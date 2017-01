Napi horoszkóp - 2017. január 21.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.01.21 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Bár felkészült erre a napra, mégis érik meglepetések. Úgy tervezte, hogy lezárja a folyamatban lévő ügyeit, de nem keres új kihívásokat. Mégis olyan ajánlatot kap, aminek nem tud ellenállni, így mindent félretéve igent mond rá. Ha emiatt kapkodnia kell, ne másokat hibáztasson, hiszen csak magának köszönheti, hogy igent mondott, pedig sejtette már a kezdetekkor, hogy emiatt még lesznek kellemetlen percei.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nehezen tudja megvédeni a véleményét, pedig biztos benne. Csak éppen érvekkel nem szolgálhat, mivel ez leginkább egy megérzés. Kerülje inkább a szócsatákat, mert nem kerülhet ki belőle győztesen és már önmagában sem fog hinni. Tartsa a céljait szem előtt, és ha kell, inkább egyedül járja végig az útját. Ha tettekkel képes bizonyítani, akkor a kétkedőket is meggyőzheti, bár így sokkal nehezebb dolga lesz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Hiába van terve, ha menet közben erről megfeledkezve igent mond olyan felkérésekre, mely komoly fejtörést okoz. Olyan akadályok merülnek ugyanis fel, melyekkel nem tudott felkészülni, így jóval több időbe telik a megoldása, mint gondolta. Emiatt viszont veszélybe kerülnek a folyamatban lévő ügyei is. Ne feledje, hogy bizonyos esetekben már vészesen közeleg a határidő, így nem halogathatja már sokáig.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ha egy ajánlat túlságosan is csábító, akkor érdemes a dolgok mögé nézni. Az is lehet, éppen az irigyei próbálnak így csapdát állítani Önnek. Legyen figyelmes és csak akkor mondjon igent a felkérésekre, ha azokra valóban lesz elég ideje és energiája. Nem hiányzik Önnek most egy olyan eset, amikor képtelen tartani az adott szavát és emiatt éppen azok szemében romlik a megítélése, akiknek fontos a véleménye.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nem tudja rangsorolni a feladatokat, egyszerre akar mindegyikkel foglalkozni. Így azonban nehéz lesz kézben tartani az irányítást, egyre feszültebbé válik csak. Tartson egy szünetet még időben, amikor kiszellőzteti a fejét és átgondolja, melyekre helyezi a hangsúlyt. Ezekre összpontosítson, a többit egyelőre tegye félre. Ha már jönnek az eredmények, fellélegezhet, hiszen látja, hogy van esélye végül mindent teljesíteni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Elveszíti a céljait és mindent felad. Mindezt csak azért, mert azokra hallgatott, akik megpróbálták elhitetni Önnel, hogy nem lesz képes végigvinni a terveit. Rossz tanácsadókat választott. Igyekezzen félrevonulni és ismét átgondolni, vajon az induláskor miért is gondolta azt, hogy ez az út lesz az Öné. Ha visszanyeri az önbizalmát, képes lesz talpra állni és onnan folytatni, ahol már majdnem veszni hagyta az ügyet.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Tele van feszültséggel, amelyet csak nagy nehézségek árán képes elfojtani magában. Elég egy apró szikra ahhoz, hogy robbanjon. Kerülje az embereket, járja inkább a saját útját. Talán a sikerek, melyekért így duplán meg kell dolgoznia, végül hoznak egy kis megnyugvást. Hosszú távon azonban csak az lesz a megoldás, ha végiggondolja, miért is dúl Önben ennyi indulat és ezt kikkel kell megbeszélni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Addig ne keressen új feladatokat, amíg a folyamatban lévőket nem zárja le. Hiába gondolja úgy, hogy van Önben elég energia, képes akár két ember helyett is dolgozni. Hamar rá kellene ébrednie, hogy ez csak a látszat, mivel a kudarcokat nehezen tudná feldolgozni, márpedig azokra is számítania kell. Maradjon olyan területen, ahol van kellő tapasztalata abban, hogyan kell az akadályokat leküzdeni vagy elhárítani.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Hiába a remek ötletek, nem tud maga mellé segítséget szerezni. Talán éppen attól tartanak a környezetében élők, hogy túl nagy lendülettel veti bele magát egy nem alaposan megfontolt terv kivitelezésébe. Ha kellően elszánt, vívja meg egyedül ezt a csatát, de ha van Önben kétely, hallgasson azokra, akik lassításra kérik. Nem kell végleg megfeledkeznie az ügyről, de adjon időt magának arra, hogy felkészüljön.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Mivel túl feszült, ezért inkább kerülje az embereket. Elég egy apró szikra ahhoz, hogy felszínre törjenek az indulatai. Egy apró nézeteltérést sem képes nyugodtan megbeszélni, mert ellenséget lát a másik félben. Mihamarabb tudja le a kötelezettségeit és igyekezzen kikapcsolódni. Most nincs másra szüksége, mint friss levegőre, egy kis testmozgásra és persze a szeretteire, akik megértéssel fordulnak Ön felé.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



A lendülete csak addig tart, amíg minden a tervei szerint alakul. Amint akadályokba ütközik, már menekülne, és új kihívásokat keresne. A kötelezettségeit azonban nem tehet félre csak azért, mert nincs kedve küzdeni. Apró lépésenként haladjon előre, könnyen elérhető célokat tűzzön ki maga elé. A sikerek visszaadják a hitét saját magában és most erre van a legnagyobb szüksége. Nem külső megerősítést vár, belülről kell ennek fakadnia.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ha akadályokba ütközik, az nem feltétlenül jel arra, hogy rossz úton jár. Talán éppen ezekkel kell most találkoznia ahhoz, hogy fejlődhessen és a sikerek még inkább erőt adjanak. Ne forduljon tehát vissza, inkább egy kis szünet közbeiktatásával gondolja át, hogyan haladjon tovább. Kérjen bátran segítséget, néha elég egy jó tanács, ami kimozdítja a holtpontról. Ettől még az eredményeket magának köszönheti majd.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp