbizalmát is megerősíti.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Elfogadja, hogy akadályok gördülnek Ön elé. Már nem is bosszankodik, arra törekszik, mihamarabb leküzdhesse azokat. Közben azonban észrevétlenül megbántja a szeretteit. Legyen türelemmel az irányukba is, hiszen ők azok, akik akkor is kitartanak Ön mellett, amikor mások elhagyják. A következő napokban szüksége lesz arra, hogy biztos háttere legyen, ahol megnyugodhat majd, ezt csak ők fogják tudni biztosítani.

Kissé feszült, ez azonban a külvilág számára csak annyit jelent, hogy kiszámíthatatlanul viselkedik. Az egyik percben még önfeledten mosolyog, a következő percben azonban képes egy viccet a szívére venni. Vonuljon inkább félre, mielőtt bárkit is megbántana a szavaival. Amíg nem fejti meg bizonytalansága okait, képtelen lesz továbblépni. Rendezze a gondolatait, hogy ismét képes legyen harcolni a céljaiért.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



