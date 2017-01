Napi horoszkóp - 2017. január 22.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.01.22 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Tele van tervekkel erre a napra, de ellenállásba ütközik. A környezetében élők szívesebben pihennének, keresnének olyan programokat, ahol kikapcsolódhatnak. Csatlakozzon hozzájuk, hiszen bármit is vett a fejébe, azok elnapolhatóak. Így viszont a közös élmények közelebb hozzák Önöket, a kapcsolatukban rejtőző feszültségeket is tisztázhatják. Most inkább erre helyezze a hangsúlyt, ne a kötelezettségekre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Erőt vesz magán és végre foglalkozik azokkal a feladatokkal, melyeket eddig halogatott, mert nem szívesen végzi el azokat. Emiatt ugyan feszült, de képes uralkodni magán, így a környezetében élők is szívesebben segítenek. Ahogy sorra teszi a pontokat az ügyek végére, úgy lesz egyre nyugodtabb és felszabadultabb. Nem is olyan nehéz ez, csak el kellett fogadnia, hogy nem menekülhet a problémák elől.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Keresi a kihívásokat, hiszen tele van energiával, amit valahol le kell vezetnie. El kell azonban fogadnia, hogy a környezetében élők nem szeretnének Önnel tartani, így egyedül kell végigjárnia a kiválasztott utat. Nem is érdemes emiatt bosszankodnia, hiszen valahol számított erre. A céljai egyediek, nehéz azokkal azonosulni. Önt azonban csak a sikerek éltetik, így harcol még akkor is, amikor más már feladta volna.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ha egyszer valamit a fejébe vesz, nehezen engedi el a gondolatot. A környezetében élők azonban nem azonosulnak Önnel és emiatt kissé elkeseredik. Fontosak Önnek a céljai, de ezt nem tudja úgy megosztani, hogy mások is hasonlóan érezzenek. Induljon el az úton, a lelkesedése és az első sikerek végül Ön mellé állítja azokat, akik segítségére lehetnek. Az akadályok is csak addig tűnnek leküzdhetetlennek, amíg egyedül érzi magát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Sokkal mélyebben gyökeredzik a probléma, mint ahol Ön a megoldásokat keresné. Ezért nem is találja a megfelelő utat. Próbálja meg külső szemlélőként elemezni, hiszen a távolság révén olyan apró részleteket is észrevesz, amely kulcs lehet ahhoz, hogy végül valóban tudjon róla beszélni. Egyedül ugyanis nem boldogul, mindenképpen segítséget kell kérnie, de ehhez szavakba kell öntenie az érzéseit.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Amíg Ön feszült, nem tudja a környezetében sem megteremteni a nyugalmat. Vonuljon félre, hogy megfejtse annak okát, miért is forr Önben az indulat. Csak egyetlen ember okozza ezt, vele le kell ülnie, és megbeszélni nézeteltéréseiket. Lehet, hogy végül elengedik egymás kezét, de csak így lesz képes továbblépni. Ne öljön energiát egy olyan kapcsolatba, ahol kihasználják, nincs meg az őszinte bizalom.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nem csak a saját feladataival kell megbirkóznia, de olyanok kérnek segítséget, akiknek nem tud nemet mondani. Emiatt zsúfolt nap vár Önre, tele kihívásokkal. Valahol mélyen örül annak, hogy így nem marad ideje félrevonulni és az elmúlt napokat ismét újraélni, bár azzal is tisztában van, hogy ez csak átmeneti menekülési lehetőség, hiszen addig képtelen lesz feldolgozni a csalódásokat, amíg nem elemzi ki azokat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Tele van ugyan tervekkel, de szívesen teszi azokat félre, mikor a szerettei ötletét hallgatja. Így sem kell ölbe tett kézzel ülnie, hiszen éppen abban kérik a segítségét, amit szívesen csinál. Talán még lelkesebben kezd bele a feladatokba, mint akik elindítják, képes teljesen azonosulni a célokkal. Ne sajátítsa ki azonban az ügyet, engedje, hogy azok irányítsák, akiknek a fejében ez megfogalmazódott.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha már elindul az úton, ne forduljon vissza. Inkább előre gondolja át a nehézségeket és készüljön fel azokra. Bár emiatt olyan, mintha egy helyben topogna, de Ön tudja a legjobban, hogy a gondos előkészítés legalább olyan fontos, mint maga a célja. Így már az akadályok sem tűnnek leküzdhetetlennek, a lelkesedése és a lendülete pedig azokat is meggyőzi, akik kétkedve figyelték eddig és próbálták lebeszélni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Próbál menekülni, de akik igazán ismerik, tudják, hogy ilyenkor van csak igazán szüksége a segítségre. Beszélgessen velük, hiszen csak így lesz képes felszínre hozni azokat a problémákat, amelyek valóban foglalkoztatják. Bár mást mutat, mint amit valójában érez, de vannak, akik képesek a színfalak mögé nézni. Kapaszkodjon ezekbe a lehetőségekbe, hiszen csak így van esélye valóban továbblépni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Csak úgy kaphat segítséget, ha figyelembe veszi mások érdekeit is. Érthető, hogy a saját tervei a legfontosabbak, de ugyanez vonatkozik azokra is, akiktől támogatást vár. Alakítsák ki úgy a napot, hogy abba minden elképzelés beleférjen, hiszen közösen sokkal gyorsabban és hatékonyabban tevékenykedhetnek. Legyen elégedett minden eredménnyel, még ha azok nem is teljesen egyeznek azzal, amit magának megfogalmazott.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Legyen türelmes, csak így fogja tudni elfogadtatni a véleményét. A másik fél teljesen már nézőpontból közelíti meg a kérdést, így nem csoda, ha olyan nehezen találják meg a közös hangot. Amint ezt felismerik, már képesek lesznek higgadtan megbeszélni a lehetőségeket, de addig csak egymás mellett haladnak és emiatt egyre feszültebbek. Tegye meg Ön az első lépést azzal, hogy enged az önfejűségéből.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp