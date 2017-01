Napi horoszkóp - 2017. január 15.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.01.15 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Engedje ki a kezéből az irányítást, így sokkal nyugodtabb nap vár Önre. Bár betervezett bizonyos feladatokat, de ezeket bátran elhalaszthatja, ha a környezetében élők más tervekkel állnak elő. Egy kis kikapcsolódás egyébként is ráfér Önre, ezért ne legyen lelkiismeret-furdalás csak azért, mert nem intézi el a függőben lévő ügyeket. A szeretteivel azonban így sikerül rendeznie a viszonyát, így otthonában ismét béke honol.

Magának sem tudja megmagyarázni az érzést, mi ott motoszkál Önben. Próbálja elhessegetni, hiszen így csak bevonzza tényleg a bajt. Figyeljen arra, amit csinál, ne kalandozzon el a gondolata, így elkerülheti például a baleseteket. Ne kapkodjon, hiszen semmi nem sürgeti, legyen terve erre a napra, ne rögtönözzön, mert azzal is csak nőne Önben a feszültség. Amin sikerül megnyugodnia, minden ismét e helyére kerülhet.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bárhogy próbálja elnyomni az indulatait, egy óvatlan pillanatban mégiscsak a felszínre tör. Onnantól már nem tud parancsolni magának és sajnos megbántja azokat, akik közel állnak Önhöz. Ráadásul teszi mindezt alap nélkül csak azért, mert éppen ők vannak jelen. Ha végre sikerül lenyugodnia, kövessen el mindent, hogy megbocsássák Önnek ezt a hibát, hiszen ártatlanul vádolta, hibáztatta őket.

Ha nem érez magában elég erőt, inkább el se kezdje. Engedje ki a kezéből az irányítást inkább, minthogy ragaszkodjon az elképzeléseihez és emiatt egyre feszültebben próbálja azt megvalósítani. Fáradt ahhoz, hogy szembenézzen az akadályokkal, de ha engedi el gondolatban átmenetileg a céljait, hajlamos lehet küzdeni és közben másokat megbántani, saját magát pedig a végkimerülésig túlhajszolni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Szívesen mozog emberek között, nyitott az új kapcsolatokra. Érdeklődve figyeli őket, de ha úgy alakul, akár idegenekkel is sóba elegyedik. Sokat tanulhat ebből és valóban kialakulhatnak barátságok, melyek hosszabb távon is befolyással lesznek az életére. Bár nehéz lebontani a falat, amit maga köré épített, most olyanokkal találkozik, akiket nem rettent meg ez a nehézség és vállalkoznak erre, így valóban elnyerik majd a bizalmát.

Szeretné elkerülni a feszültséget, ezért inkább kiengedi kezéből az irányítást. Félreteszi a terveit, hogy szerettei igényét kielégíthesse. Ez is okozhat olyan elégedettséget, mint a kitűzött célok elérése, ezért semmi oka emiatt bánkódni. A feladatok megvárják, az élet is megy tovább attól, hogy bizonyos munkákat nem végzett el. Így legalább egy kicsit lazított is, ami ráadásul nem is ártott, hiszen fizikailag már kezdett kimerülni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Készen áll arra, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba. Elfogadta, hogy ennek érdekében engednie kell. Abban bízik, ha megteszi az első lépést, a másik fél is hajlandó lesz erre és végül megtalálják azt az arany középutat, amely nem jár nagy áldozattal és végül olyan célok felé viszi, amely feledteti is Önnel azt, hogy végül nem teljesen az Ön akarata érvényesült. A türelem és a megértés meghozza a gyümölcsét.

Bátran ossza meg a terveit azokkal, akik efelől érdeklődnek. Most segítőkre lelhet bennük. Egyedül nem mert elindulni az úton, de megerősítik hitét abban, hogy a céljai érdekében érdemes lesz harcolni és ott fognak Ön mellett állni. Így már sokkal bátrabb és elszántabb, mégse kapkodjon. Beszéljék meg a szükséges lépéseket, hallgassa meg a tanácsokat. Közösen valóban képesek lesznek a csodára.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Attól még nem csúszik ki az irányítás a kezéből, mert megosztja másokkal is a terveit. Együtt azonban könnyebben elérheti a céljait, hatékonyabban dolgozhat, ha nem minden feladatot Önnek kell elvégeznie. Hamarabb is sikerül lezárnia az ügyeket, így megérdemel egy kis pihenést. Ne keressen újabb kihívásokat, inkább töltse az idejét szerettei körében, akikkel a közös program csak még inkább megerősíti a kapcsolatát.

Nehéz utat választ, de úgy érzi, most szüksége van valódi kihívásokra. Most nem is annyira a céljait tartja fontosnak, inkább a lehetőséget, hogy tanuljon, tapasztalatokat gyűjtsön. Éppen ezért nem is hallgat a tanácsokra, hiszen azok éppen arra irányulnak, hogy leegyszerűsítsék a folyamatot. Ezzel ugyan meglepi a környezetében élőket, de elszántsága és határozottsága által elfogadják, hogy most a saját feje után kíván menni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Élvezi, amit csinál, ilyenkor az akadályok sem tűnnek olyan leküzdhetetlennek. Pedig ne kevés kihívással kell szembenéznie, h szeretné a céljait elérni. Bár nem akad segítsége, de most még emiatt sem bosszankodik, hiszen tudja, h megvalósítja az álmát, az minden fáradozást megér. Visszakapta a hitet abban, ha valamit nagyon akar, képes is azt elérni még akkor is, ha csak saját magára számíthat.

Nehezen indul a napja, de annak céljai és ez erőt ad Önnek ahhoz, hogy átlendüljön a holtponton. Ne tervezzen azonban túl sok mindent, hiszen nem véletlenül érzi fáradtak, kimerültnek magát. Tudja értékelni, amit elvégez, legyen elégedett az apró előrelépésekért is. Tudjon nemet mondani, ha az nem összeegyeztethető a saját útjával, hiszen most éppen elég lesz a saját elképzeléseit megvalósítani.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



