Napi horoszkóp - 2017. január 9.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.01.09

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne bűnbakot keressen, hanem az okokat igyekezzen feltárni. Érthető, hogy ideges, hiszen mindent megtett a siker érdekében, mégis a célegyenesben kiderült, hogy hiba csúszott a számításába. Most már csak azt kell kiderítenie, hogy az emberi tényezőket vagy a körülményeket ítélte meg helytelenül. Bárhogy is alakul a végén, igyekezzen mihamarabb továbblépni és nem rágódni sokáig ezen a kérdésen.

Ideje lezárni a múltat és ennek a kapcsolatnak véget vetni. Jó ideje megfogalmazódott Önben már ez a gondolat, de eddig nem lépett a tettek mezejére. Most azonban nagyot kellett csalódnia és ezzel az a bizonyos utolsó csepp is belekerült a pohárba. Bár úgy gondolta, képesek lesznek békében elválni, de túl sokáig húzta ahhoz, hogy megússza sérülések nélkül. Elszánt és határozott, de azért ne bántsa meg a másik felet.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bár tele van energiával, mégse keressen új kihívásokat. Ha nem szeretné tétlenkedéssel tölteni a napot, zárja le a folyamatban lévő ügyeit. Még az előző évről is akad elmaradása, így legalább azokat végképp maga mögött tudhatná, és végleg elfeledhetné a problémát. Nem véletlenül halogatja egy ideje, de most végre határozott és elszánta magát arra, hogy valóban tiszta vizet önt a pohárba.

Új feladatokat keres, mert úgy érzi, ezzel vívhatja ki a környezete elismerését. Ha azonban túlvállalja magát, végül a szavahihetősége kerül veszélybe. Lassítson és fontolja meg a lépéseit. Érdemes lenne átgondolnia, milyen irányba is tart és vajon kik tarthatnának Önnel. Nekik valóban ne mondjon nemet, de akik esetleg hátráltatnák, most részesüljenek elutasításban. Így végül eredményes napot zárhat.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Miközben tanácsot ad, megválaszolja azokat a kérdéseket is, amik Önt foglalkoztatják. Éppen azok keresik fel, akik hasonló gondokkal küzdenek, csak már megfogalmazódtak a kérdéseik. Ön még nem jutott idáig a gondolataiban, de így segítséget kapott ahhoz, hogy bizonyos lépéseket kihagyva egyből a megoldásokat kereshesse. Legyen megfontolt és nyugodt még akkor is, ha most kényelmetlenül is érzi magát.

Bár számos területen várnának Öntől teljesítményt, Ön mégis inkább a szerettei igényét tartsa szem előtt. Mondjon nemet azokra a megkeresésekre, melyek miatt ők háttérbe szorulnának. A közös programok, egy kis kikapcsolódás csak még közelebb hozza Önöket egymáshoz és egyúttal a szőnyeg alá söpört problémákat is tisztázhatják úgy, hogy végül mindannyian elégedettek legyenek a közösen kidolgozott megoldásokkal.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Tele van ötletekkel, de közben megfeledkezik egy ígéretéről. Ráadásul éppen egy olyan embernek tette, akinek sokat köszönhet. Csináljon végül bármit is ezen a napon, mindenképp számítson arra, hogy még egy frontos helyt kell állnia. Hiszen az utolsó pillanatban emlékezetteik erre a kötelezettségére is és természetesen ekkor már minden energiáját be kell vetnie, hogy valóban teljesítse is az adott szavát.

Szívesen tartózkodnak a társaságában, mert a kisugárzása erőt ad a szeretteinek. Kellemes és meghitt hangulatú beszélgetések során adja át magát nekik. Úgy kerülnek közelebb egymáshoz, hogy szinte észrevétlenül beszélik ki a problémákat, nem alakul ki komolyabb vita. A megegyezésre törekednek, ezért mindenki enged a saját elképzeléseiből. Mintha kicsit visszaköltözött volna a Karácsony az otthonába.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Tele energiával kezdi a napot, de ez nem mondható el a környezetében élőkről. Ne támasszon elvárásokat, ha valaki szívesen tart Önnel, értékelje és éljen ezzel a lehetőséggel. Az elképzeléseit akár egyedül is képes lenne megvalósítani, de persze segítséggel minden könnyebben és gyorsabban megy. Ha végül marad egy kis ideje, azt fordítsa magára, leginkább igyekezzen rendezni a gondolatait.

Szellemileg ugyan friss, de érzi, hogy fizikálisan már nem annyira terhelhető. Éppen ezért ne is tervezzen komolyabb feladatokat, inkább irányítsa úgy a folyamatokat, hogy ugyan haladjon előre, de mégis jó érezzék magukat. A szerettei is értékelik, ha nem parancsolgat, nem támaszt elvárásokat. Szívesen tartanak Önnel, ha a hangulat békés és kötetlen. Végül úgy érnek célba, hogy észre sem vették a felmerült nehézségeket.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne keressen új kihívásokat, ha megbirkózott a folyamatban lévő ügyekkel, inkább pihenjen vagy fordítsa figyelmét a szerettei felé. Olyan programokat javasolnak, melyek Önnek ugyan kevésbé tetszenek, de gondoljon arra, hogy őket viszont ez boldoggá teszi. Így máris sokkal vonzóbbnak látja a lehetőségeket és képes Ön is kikapcsolódni és szórakozni. A mások öröme egyúttal az Ön boldogságának forrása.

Feszülten ébred, így nehéz Önnel megtalálni a közös hangot. A szerettei ezt hamar felismerik, és inkább engedik, hogy elvonuljon a gondolataival. Elsősorban azt kell ismét felidéznie, mikor tért le a helyesnek vélt útról és mi vezette odáig, hogy nem mondott nemet a felkérésre. Miért is nem számolt azzal, hogy emiatt kellemetlen perceket kell megélnie és a szeretteinek is csalódást okoz. Mert feszültségének ez a legfőbb forrása.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



