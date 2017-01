Napi horoszkóp - 2017. január 10.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.01.10 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A döntése nem csak Önt érinti, ezért egyeztessen azokkal, akiknek számolnia kell a következményekkel. Értesse meg velük az álláspontját, hogy milyen előnyökkel jár az új út, de hagyja szóhoz jutni őket is. Talán egy olyan megoldás születik végül, amely minden fél számára elfogadható. Ehhez ugyan engednie kell, de így megőrizheti a békés hangulatot maga körül, és ennél nem lehet semmi fontosabb.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Hiába próbálják figyelmeztetni, hogy nem jó úton jár, elengedi a füle mellett. Emlékezzen erre, amikor majd keresi, kit hibáztathatna azért, mert nem ért célba. Csak az önfejűségének köszönheti, hogy nem lépett még időben, amikor elkerülhette volna a nagyobb bajt. Ha már nem hallgat másokra, legalább igyekezzen nem megbántani őket, és ha segítséget kérnek, ne mondjon csak azért nemet, mert sértve érzi magát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Legyen terve erre a napra, de számoljon azzal is, hogy a váratlan események ezt felboríthatják. Éppen ezért ne sok feladatban gondolkodjon, helyezze a hangsúlyt inkább arra, hogy a bonyolultabb kérdésekkel foglalkozik. Így akár még kikapcsolódásnak is tekintheti, ha közben mások segítségére siet vagy éppen egy újabb lehetőség kínálkozik, amit nem szeretne elmulasztani. Végül elmondhatja, a sok fáradozás meghozta a gyümölcsét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Hiába van napirendje, ez teljesen felborul, mivel a környezetében élők számítanak Önre. Nem tud nemet mondani, ezt ki is használják, így azonban a saját feladatait elhanyagolja. Csak magának köszönheti ezt, hiszen Ön nem volt elég határozott. Mások elismerését hajszolta és közben megfeledkezett bizonyos határidőkről. Amint lehet, igyekezzen ezt a hibát kijavítani és legyen ez tanulság, hogy szükség van a határozottságra.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nem feledkezhet meg a saját érdekeiről még akkor sem, ha a környezetében élők próbálják ezt elnyomni Önben. Fontosak azok az ígéretek, melyeket korábban tett, most nem sorolhatja hátrébb, mert új lehetőségeket kínálnak Önnek. Az ajánlat ráadásul nem is az Ön számára annyira vonzó, sokkal inkább éppen azoknak kedvez, akik felajánlották, hiszen az ő munkájukat könnyítené meg, ha elfogadja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Első lépésként saját magában kell rendezni a dolgokat, csak utána tudja elsimítani a feszültségeket a környezetében. Nem látja át a helyzetet addig, amíg a saját problémái elvakítják. Éppen ezért igyekezzen egyelőre a háttérbe vonulni, hogy ne kényszerítsék válaszadásra. Szüksége lesz a magányra, hogy meghallhassa a belső hangokat, akik próbálják Önnek megmutatni az utat, amit választania kellene.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Egyszerre csak egy kérdéssel foglalkozzon. Túl fáradt ahhoz, hogy képes legyen megosztani a figyelmét. Így is könnyen hibázhat, de ezt hamarabb felismeri és javíthat. Hiába kapna segítséget, még Ön sem tudja, merre tart. Rutinjának köszönheti, hogy mégsem ül tétlenül, olyan feladatokat talál magának, melyek egyébként is elintézésre vártak. Nagy tehertől szabadul meg ezáltal és más a kép is kezd világosodni Ön előtt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Szívesen mozog emberek között, ennek megfelelően alakítja a napirendjét is. Olyan feladatokat keres, melyek elvégzésébe a környezetében élőket is bevonhatja. A közös sikerek még inkább összekovácsolják Önöket, egyúttal azt is bebizonyítja, kiváló vezetői képességekkel rendelkezik. Megfogadja a tanácsokat, de mégsem ébreszt kételyt a többiekben, hogy ne tudná, mi lenne a helyes út.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



A segítségét kérik, de nem igazán van most erre ideje. Ne feledkezzen meg azonban arról, hogy most éppen azok szorulnának Önre, akik támogatták nem is olyan régen, mikor a mélyponton volt. Ha mással nem is, pár tanáccsal biztosan szolgálhat, és ezzel még nem veszélyezteti a saját feladatait. Ne tekintse ezt áldozatnak, hiszen csak viszonozza azt, hogy egykoron nem hagyták magára, amikor már feladta.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nehezen halad előre, mégsem kér segítséget. Döntenie kell. Ha eredményeket akar felmutatni, félre kell tennie a büszkeségét. De el is fogadhatja, hogy ezen a napon nem lesznek látványos sikerek, viszont sok kérdést elő tud készíteni. Bár így nem kap a környezetében élőktől megerősítést, ami viszont fontos lenne az Ön számára, hiszen így nyer energiát. Bárhogy is alakítja a dolgait, utána már ne másokat hibáztasson.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Emlékeztetik egy korábban tett ígéretére, de nem épp a legjobbkor. Tele van tervekkel, elsősorban azokkal szeretett volna foglalkozni. Ne keressen kibúvót, hiszen ezzel a szavahihetőségét kockáztatná, tegye félre a saját feladatokat. Ezzel egyúttal fel is szabadul a kötelezettség alól és utána már valóban csak arra kell összpontosítania, amit maga elé kitűzött eredetileg. Így talán még nagyobb lelkesedéssel veti bele magát a teendőibe.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Fontos Önnek, hogy ápolja a kapcsolatait, ezen a napon erre módja is nyílik. Félreteszi a saját érdekeit, hogy mások segítségére legyen és ez nem is marad észrevétlen. Szorosabbra fűződnek éppen azok a kötelékek, amelyeknek szerepet szán a jövőben. Így akár még befektetésnek is tekintheti ezt a napot, de sokkal inkább gondol vissza úgy rá, hogy remek társaságban könnyedén értek el sikereket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp