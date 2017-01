Napi horoszkóp - 2017. január 12.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.01.12 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne irigykedjen mások sikereire, hiszen nem Ön elől vették el a lehetőséget. Inkább azt tanulmányozza, hogyan érhetne el Ön is hasonló eredményeket. Mindig van mit tapasztalni, ha pedig a jobbtól ellesi a technikát és alkalmazza, az csak előnyére válhat. Tekintsen hát így most arra, aki a középpontba került. Legyen erős és elszánt, higgyen abban, hogy Ön is lehet egyszer majd ott, ha igazán akarja.

Nem úgy lehet gyorsabb, ha kapkod, hanem ha megfontolt és van egy terve, amit követhet. Éppen ezért először is gondolja át, hova szeretne eljutni és ehhez milyen lépésekre lesz szüksége. Ha egyedül nem jutna át az akadályokon, keressen olyan embereket, akik hasonlóan Önhöz, képesek kitartóan harcolni és hinni abban, hogy közösen szép sikereket érhetnek el. Egymást erősítve végül célba érnek és közelebb kerülnek egymáshoz.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Aki sokat fog, keveset markol, tartja a mondás. Igaz ez most Önre is. Ne akarjon egyszerre több feladattal megbirkózni, mert így csak kapkodás és hibázás vár Önre. Legyen inkább egy terv, milyen sorrendben végzi el az Önre váró kötelezettségeket. Így is a végére járhat, de akkor még az eredmények sem maradnak el és nem is kell amiatt idegeskedni, hogy nem látja már át a folyamatokat. Kellemes fáradtság lesz a jutalom.

Ne támasszon elvárásokat, legyen megértő. Aki fontosnak tartja a céljait, fel fog sorakozni Ön mellé így is. Hiába is parancsolgatna, azzal csak ellenállást vált ki. Kitűzött maga elé egy utat, amely nem könnyű, így érthető, ha sokan kétkedve szemlélik, amire készül. Fogadja el, hogy nem mindenki olyan merész, hogy ismeretlen területre tévedjen. Ön legyen kellően határozott és elszánt, ezzel példát mutat, és aki meggyőzhető, az el is fogja kísérni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bár nehezen indul a napja, azt is tudja, hogy bizonyos kötelezettségei nem tűrnek halasztást. Hatalmas önfegyelmének köszönheti, hogy képes lesz tartani az adott szavát és a határidőket. Ne keressen azonban új kihívásokat, ha sikerül időben végeznie, engedélyezzen magának pár laza órát, amikor csak saját magára figyel. Hiszen megérdemli ezt, képes volt átlépni a saját árnyékán és még akkor is helytállni, amikor ebben senki nem hitt.

Keres a lehetőséget, hogyan tudná kicsit színesebbé tenni a szürke hétköznapokat. Ne nagy vágyai legyenek, vegye észre az apró szépségeket is maga körül. Talán éppen abban fog rejleni a valódi csoda, hogy ott találja meg, ahol nem is gondolta volna. Tudja értékelni mindazt, amit eddig elért, hiszen ezt magának köszönheti. Új emberek is közelednek Ön felé, legyen irányukba nyitott és befogadó.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Szívesen vonul félre, ezért elsősorban olyan feladatokat keres, amelyekkel egyedül is képes lesz megbirkózni. Így nem csak azt a látszatot kelti, hogy aktívan tevékenykedik, de eredményeket is tud felmutatni. Most leginkább arra van szüksége, hogy érezze, képes elérni a vágyait, így ne bonyolult megoldásokban gondolkodjon, igyekezzen egyszerűen és gyorsan lezárni mindazt, amibe belekezd.

Könnyen elcsábulna, ezért kerülje az olyan helyzeteket, ahol ennek komolyabb következményei lehetnek. Vannak kötelezettségei, melyek teljes figyelmet igényelnek, ezzel elterelheti a gondolatait a problémákról. Hiszen az elégedetlenség hajtaná a kísértések irányába, abban bízva, ott könnyebben boldogulna. De minden újdonság kezdetben izgalmasnak tűnik, most is csak ezért választaná ezt az utat.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nem vágyik nagy változásokra, de egy kis színt szeretne csempészni ebbe a napba. Úgy gondolja, a megszokások rabjává vált és ez untatja. Ne feledkezzen meg azonban a kötelezettségeiről, hiszen ezek elmaradása komoly következményekkel járhat. Tudja le azokat minél hamarabb, hogy utána már szabadon kísérletezzen, mi tehetné boldoggá. Legyen azonban mértéktartó, mindig tudja, hol az a bizonyos határ.

Fáradt és ilyenkor sokkal nehezebb megtalálni Önnel a közös hangot. Hajlamos minden szót patikamérlegre helyezni és még ott is ártó szándékot felfedezni, ahol ez fel sem merül a másik félben. Ne magyarázzon bele többet az elhangzottakba, mint amennyit valóban közölni szeretnének Önnel, így sokkal hamarabb átlendülhet a holtponton. Vonuljon inkább félre, minthogy megbántsa azokat, akik csak segíteni szeretnének.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Olyan ötletei vannak, melyekkel könnyedén magával ragadja a környezetében élőket. Sikereket ígér, melyeket úgy érhetnek el, hogy nem is kell valódi áldozatot hozni. Ahhoz azonban, hogy ezt be tudja tartani, Önnek kell megerőltetnie magát. Vágyik a népszerűségre, így észre sem veszi, ahogy eluralkodik Önön a fáradtság, kimerültség. Legközelebb gondolja meg, valóban megéri-e a középpontban lenni ilyen áron.

Új területre téved, itt azonban nem mindig veszi észre, ha hibázik. Hallgasson azokra, akik rendelkeznek kellő tapasztalattal, hiszen csak akkor várhat eredményeket, ha tudja is, merre tart. A túlzott magabiztosság most nem jó tanácsadó, hiszen nem tudhatja, mikor tér le a helyes útról. Fogadja el a segítséget, ettől még a sikereket magának könyvelheti el, hiszen az ötlet Öntől származik és képes is volt harcolni az eredményekért.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



