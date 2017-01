Napi horoszkóp - 2017. január 19.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.01.19 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Csak annyi feladatot vállaljon, amennyivel képes lesz kényelmesen megbirkózni. Nem fogad el ugyanis segítséget, egyedül akarja megoldani a kérdéseket. Úgy érzi, ezzel kivívhatja a környezetében élők elismerését. Ha azonban kapkod, hibázik, csak még nehezebb helyzetbe hozza magát, mintha nemet mondana bizonyos felkérésekre. Az ugyanis elfogadható, ha nincs mindenre ideje, de ha nem állja a szavát, azt nehezebb kimagyarázni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nehezen tud csak összpontosítani, ezért ne is keressen kihívásokat erre a napra. Inkább olyan feladatokkal foglakozzon, ahol a rutinja átsegíti a nehézségeken. Nem szívesen mutatja, hogy gyenge, ezért segítséget sem fogad el. Talál egyedül megoldható problémákat, erőt ad Önnek, amikor egy bonyolultabb kérdést is képes megválaszolni és az ügy végére járni. Most leginkább sikerélményre van szüksége, nem is annyira a pihenésre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nehéz nap vár Önre, ne akarja egyedül megoldani a problémákat. Fogadja el a felkínált segítséget még akkor is, ha úgy gondolja, ezzel csak hátráltatják. Lehet, hogy többet kell magyaráznia, de az átadott feladatokkal már nem kell foglalkoznia. Tartsa kézben az irányítást, próbálja összefogni a folyamatokat. Remek szervezőképessége megmutatja a helyes utat, amit be kell járnia a siker érdekében.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Meg kell keresnie a probléma gyökerét, ha a megoldás után kutat. Csak úgy tudja megválaszolni a felmerülő kérdéseket, ha pontosan tudja, miből is fakad. A látszat csal, hiszen olyan egyszerűnek tűnik, de ez csak átmeneti megnyugvást hozhat, a végleges lezáráshoz ennél komolyabb utat kell bejárnia. Az is lehet, csalódni fog bizonyos emberekben, de jobb azonban tisztán látni, mint a látszatnak hinni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Legyen türelmes és kitartó, csak így járhat a kérdés végére. A probléma ugyanis bonyolultabb, mint látszik, de erre csak menet közben ébred rá. Nem szereti azonban a félmunkákat, így erőt kell vennie magán, hogy végigmehessen az úton, melyen elindult. Határozottan halad, bár az akadályok láttán megretten. Mégsem veszíti szem elől a céljait és így a siker sem marad el, legyen büszke a teljesítményére.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Fontos szerepet kapnak a kapcsolatai ezen a napon. Ha segítségre szorul, most megtudhatja, kire számíthat a bajban. Cserébe Ön is megmutathatja, hogy készen áll akár a saját érdekeit is félretenni azokért, akik sokat jelentenek Önnek. Az adok, és a kapok végül egyensúlyba kerül, de nem bosszankodik akkor, amikor még úgy érzi, akár ki is használhatják. Legbelül ugyanis érzi, hogy most valóban szükség van Önre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Tele van feszültséggel, keresi a lehetőséget, hol tudná ezt levezetni. Ne vádoljon és ítélkezzen azonban elhamarkodottan, hiszen a látszat becsaphatja. Mindig járjon a kérdés végére, mielőtt döntene. A bűnbakok csak átmeneti megoldást jelentenek, a későbbiekben azonban emiatt problémái lehetnek. Ezért inkább a valódi okokat derítse ki, hiszen ez jelentheti a valódi megnyugvást. Fogadja emelt fővel, ha valakiben csalódnia kell.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nehezen találja meg a közös hangot a környezetében élőkkel, ezért igyekszik inkább félrevonulni. Akik valóban közel állnak Önhöz, igyekeznek a segítségére sietni, hiszen pontosan tudják, hogy ilyenkor szüksége van arra, hogy valakivel megbeszélhesse a problémáit. Ők már felkészültek arra, hogy ilyenkor ok nélkül megbánthatja azokat, akik az útjába kerülnek, ezért képesek kitartani addig, míg végül megnyugszik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Megszabadul végre olyan kötöttségektől, melyek eddig nem engedték, hogy a saját útját járja. Most azonban foglalkozhat azokkal a kérdésekkel, melyek valóban érdeklik és közelebb vihetik a céljaihoz. Lelkesedése irigylésre méltó, a környezetében élők nem is tudnak Önnel lépést tartani. Emiatt ne hibáztassa őket, hiszen csak az Ön számára fontosak azok a feladatok, melyek most Önre várnak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ha átgondolja, akkor nem is juthat más eredményre, mint hogy minden a legnagyobb rendben van. Bár bizonyos nehézségek miatt próbál új utakat keresni, de pontosan tudja, hogy azok nem a céljaihoz vezetnek. Túl egyszerű is lenne, ha nem kellene akadályokkal megbirkózni. Sosem hullott az ölébe az eredmény, mindig meg kellett azokért dolgoznia, most sincs ez másképp. Csak egy kicsit meg kellett nyugodnia, hogy ezt belássa.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Egy olyan feladattal bízzák meg, amelyben nincs elég tapasztalata. Ez ne legyen ok azonban arra, hogy nemet mond, találja meg azokat a pontokat, amikbe kapaszkodva képes lehet rálelni a megoldásra. Apró lépésenként haladjon, a részeredmények elérése után iktasson be szüneteket. Ilyenkor a fejét kiszellőztetve megtervezheti a folytatást. Ha már kijelölte az irányt, nem állíthatja meg senki.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Egyre feszültebb, bár nem tudná megmagyarázni, mi okozza ezt. Csak olyan feladatokkal foglalkozzon, ahol a rutinja segíti Önt a nehézségek leküzdésében. Új kihívásokat ne fogadjon el, inkább engedélyezzen magának egy nyugodt délutánt. Érdemes kicsit önmagára is időt szánni és meghallgatni a belső hangokat. Ezek ugyanis választ adhatnak olyan kérdésekre, melyeket még meg sem fogalmazott, pedig hátráltatják a mindennapokban.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp