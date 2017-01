Napi horoszkóp - 2017. január 14.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.01.14 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne erőltesse magát másokra. Ha valahol nem látják szívesen, távozzon. Így is meg fogja találni azt a helyet, ahol számítanak a segítségére. Lehet, nem abban a témában bontakozhat ki, amelyikben tervezte, de a lényeg, hogy hasznosnak érezheti a tevékenységét. A tudat pedig, hogy nem haszontalanul telt a napja, még erősebbé teszi, és ismét mer saját célokat megfogalmazni, melyekért érdemes lesz harcolni.

Új úton szeretne elindulni és ehhez partnereket keres. Hiába próbálja azonban a szavaival meggyőzni a környezetében élőket, a tettek mezejére kell lépnie ahhoz, hogy kövessék. Amint jönnek az első eredmények, már látható, hogy a céljai valóban elérhetőek, még ha ezért harcolni is kell. Éppen ezért nem adhatja fel az első nehézségek láttán, bíznia kell magában és abban, hogy amit elgondolt, valóban érdemes a kivitelezésre.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Hiába érzi úgy, hogy tele van energiával, ez hamar szertefoszlik, ha akadályokba ütközik. Ha ugyanis nem az elképzelései szerint alakulnak a folyamatok, feszülté válik és képtelen összpontosítani. Éppen ezért ne is tervezzen erre a napra, sodródjon inkább az árral. Ha átadja az irányítást, egyúttal segítséget is kap majd a nehézségek áthidalásához. Nem kell ölbe tett kézzel várni, míg ismét erőre kap, így is hasznosan töltheti a napját.

Mindig nézzen a háta mögé is, ugyanis az utóbbi időben elszaporodtak az ellenségei. Már keresik a támadási felületet, ezért ügyelnie kell arra, hogy ne hibázzon. Vállaljon inkább kevesebbet, de azt végezze el tökéletesen. H sikerül így visszavernie a támadást, a megnyugvás hosszabb időre szólhat majd, hiszen ezzel végképp elejét veheti minden olyan információnak, melyet Önről kezdtek terjeszteni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Mindig meg kellett dolgoznia az eredményekért, most sem várhatja el, hogy csak úgy az ölébe hulljon. Legyen azonban türelemmel, hiszen a lehetőség sem akad könnyedén. Ha azonban végül minden a helyére kerül, már elindulhat az útján, mely nem csak sikerrel kecsegtet, de még élvezheti is. Ugyan ismeretlen területen kell helytállnia, de a tanulás és a tapasztalatok gyűjtése most különösen izgalmasnak tűnik.

Próbálja elnyomni magában a gondokat, de akik közel állnak Önhöz, felismerik a jeleket. Ingerült, kapkod, és célok nélkül bolyong. Ha nem szeretne beszélni a problémáiról, kerülje az embereket. Olyan feladatokba meneküljön, melyekkel egyedül is képes lesz megbirkózni, de nem igényelnek komolyabb összpontosítást. Ha nem hibázik és jönnek az eredmények, ismét színesebbnek látja a világot és a lehetőségeit.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Engedje ki kezéből az irányítást, érje be azzal, ha csak sodródik az árral. Így szellemileg kevésbé terheli meg magát és marad arra is energiája, hogy a belső hangjaira figyeljen. Igyekszik ugyanis elnyomni magában bizonyos problémákat, de előbb-utóbb meg kell keresnie azokat a bizonyos válaszokat. Ne meneküljön tovább, hiszen egyre inkább érzi, ahogy nő a feszültség, ne várja meg, amíg robban a bomba.

Tudja, hogy sokáig már nem parancsolhat az érzéseinek, de napközben még fegyelmeznie kell magát. Összpontosítson a feladataira, hiszen most nem hibázhat. Amint jönnek az eredmények, elterelődik a figyelme a belső feszültségről, így gyorsabban is halad, mint tervezte. Családi körben azonban végre lazíthat és kimondhatja, ami a szívét nyomja. Ne legyen azonban indulatos, hiszen úgy nem tudják megbeszélni a gondokat.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Amíg nem biztos a véleményében, ne is mondja azt ki. A kérdés sokkal összetettebb, mint gondolta kezdetben. Éppen ezért most már türelmesnek kell lennie és alaposan utánajárni, mielőtt elhatározásra jutna. Elevenítse fel a tapasztalatait, hiszen most nem elég a tudás, ha az a gyakorlatban nem használható. Végül megszületik Önben az elhatározás, bár ez a környezetében élők körében nem arat osztatlan sikert.

Most ne álljon elő a saját elképzeléseivel, túl feszült ugyanis a hangulat ahhoz, hogy sikerre vihesse a terveit. Ha megvan Önben az elszántság, induljon el egyedül az úton. Bár tudja, hogy az akadályok leküzdéséhez segítségre lesz szüksége, de addig is, amíg eljut odáig, előkészítheti a terepet. Fontos a pontos időzítés, hogy épp csak akkor álljon elő a kérésével, amikor arra szüksége van és a másik fél is képes azt befogadni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Túl kell lépnie a csalódásán, ha nem akar egy helyben toporogni. Szánja rá ezt a napot arra, hogy átgondolja, hol hibázott Ön és milyen jeleket hagyott figyelmen kívül. H ezekre fényt derít, képes lesz megérteni azt is, miért döntött egykoron úgy, ahogy. Tanulhat az esetből, ha nem csak a hibákat veszi számba, de egyúttal elemzi a tapasztalatait is. Bár most nem tud felmutatni látványos eredményeket, önmagában nagy utat tett meg.

Ne döntsön, ha nincs tisztában minden részlettel. Hajlamos lehet az emberek szimpátiáját keresni és emiatt a tényeket figyelmen kívül hagyni. Így azonban rossz következtetéseket von le és elindul egy olyan úton, melyről nem tud letérni. Pedig hamar felismerné, hogy hibázott. Legyen most még türelmes és várjon, addig is foglalkozzon olyan feladatokkal, ahol a rutinja átsegíti a nehézségeken és nem kell segítséget kérnie.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



