Napi horoszkóp - 2017. január 13.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.01.13 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Most nem adhatja fel, hiszen számítanak Önre. Nehezen indul a nap, de ha átlendül a holtponton, könnyebben fogadja az akadályokat. Ne keressen kifogásokat, figyelmét a megoldások felkutatására fordítsa, hiszen nem is annyira bonyolultak ezek a problémák, csak Ön érzi fáradtnak magát. Tartson rövidebb szüneteket, ilyenkor kicsit megpihenhet és kiszellőztetheti a fejét, hogy ismét erőre kapjon.

Fény derül egy titokra, amely meglepi Önt. Egy olyan emberben csalódik, akivel eddig közel álltak egymáshoz. Mintha kihúzták volna a lába alól a talajt, teljesen elbizonytalanodik. Nehezen képes talpon maradni és megtalálni a folytatás lehetőségét. Most azonban nem omolhat össze, hiszen más területeken várják Öntől az eredményeket. Ez talán segít elterelni a figyelmét és így új célokat találni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne bűnbakot keressen, akin levezetheti a feszültségét, hanem a megoldást. Könnyű ezt mondani egy kívülállónak, de Önt most végtelenül bosszantja, hogy mások hibája miatt kell dolgoznia. A megnyugvást viszont csak az szolgálja, ha pontot tehet az ügy végére és továbbléphet. A feszültség kiadása csak átmeneti felüdülést hozna, de utána még nagyobb lenne az elégedetlensége és idegesen kutatná a kiutat.

Hiába vannak remek ötletei, ha azokat nem osztja meg másokkal, magában pedig nem érez elég erőt ahhoz, hogy megvalósítsa. Kockáztasson, és avassa be a terveibe azokat, akikben megbízik. Nehezen teszi ezt, hiszen nem egyszer éltek már vissza a barátságával, de azt is tudja, hogy egyedül képtelen lesz elindulni. Lépésről lépésre haladjon, mindig csak annyit adjon ki magából, amennyi szükséges a folyamathoz.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Másokra vetíti ki a belső problémáit. Nem szívesen néz velük szembe, szeretné hinni, hogy azok nem a sajátjai, ezért inkább próbálja másokban ezt felfedezni. Kívülállóként szemlélve hamarabb talál megoldásokat, így gyorsabban képes továbblépni. Ügyeljen azonban arra, hogy ne bántsa meg azokat, akikkel erről beszélget. Hosszú utat jár be, így elsősorban érzelmileg megterhelő ez a nap, nem csoda, ha fáradtnak érzi magát.

Bár voltak tervei erre a napra, végül az új kihívások csábításának nem tudott ellenállni. Amikor összegzi az eredményeket, ne azon bosszankodjon, amit nem ért el, hanem tudjon örülni a sikereinek. Úgy tud haladni, ha képes értékelni a saját teljesítményét és ebből erőt meríteni. Amikor erről megfeledkezik, hajlamos megrekedni és sötétnek látni a helyzetét. A kudarcok feldolgozását még meg kell tanulnia.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nem menekülhet egész nap az emberek elől. Bár egy ideig beletemetkezhet a feladataiba, azonban a környezetében élők is felismerik, hogy ez csak pótcselekvés és segítségre szorulna. Nehezen nyílik meg, nem szívesen beszél a problémáiról. Egyedül azonban nem találja a megoldást, így kell keresnie valakit, akinek kiöntheti a szívét. Hasonló helyzetben adott már tanácsot másnak, talán érdemes lenne most őt megkérdezni.

Bár vágyik az új utakra, azt is tudja, hogy vannak még olyan kötelezettségei, melyekkel foglalkoznia kell. Vegye kézbe ezeket, és ha összpontosít, gyorsan pontot tehet a nyitott ügyek végére. Felszabadulva a terhektől sokkal nagyobb lendülettel veti bele magát azon tervek megvalósításába, melyek most fogalmazódtak meg Önben. A sikerek mindig felvillanyozzák, így megállíthatatlanul halad előre.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Egyedül nem boldogulna, ezért igyekszik keresni a közös hangot a környezetében élőkkel. Ehhez ugyan engednie is kell, de most még ezt is vállalja, mivel a céljait tartja szem előtt. Ha segítségre van szüksége, csak úgy kaphat, ha Ön is készen áll adni. Ezzel egyúttal kicsit az önbizalmát is táplálhatja, hiszen bebizonyosodik, hogy bizonyos területen a tudása, tapasztalata nélkülözhetetlen.

Apró lépésekkel haladjon előre, legyenek rövid távú céljai, amelyeket elérve erősödik az önbizalma. Mintha elvesztette volna a hitét abban, hogy a helyes úton jár, ezért szüksége van a megerősítésre. Ezt csak úgy kaphatja meg, ha azt tapasztalhatja, amit eltervez, képes megvalósítani. Minél több eredményt tud felmutatni, annál magabiztosabbá válik, míg végül minden a helyére kerül és egyúttal Ön is megnyugodhat.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Minden szót patikamérlegre helyez, emiatt számos félreértést okoz. Képes olyan jelentéseket is belemagyarázni egy mondatba, mely a másik félben fel sem merült. Mindez elsősorban annak köszönhető, hogy nem bízik saját magában és ellenségként tekint a környezetében élőkre. Ha nem képes rendezni a gondolatait, inkább vonuljon félre, mielőtt megbántaná éppen azokat, akik csak segíteni szeretnének.

Ne avatkozzon bele olyan szócsatákba, ahol nem kérdezik. Bár kívülállóként képes helyesen megítélni a helyzetet, de ezt a szemben álló felekkel nem tudja úgy megosztani, hogy az elfogadható legyen. Az indulatok már elszabadultak, ezért nem is hallják meg az érveket. Szomorú szívvel szemléli, ahogyan egy egészen apró nézeteltérés képes közel álló emberek közé éket verni. Az egyetlen, amit tehet, hogy kivár és a megfelelő pillanatban próbál ismét hidat építeni közéjük.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



