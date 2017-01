Napi horoszkóp - 2017. január 17.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

KOS: (március 21 - április 20.)



Rengeteg feladat vár elintézésre, de a kapkodás nem segít most. Állítson össze egy tervet, kezdje az egyszerűbb, gyorsabban elvégezhető ügyekkel, így az eredmények lendületet adnak a folytatáshoz. Ahogy gyűlnek a lezárt kérdések, úgy fogja egyre inkább azt érezni, hogy sikeresen zárhatja ezt a napot. Higgyen a képességeiben, abban, ha valamit el szeretne érni, akkor azt meg is teszi, nem ismer lehetetlent.

Tele van energiával, csak éppen nem tudja hasznosítani. A gondolatai folyamatosan elkalandoznak, így viszont nem úgy halad a feladataival, ahogyan az szükséges lenne ahhoz, hogy valóban jöjjenek az eredmények. Ne másokat hibáztasson ezért, próbáljon meg összpontosítani. Amint az első sikerek jönnek, úgy lesz képes megfelelő mederbe terelni a folyamatokat és végül elvégezni, amit eltervezett.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Először tudja le a kötelezettségeit, csak utána engedjen a csábításnak. Valóban vonzó az ajánlat, amit kapott, de emiatt nem feledkezhet meg az adott szaváról. Számítanak Önre, ne okozzon azzal csalódást, hogy hiába várják Öntől a teljesítményt. Tele van energiával, így nem kell attól félnie, hogy a nap végére elfáradna, és nem élvezné azt a programot, ahova meghívást kapott. De sokkal nyugodtabban lazít, ha tudja, minden fronton helytállt.

Nehezen találta meg a belső egyensúlyt, ezért most vigyázzon arra. Csak akkor mondjon igent egy felkérésre, ha tudja, hogy nem okoz majd különösebb fáradtságot. Még ugyanis nem áll készen arra, hogy komolyabb akadályokat is leküzdjön, szüksége van azonban a sikerélményre. Összpontosítson, hogy elkerülhesse a hibákat, melyek miatt lelkiismeret-furdalást érezne. Legyen határozott, tartsa céljait szem előtt.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Csak lendületbe kell kerülni, utána már nem kell tartania az akadályoktól. Előre tekintsen, ne visszafelé, hiszen a célokat csak így érheti el. Ne engedje kicsúszni az irányítást a kezeiből, fontos, hogy meghatározhassa, merre is tart és milyen ütemben. Így valóban könnyedén lesz képes megküzdeni a nehézségekkel, hiszen saját magáért teszi, és nem kell alkalmazkodnia sem másokhoz, ami most kissé feszülté tenné.

Bár nem úgy alakul a napja, ahogyan eltervezte, de próbál élni azokkal a lehetőségekkel, melyekkel találkozik. Értékeljen minden elért eredményt, hiszen így maradhat lendületben. Ha akadályokba ütközik, gondoljon arra, hogy a céljait csak akkor érheti el, ha ezeket leküzdi. Sosem hullott a szerencse az ölébe, most sem lesz ez másképp, de mindig képes volt önmagán felülemelkedve sikereket elérni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



A problémát meg kell oldani, ha szeretne túllépni rajta. Hiába sepri be a szőnyeg alá, a gondolataiból így nem tudja száműzni és emiatt a feladataira sem tud összpontosítani. Bár most úgy tűnik, feleslegesen tölti az időt azzal, hogy próbálja megbeszélni, de az álláspontok lassan közeledni kezdenek egymáshoz és így már nyugodtan folytathatja a megkezdett munkáit. A sikerek is jönni fognak, ahogy rendezi a sorokat.

Hiába vannak céljai, ezeket nem tudja megosztani a környezetében élőkkel. Egyedül azonban nem érhet el eredményeket, ezért átmenetileg el kell engednie a gondolatait. Most inkább álljon be a sorba és figyeljen, sokat tanulhat abból, ahogyan mások irányítanak. Talán most még szövetségeseket is találhat a későbbiekre, ezért járjon nyitott szemmel. Tudjon örülni mások sikerének, hiszen Önnek is része volt benne.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Őrizze meg a nyugalmát, ez lesz ugyanis a kulcs a sikerhez. Az irigyei alig várják, hogy hibázzon, ezért igyekeznek Önt feszülté tenni. Mintha semmi nem akarna sikerülni, pedig Ön mindent a megszokott módon csinál. Éppen ezért kell még inkább kizárni a zavaró tényezőket és csak a feladataira összpontosítani. Ha sikerül megmaradni a kitűzött úton, képes lesz a kétkedőket is maga mellé állítani és új szövetségesekre lelni.

Ne akarjon egyedül megküzdeni az akadályokkal, kérjen bátran segítséget. Nehezen tud összpontosítani, ezért fontos lenne, ha olyanok vennék körül, akik figyelmeztetik, mielőtt hibázna. Fáradt és egyre feszültebb. Hallgasson azokra, akik lassításra kérik, hiszen aggódnak Önért. Bár még nem érzi a bajt, de a kívülállók látják, hogy ebben az ütemben haladva hamar elfogy az ereje és már nem fog tudni megújulni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár úgy érzi, ennek a napnak nincs sok értelme, idővel választ kap a felmerült kérdésekre. Most nem is annyira a célok, sokkal inkább az út a fontos. Sokat tanulhat és vizsgára teheti az emberismeretét is. Ahhoz azonban, hogy mindezt megértse, el kell telnie pár hétnek. Ekkor fogja ugyanis felhasználni azokat a tapasztalatokat, melyeket most szerez. Éppen ezért ne bosszankodjon, fogadja nyitottan mindazt, amit át kell élnie.

Döntéseket kell meghoznia, de nem egyszerű a választás. Más válaszokat ad, ha az eszére hallgat, mintha a szív hangaira figyelne. Elsősorban az alapján válasszon, a következmények hogyan befolyásolják majd a jövőjét. Most ugyanis hosszabb távon kell számolnia ezekkel és nem lesz módja változtatni. Ezért is fontos, bármilyen következtetésre is jut, tudja azt utána határozottan képviselni és bejárni a választott utat.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



