Napi horoszkóp - 2017. január 8.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.01.08 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Igyekezzen megőrizni azt a nyugodt hangulatot, amely még reggel honol az otthonában. Bár akadnak nézeteltérések, de ezt elsimíthatja, ha nem türelmetlenkedik, és nem gyorsan, sokkal inkább érvekkel alátámasztott véleményével próbálja a szemben álló feleket közös nevezőre hozni. Hiszen a cél mindenki számára ugyanaz, csak más úton közelítenék meg. Ha erre rávilágít, megteremti a béke lehetőségét.

Nem szívesen veszekszik, most inkább enged is annak érdekében, hogy a nyugalom továbbra is fennmaradjon. Emiatt azonban nő Önben a belső feszültség. Terelje el a gondolatait olyan feladatokkal, melyek elsősorban szellemi kihívást jelentenek. Most végre elmerülhet például egy olyan témában, mellyel régóta szemez, de eddig nem volt alkalma alaposabban körbejárni. Vonuljon bátran félre, csak önmagára figyeljen.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne akarja minden hátralékát ezen a napon ledolgozni. Intézze el azokat az ügyeket, melyek valóban fontosak, de ha ezekkel végzett, bátran engedélyezzen magának egy laza délutánt. Egy kis séta, esetleg egy jó könyv társasága segíthet kikapcsolódni és rendezni a gondolatait is. Engedje el a problémákat, most ne keressen azokra megoldást. Szüksége van arra, hogy a saját érdekeit kövesse, ellenkező esetben ismét gyorsan lemerülnek energiaraktárai.

Bár tele van energiával, ezt nem kell feltétlenül úgy levezetni, hogy keresi magának a feladatokat. Végezze el azokat, melyeket nem tud elhalasztani, de a fennmaradó időben inkább a saját igényeit helyezze előtérbe. Azt érzi, hogy ki kell vonulnia a világból és kicsit elmerülni a gondolataiba ahhoz, hogy újra egyensúlyba kerüljön. Tegye ezt meg bátran, most ne az lebegjen a szeme előtt, hogy másokat kiszolgáljon.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Lassan minden kellék a helyére kerül és mintha nem is lett volna Karácsony, újra visszaköltözik a feszültség és a rohanás az otthonába. Pedig csak elhatározás kérdése, engedik-e, hogy a problémák ismét eluralkodjanak Önökön, vagy annak érdekében cselekszenek, hogy megmaradjon a nyugalom és a meghittség. Legyen Ön az első, aki leteszi ajtón kívül a gondokat és tiszta szívvel közelít a szerettei felé.

Bár azt gondolta, egyedül kell elvégeznie a feladatokat, észrevétlenül mégis felsorakoznak Ön mellé a szerettei. Még kérnie sem kellett, követték a példáját. Talán így próbálják meg éreztetni Önnel, hogy még nem múltak el az ünnepek. Nyugalom és meghittség lesz a jutalom, hiszen nem volt oka idegeskedni és időben le is tudta minden kötelezettségét. Egy közös program még közelebb hozhatja Önöket egymáshoz.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Próbálja kerülni a feszültséget, ezért inkább enged a többség akaratának. Így ugyan nem teljesen az Ön elképzelései szerint alakul a nap, de még sincs oka panaszra. Bár valóban nem minden feladatát sikerült elintéznie, de az is világossá vált, hogy ettől még nincs itt a világ vége. Érdemes erre emlékeznie majd akkor is, ha kicsit akaratosabb lenne, és másokat arra ösztönözne, hogy pihenés helyett is a segítségére legyenek.

Csak olyan tervei legyenek, melyek könnyen és gyorsan megvalósíthatóak. Szüksége van a sikerélményre ahhoz, hogy küzdeni tudjon, segítségre pedig nem számíthat. Vannak olyan folyamatban lévő ügyei, melyek így átlendíthetik a holtponton. Szakítson időt a kikapcsolódásra is, hiszen csak akkor képes kimagasló teljesítményt nyújtani a hétköznapokon, ha kipihent és az energiaraktárai feltöltődtek.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Szíve szerint nem foglalkozna semmivel, a feladatokat is félretenné és kivonulna a világból. Bár ezt így nem teheti meg, azonban azt mérlegelheti, vajon valóban mindennel foglalkoznia kell-e, amit még tegnap betervezett. Kérjen segítséget bátran, bizonyos feladatokat adjon át azoknak, akik azt önállóan el tudják végezni, ezzel tehermentesíteti magát. A délutáni órákban már tényleg csak önmagára kell figyelnie és végre elmerülhet a gondolataiban.

Miközben másoknak próbál segíteni, az is világossá válik az Ön számára, hogy a saját problémái köszönnek vissza. Az egykoron szőnyeg alá sepert kényes kérdésekkel kell szembesülnie, még ha nem is közvetlenül. Amíg egy nézeteltérést nem beszél meg az illetékessel, az önálló életet kezd élni és végül felerősödve egy teljesen más irányból ismét támad. Legyen ez tanulság arra, hogy máskor ne lépjen ilyen könnyen tovább.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne foglalkozzon most olyan kérdésekkel, melyek tiszta fejet igényelnek. Képtelen ugyanis összpontosítani és így valódi megoldásokat találni. Csak szeretné gyorsan lezárni a kényes kérdéseket és így olyan egyezséget is elfogadni, mely csak növelné Önben a feszültséget. Inkább vonuljon most félre, keressen olyan feladatokat, melyekkel egyedül is kényelmesen megbirkózik, egyúttal segít egy kicsit kikapcsolódni.

Épp csak annyi feladatot tervezzen be erre a napra, amennyit feltétlenül el kell végeznie. Nem érez magában elég kitartást ahhoz, hogy a váratlanul felbukkanó akadályokkal megbirkózzon, így kerülje az olyan helyzeteket, ahol erre számítani lehetne. Az otthona jelenti a biztonságot, így csak akkor mozduljon ki, ha nem tudja megoldani, hogy valaki más tegye ezt meg Ön helyett. Nyugalomra vágyik, teremtse ezt meg magának.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



