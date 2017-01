Napi horoszkóp - 2017. január 16.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.01.16 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Legyen türelmes, ne siettesse a folyamatot. Érthető, hogy szeretné mihamarabb elérni acélját, de ha kapkod, csak hibázik, így épp ellentétes irányba halad. Pontosan előkészített mindent, most mégis úgy érzi, képes lenne nagyobb tempót diktálni. Közben azonban megfeledkezik arról, hogy nem egyedül kezdett bele és éppen másokra tekintettel gondolta úgy, inkább nyugodtan, megfontoltan fogják kivitelezni az elképzeléseit.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Egyedül hiába próbált fényt deríteni a probléma gyökerére, nem talált rá. Ideje lenne beszélnie valakivel, aki tanácsokkal szolgálhat. Gondolja át, ki járhatott már ezen az úton, aki rendelkezhet így kellő tapasztalattal. Legyen vele őszinte, hiszen csak így lesznek képesek közösen a megfelelő lépések összeállítására. Bárhogyan is alakul a kérdés, most megtanulja, nem szabad halogatni, azonnal kell az ilyet intézni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Tudja, hogy kényes a kérdés, amelyet fel kell tennie, de azt is, amíg ezt nem tisztázza, képtelen lesz továbblépni. Lehet, hogy ez a kapcsolat végét jelenti, de ha ez megtörténik, csak annyit jelent, eddig sem állt biztos lábakon. Éppen a bizalom hiánya miatt vannak kételyei, e nélkül azonban nem is tervezhet hosszabb távra. Nehéz a döntés, amelyet meghozott, de most már ne visszakozzon.

Ha kérdezik, mindig őszintén elmondja a véleményét. Most sem szeretné elhallgatni, de azt is tudja, hogy ezzel megbánthatja a másik felet, Próbálja meg becsomagolni a mondanivalóját, ha elveszi az élét, nem ejt mély sebeket. Legyenek érvei és türelme ahhoz, hogy elfogadtassa a gondolatait, ha ugyanis indulatossá válik, még nagyobb ellenállásba ütközik. Időt kell adnia ahhoz, hogy feldolgozzák mindazt, amit gondol.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Pontosan tudja, mit szeretne, csak nehezen találja a szavakat. Amíg nem tudja egyértelműen megfogalmazni, ne várja el a környezetében élőktől, hogy megértsék. Induljon el egyedül az úton, talán ezzel irányt mutathat, és akik elkísérik, menet közben megértik. Nem kell attól tartania, hogy nem akad segítsége, hiszen nem ezzel van gond, pusztán az igényeit nem tudja úgy kifejezni, hogy követhető legyen.

Bár eddig nem tudott mit kezdeni ezzel az üggyel, most valamiért mégis úgy gondolja, érdemes tenni egy próbát és mégiscsak foglalkozni vele. Olyan tapasztalatokat szerezhet, amelyekkel máshol nem találkozhatott volna, így már csak ezért se bánja. Bár végül az eredmények nem azok lettek, amit várt, de ez nem is meglepő, hiszen nem is tudta előre, mire kell számítania. De így legalább nem is kell csalódásként megélni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nincs ugyan kirobbanó formában, de ez nem ok arra, hogy elkeseredjen. Így is képes lehet a tervek megvalósítására, csak kicsit több időre lesz szüksége. Ne idegeskedjen emiatt, haladjon olyan ütemben, ahogy az kényelmes. Egyszerre egy feladatra összpontosítson, így elkerülheti a hibázást. Nap végén elégedetten összegezheti a teljesítményét és minden oka meglesz arra, hogy megjutalmazza magát.

Nagyobb figyelemre vágyik, de ezt nem erőszakolhatja ki. A teljesítményével kivívhatja, így inkább igyekezzen mások kedvében járni. Egyébként sem voltak halaszthatatlan feladatok betervezve, így nyugodtan félreteheti azokat. Megdolgozik a népszerűségért, de ne éljen utána ezzel vissza. Ha már sikerül a középpontba kerülni, élvezze, hiszen megdolgozott érte, irányítsa úgy a folyamatokat azonban, hogy azzal mindenki elégedett legyen.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Csak annyit akarjon elvégezni, amennyi nem igényel komolyabb erőbefektetést. Ez a nap a pihenésről is szól, ha most túlhajszolja magát az vissza fog ütni a későbbiekben. Most még a sikerek sem adnak annyi energiát, hogy abból építkezni tudjon. Legyen inkább a szeretteivel, kapcsolódjanak ki, keressen olyan programot, ahol még közelebb kerülhetnek egymáshoz. Bár így bizonyos problémák a felszínre kerülnek, de képesek ezt is megbeszélni.

A problémát meg kell beszélni, azzal, hogy elfojtja magában, csak még feszültebbé válik. Érthető, hogy tele van indulatokkal és úgy gondolja, most nem tudná a másik féllel higgadtan közölni a véleményét, de hiába ad magának időt, egyre csak fokozódik az idegessége. Szellőztesse ki a fejét, de utána ragaszkodjon ahhoz, hogy leüljenek és tisztázzák a nézeteltérést, mert képtelen lesz továbblépni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Túl könnyen fogadott a bizalmába egy embert és sajnos ennek következményével a mai napon szembesülnie kell. Emiatt azonban ne az egész világra haragudjon, ne taszítsa el magától azokat, akik segíteni szeretnének. Egyedül képtelen lenne elhárítani a károkat, ezért szüksége is lenne a támogatásukra. Ha valamit megtanult az esetből, az legyen inkább az, hogy több időt szán arra, hogy kiismerje mások szándékait.

Engednie kell, ha szeretné megmenteni a kapcsolatukat. Ez most egy olyan kérdés, ami miatt kár lenne a végletekig harcolnia, hiszen az élet számos más területén számíthatnak egymásra. Irányítsa úgy a beszélgetést, hogy a feszültség ne kerüljön színre, ha képes megőrizni a nyugalmát, nem is fog olyan nehezére esni, hogy megváltoztassa a véleményét. Végül elégedett lehet, hiszen megmentett egy barátságot.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



