Napi horoszkóp - 2017. január 20.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.01.20 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Bár úgy érzi, tele van energiával, azért próbálja ezt okosan beosztani. Ne vállaljon el egy megbízást, ha már előre látja, hogy nehézséget fog okozni. Inkább több egyszerű feladatot válasszon, a sikerélmények pedig kárpótolják a valódi kihívások elmaradása miatt. Így is lehetősége lesz bizonyítani azt, hogy akaraterővel és kitartással képes nagy eredményeket elérni, hiszen ami Önnek könnyű, másoknak komoly fejtörést okozott volna.

Ne induljon el úgy új úton, hogy erről előtte nem egyeztet a szeretteivel. A felkérés valóban sokat jelenthet a jövője szempontjából, de áldozatokkal is jár. Ezt nem csak Önnek kell vállalnia, hanem azoknak is, akiket érint, így elsősorban a családnak. Kevesebbet fogják látni, fáradt, feszült lesz. Hiába a lelkesedése, ha közben az otthon békéje megbomlik, mind a két fronton képtelen lesz helytállni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Csak sodródik az árral, nincsenek tervei. Ez egyrészről jó hatással van Önre, hiszen így nem kell kapkodnia amiatt, hogy rengeteg az elintéznivalója, de nincs is rendszer a napjában. Sokat rögtönöz, ez nem mindig jár olyan eredménnyel, amit elfogadhatónak tartana, ilyenkor feszülté válik. Ne felejtse, az Ön döntse volt, hogy egyszerűen csak halad, amerre hívják, nincsenek saját céljai.

Ha valami foglalkoztatja, ne seperje a szőnyeg alá a gondolatot, járjon a végére. Oka van annak, hogy nem tudja száműzni a fejéből. Talán most készen áll arra, hogy befogadja a válaszokat, amelyek nem feltétlenül olyanok lesznek, amiket hallani szeretne. De ha most végre tisztázza, egyszer és mindenkorra lezárhatja és tovább tud lépni. Megszabadul egy tehertől, ami eddig észrevétlenül visszahúzta.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bár vannak tervei, a váratlan események végül felborítják a napirendjét. Bár nem szeret rögtönözni, most mégis élvezi, hogy szinte azt sem tudj, mit fog csinálni a következő órában. Komoly összpontosítást igényel, hogy mindent kézben tudjon tartani és helytálljon azokon a frontokon, amelyek megnyíltak Ön előtt. Nap végére kellemes fáradtságot érez, de ha számba veszi a sikereket, mindenért kárpótolják.

Szívesen mozog emberek között, ezért érdemes most azokkal a feladatokkal foglalkozni, melyeket egyedül nem is tudna megoldani. Ha kér, kap segítséget és így nem kell attól tartania, hogy az akadályok megállásra kényszerítenék. Bár valóban felmerülnek nehézségek, de közösen képesek ezeket leküzdeni és így még közelebb is kerülnek egymáshoz. Nyitott arra, hogy elmélyítse a kapcsolatait, most olyanok veszik körbe, akikkel érdemes is lesz.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Próbálja kizárni a zavaró tényezőket, hiszen így is ismeretlen területen kell helytállnia. Most felejtse el azokat a problémákat, amelyekre úgysem szolgál azonnali megoldással és összpontosítson a feladataira. Akkor lesz elégedett, ha egyedül is képes lesz sikeresen lezárni, megmutatva a környezetében élőknek, hogy még mindig csúcsformában van, és nem ismer lehetetlent. Vágyik arra, hogy ezt elismerjék.

Tele van indulatokkal, ezért a véleményét is túl nyersen fogalmazhatja meg. Számoljon el tízig, mielőtt bármiről is nyilatkozna, ezalatt gyorsan rendezze a gondolatait. Ne bántsa meg a környezetében élőket azzal, hogy nincs tekintettel a problémájukra, csak a saját szemszögéből közelíti meg a kérdést. Így is lehet őszinte, de finomabban fogalmazza meg a véleményét. Nem fordulnak el Öntől és nem egyedül kell megküzdenie az akadályokkal.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Hiába vannak remek ötletei, ha azokat nem tudja szavakba önteni. Nehéz úgy segítséget kapni, hogy nem egyértelműen fogalmaz és az elvárásait csak körülírja. Gondolja át, mi az, amivel egyedül nem tudna megbirkózni, illetve a célok miért jelenthetnek másoknak is sokat. Ha ezt a kettőt ügyesen ötvözi, végül egy kisebb csapat alakul ki Ön körül, akikkel könnyedén járhatja végig az útját és számíthat a sikerre.

Mivel fáradt, ezért rangsorolja a feladatait, Kezdje azokkal, amelyeknél határidők szorongatják, illetve mások munkája épül rá. Ne feledje, hogy számítanak Önre, nem hagyhatja cserben azokat, akik bíznak Önben. Ha összpontosít és okosan szervezi meg a napját, nem fog csalódást okozni másoknak, bár önmagától többet várt volna el. Most azonban elégedjen meg ennyivel, így marad egy kis energiája a szeretteire is.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Most van Önben elég türelem ahhoz, hogy másokat végighallgasson. Ezért beszélje meg velük azokat a kényes kérdéseket, melyeket eddig a szőnyeg alá sepert, mert nem szeretett volna vitázni. Ha képes a másik helyzetébe beleképzelni magát, hamar felismeri, hogy a nézőpontok nem is állnak olyan távol egymástól. Így pedig már megtalálni az arany középutat nem is lesz bonyolult, még engednie sem kell olyan sokat.

Tele van kétségekkel, így nehéz az összpontosítás. Már a saját képességeiben sem hisz, pedig nem bíznák meg teljesíthetetlen feladatokkal. Beszélgessen olyan emberekkel, akiknek a véleménye sokat számít Önnek, ők képesek lesznek elhitetni Önnel, hogy érdemes végigmenni azon az úton, amelyen elindult. Hiszen a céljait még mindig szeretné elérni, az akadályok sem lettek bonyolultabbak, mint a tervezéskor.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



