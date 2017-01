Napi horoszkóp - 2017. január 11.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.01.11 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Komoly kérdésben várnak Öntől választ, de nem tud dönteni, a szívére vagy az eszére hallgasson. A kettő most ellentmondásba kerül egymással. Próbáljon időt nyerni, hogy felmérhesse, milyen következményekkel járhat a választása. Sokáig ugyan nem mérlegelhet, de ha megfogalmazódik a véleménye és ezt kimondja, már ne visszakozzon, tartsa magát az elhatározásához és menje végig az így kijelölt úton.

Mikor minden a helyére kerül, akkor is képtelen megpihenni. Most is keresi az új kihívásokat, pedig megérdemelne egy könnyebb napot. Szívesen áll mások rendelkezésére, hiszen sokat tanulhat abból, ha másokat megfigyel, és nem Önt terheli a vezetés felelőssége. Gyűjtsön tapasztalatot, de ne akarja magához ragadni a kezdeményezést csak azért, mert úgy érzi, Ön jobban tudná csinálni. Érje be azzal, hogy most követ másokat.

BIKA: (április 21 - május 21.)



A lehetőség valóban fantasztikus, mégse ugorjon úgy fejest az ismeretlenbe, hogy előtte nem gondolja át a következményeket. Hajlamos ugyanis nagyvonalúan a buktatókat figyelmen kívül hagyni, majd később megbánni, hogy ilyen gyorsan döntött. Ha már valóban tisztában van azzal, mivel is jár, ha az új utat választja, sokkal elszántabban és határozottabban haladhat. Ettől még nem kelti bizonytalan ember benyomását.

Ne keressen j feladatokat, összpontosítson a kötelezettségeire és utána bátran kapcsolódjon ki. Bár próbálják új megbízásokkal elhalmozni, a saját egészsége érdekében tudjon nemet mondani. Bár még nem érzi, hogy közeleg a végkimerülés, de ne is akarja azt megvárni. Most még időben van lehetősége feltölteni az energiaraktárakat és egy kicsit magára is figyelni, használja ki ezt és legyen elégedett az eredményével.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Maradjon a járt úton, ne kísérletezzen ezen a napon. Bár úgy érzi, tele van energiával, ez azonban hamar elillan, ha olyan akadályokba ütközik, amelyek leküzdéséhez nincs meg a kellő rutinja. Feszült és kapkod, ami nem okoz fennakadást, ha nem ismeretlen területen kell helytállnia. Nehezen megy azonban az összpontosítás, így idegen környezetben könnyen szerezhet ellenséget a türelmetlenségével.

Kézbe veszi azokat a kérdéseket, melyeket eddig halogatott, mert olyan kényes témát érintettek, melyekkel nem szívesen foglalkozik. Ennek eredményeképpen a nap végére már feszült és türelmetlen, hiszen most sem kedvelte meg ezeket a területeket, de azt is tudta, tovább már nem szeretné maga előtt tologatni. Gondoljon arra, hogy végre a végére járt a kérdéseknek és most jó ideig nem is kell újra

RÁK: (június 22 - július 22.)



Elindul egy új úton, de közben észrevétlenül elsodorja azokat, akik próbálják óvatosságra inteni. Elszánt és csak a célokat látja maga előtt, megfeledkezik arról, hogy egyedül nem érhet el eredményeket. Még idejében lassítson és vegye figyelembe a környezetében élők érdekeit is, ha nem szeretne magára maradni éppen akkor, amikor a legnagyobb szüksége lesz a segítségre. Legyen határozott, de ugyanakkor figyelmes.

Nem teljesen a tervei szerint alakul ez a nap, de ez még nem ok arra, hogy feszült és ideges legyen. Végül valamennyi kitűzött célját eléri, bár némi kerülőre kényszerül. Közben azonban mások segítségére lehet, ez pedig kárpótolja a nehézségekért. Hiszen mi már tehetné boldogabbá, mint hogy éreztetik Önnel, hogy fontos és szükség van a tudására, tapasztalatára vagy egyszerűen csak a jelenlétére.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Tele van ötletekkel, de hiába próbálná a környezetében élőket meggyőzni arról, hogy érdemes Önnel tartani, süket fülekre talál. Induljon el egyedül az úton, az első eredmények meghozzák a kívánt hatást és végül akad segítsége is. A célba érkezés után érdemes átgondolnia, vajon miért nem tudta szavakkal meggyőzni a kétkedőket, vajon miért vártak addig, amíg a tettek mezejére lépett. Javítania kell azon, hogyan adja át az elképzeléseit másoknak.

Annyi a teendője, hogy nem is tudja, hogyan kezdjen hozzá Elsőnek érdemes könnyebben, gyorsabban végrehajtható feladatokat választani, hogy a kezdeti sikerek lendületet adjanak a folytatáshoz. Ahogy jönnek az eredmények és sorra pipálhatja ki az elvégzett kötelezettségeket, úgy nő Önben a lelkesedés. Végül már azt is elfelejti, milyen nehezen találta meg az utat, hiszen a jól végzett munka fáradtsága mindenért kárpótolja.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Mielőtt bárkit hibáztatna azért, hogy idáig fajultak a dolgok, gondolja át, Ön vajon nem állíthatta volna le hamarabb? Talán még tetszett is, ahogy a környezetében élők között egyre nőtt a feszültség. Nem is gondolta volna, hogy Önt is elsodorják, pedig mikor az egyik fél mellé felsorakozott, már várható volt, hogy nem maradhat ki az adok-kapokból. Most már csak ara törekedjen, mielőbb ismét képesek legyenek megtalálni a közös hangot.

Nem tudja kizárni a gondolataiból a magánéleti problémákat, így pedig nehéz helytállni más területeken. Ne keressen új kihívásokat, olyan feladatokat keressen, melyekkel könnyedén megbirkózhat, nem igényelnek komolyabb összpontosítást. Amint letudja a kötelezettségeit, vonuljon félre, hogy rendszerezhesse a gondokat és képes legyen megoldást találni rájuk. Addig ugyanis nem tud továbblépni, amíg nincsenek válaszai.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



